Мераб Двалишвили — Генри Сехудо. Тройному чемпиону рановато на пенсию

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме на арене «Хонда центр» состоится турнир UFC 298. В одном из его поединков грузин Мераб Двалишвили подерётся с американцем Генри Сехудо. Начало боя — не ранее 6:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

Эксперты считают фаворитом грузинского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы американца оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 55.0. Аналитики считают, что бой Мераб Двалишвили – Генри Сехудо дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.26, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.65.

Где смотреть бой Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

В прямом эфире поединок Мераб Двалишвили – Генри Сехудо можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой Мераб Двалишвили — Генри Сехудо (18.02.2024)

18 февраля в Анахайме состоится турнир UFC 298. Бои пройдут на арене «Хонда центр». В основном карде состоится поединок между грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и американцем Генри Сехудо. Начало – не ранее 6:30 мск.

Грузинский спортсмен редко завершает свои поединки досрочно. В своей профессиональной карьере он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. 11 боёв были выиграны судейским решением и только один – сабмишеном. Мераб стилистически очень схож с Алджамейном Стерлингом, вместе с которым дружит и тренируется.

Причём их дружба настолько сильная, что они отказывались драться друг с другом за пояс. Действующая победная серия Двалишвили насчитывает девять поединков, но за это время он так и не подрался за титул чемпиона. Восемь из них были одержаны единогласным решением судей. Техническим нокаутом Мераб победил только бразильца Марлона Мораеса во втором раунде.

Почти год прошёл с момента последнего боя Машины. 11 марта он одержал победу в поединке с Петром Яном судейским решением. Примечательно, что у российского спортсмена не было никаких шансов, он уступил грузину по всем статьям и показателям. Отсутствовала скорость, присутствовала некоторая боязнь сделать резкое движение. No Mercy был не похож сам на себя.

Перед схваткой с Сехудо грузин рассказал, что теперь тренер Генри в его команде и подскажет, как победить американца. Судя по словам Генри, Эрик Альбаррасин во время боя будет находиться в его углу. Если это действительно так, не подорвёт ли это моральный дух соперника?

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, а также призёр Олимпийских игр по вольной борьбе возвращается в октагон. Тройному чемпиону уже 37 лет, но он продолжает показывать хорошие результаты. Генри в мае минувшего года подрался за титул чемпиона в легчайшем весе с Алджамейном Стерлингом, но потерпел поражение раздельным решением судей.

Генри ни в чём не был слабее Стерлинга, и многие ожидали, что ему отдадут победу, но этого не произошло. Спустя чуть меньше года Сехудо собирается вернуться и подерётся с другом Алджамейна. Он уже заявил, что если проиграет, то объявит о завершении карьеры. Таким образом, американец поставил всё на кон в этом поединке.

Примечательно, что, будучи отличным борцом и даже победителем Олимпийских игр, он никогда не выигрывал в профессиональной карьере сабмишеном. Из 16 побед ровно половина была завершена только после судейского решения, а остальные были выиграны нокаутами.

Перед поражением Стерлингу за спиной Генри была серия из шести побед, во время которой он выиграл два титула и защитил их. Вот только последний его поединок датировался 2020 годом. Мог сказаться огромный простой, но после боя с Алджамейном Тройной чемпион сумел вернуться к своей лучшей форме.

Мы считаем, что американец навяжет достойную борьбу сопернику. Мераб наверняка будет использовать свою борьбу, но она может подвести его. Пусть Сехудо редко использует свои навыки в вольной борьбе, но они у него есть. Достаточно вспомнить победу Генри на Олимпийских играх. Нас ждёт очень близкий поединок, в котором один из соперников выиграет раздельным решением судей за 5.50.

Прогноз и ставки на бой Мераб Двалишвили — Генри Сехудо 18 февраля 2024 года

Нас ожидает очень близкий и равный поединок, в котором мнение судей наверняка разделится. Мераб включит свои борцовские навыки, но ничего не сможет сделать с Сехудо, который навязал достойный бой Стерлингу. Плюс Генри уже нечего терять, он может включить полную мощность. Не сомневаемся, что Тройной чемпион даже может выиграть у Двалишвили, но вряд ли единогласно.

Ставка: бой закончится раздельным решением судей за 5.50.