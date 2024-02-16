«Лилль» — «Гавр». Кузяев даст промашку

17 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Гавр». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам хозяев: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 1.55. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лилль» — «Гавр» 17 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Гавр» (17.02.2024)

Позади встречи 1/8 финала Кубка Франции и матчи 21-го тура Лиги 1. 17 февраля состоятся две игры 22-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Пьер-Моруа» померяются силами «Лилль» и «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный судья — Жереми Пиньяр.

«Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1. Он наверняка поборется за серебряные медали первенства и попадание в зону Лиги чемпионов. «ПСЖ» уже не догнать, но вот отставание от занимающей вторую строчку «Ниццы» сократить вполне реализуемо. Оно составляет четыре очка.

В последних 15 матчах в чемпионате Франции «доги» уступили только «Страсбургу» (1:2) и «ПСЖ» (1:3). Причём в обоих случаях они проиграли на выезде. Также подопечные Паулу Фонсеки шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только восемь мячей.

В обороне у «Лилля» отменная надёжность, но вот в нападении ему мощности явно не хватает. В этих же 15 встречах «доги» забили только 21 гол. Три из них записал на свой счёт полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи. Также он отметился одной результативной передачей.

Текущий сезон складывается для запомнившегося яркой арендой в московский ЦСКА хавбека весьма неплохо. Языджи перестали докучать травмы, и он стал всё чаще появляться на поле в стартовом составе. За «Лилль» он принял участие в 28 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал три голевых паса.

«Гавр», в свою очередь, располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего девятое место «Реймса» составляет целых шесть очков, но и отрыв от идущего в опасной зоне «Лорьяна» вполне приличный — пять очков. Скорее всего, команда так и закончит сезон в середине турнирной таблицы.

Для клуба, который ещё в прошлом сезоне выступал в Лиге 2, результаты можно назвать хорошими. Тем более что подопечные Луки Элснера неоднократно отнимали очки у лидеров. Например, они дважды сыграли вничью с «Монако» (0:0 и 1:1), и даже победили «Ниццу» (3:1).

Впрочем, в последних восьми матчах в чемпионате Франции тёмно-синие одержали только две победы и столько же раз сыграли вничью. Уступили они «ПСЖ» (0:2), «Страсбургу» (1:2), «Реймсу» (0:1) и «Ренну» (0:1). Показатели стали хуже из-за сложного календаря. В соперниках были преимущественно команды из верхней части турнирной таблицы.

Поражение во встрече с «Ренном» можно оправдать ещё и тем, что отсутствовал Далер Кузяев, с ходу ставший одним из лидеров «Гавра». Он пропустил встречу из-за дисквалификации. Бывший полузащитник «Зенита» схлопотал прямую красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3).

В составе «Гавра» Кузяев принял участие в 22 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Элснер очень эффективно пользуется универсальностью россиянина. Особенно здорово помогают тренеру оборонительные навыки футболиста, а также его умение развивать атаки.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Две последние очные встречи закончились именно так. Так же как и у «Лилля», у «Гавра» есть проблемы атакующего плана. В 24 матчах во всех турнирах он забил только 27 голов, но и пропустил немного — 29.

Стоит отметить, что тёмно-синих частенько подводит реализация. Плюс на выезде они выступают наиболее прагматично. Подопечные Элснера проиграли только 3 из 11 матчей в чемпионате Франции в гостях. Однако и победа всего одна. Весьма вероятно, что предстоящий матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой одной из команд с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Гавр» 17 февраля 2024 года

«Лилль» видится небольшим фаворитом предстоящего матча. В последних 15 турах в Лиге 1 он очень редко пропускает и теряет очки. С другой стороны, «Гавр» умеет удивлять и доставлять проблемы лидерам. Он очень неуступчив и тоже обладает отличным качеством в обороне. В то же время у обеих команд наблюдаются проблемы с результативностью. Статистика и история последних двух очных встреч свидетельствуют в пользу небольшого количества голов.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.