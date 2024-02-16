«Атлетико» — «Лас-Пальмас». Гризманн прикроет Морату

17 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Атлетико» — «Лас-Пальмас». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.45. Шансы «Лас-Пальмаса» оценили в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Лас-Пальмас» 17 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Атлетико» — «Лас-Пальмас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Примеры «Атлетико» — «Лас-Пальмас» (17.02.2024)

В последнее время форма «Атлетико» вызывает опасения: в последних матчах команда потерпела несколько поражений, в том числе уступив во встрече Кубка Испании «Атлетику» и «Севилье» в Ла Лиге.

В эту субботу на стадионе «Цивитас Метрополитано» «Атлетико» принимает «Лас-Пальмас». В то время как баски дышат «матрасникам» в затылок, команда Диего Симеоне должна побеждать в матче 25-го тура команду, занимающую восьмое место.

Под руководством Гарсии Пимьенты «Лас-Пальмас» вскружил голову своей динамичной игрой, доказав, что является грозной силой, несмотря на предсезонные прогнозы экспертов, предполагавших ещё один год борьбы за выживание.

Визит клуба на «Цивитас Метрополитано» — одно из самых сложных испытаний, но его статистика в этом сезоне говорит о том, что «Лас-Пальмас» вполне может преподнести сюрприз.

«Атлетико» демонстрирует уверенную игру в домашних стенах, одержав победы в трёх последних встречах Ла Лиги.

А вот выездная форма «Лас-Пальмаса» показывает неоднозначную картину: в последних шести выездных играх во всех соревнованиях он одержал всего две победы.

Предстоящий матч — это не только испытание для «матрасников» на прочность, но и шанс для «Лас-Пальмаса» укрепить свой статус тёмной лошадки этого сезона.

В ноябрьской встрече между этими двумя командами победу одержали подопечные Гарсии Пимьенты, что придаёт этой встрече дополнительную интригу.

Однако в целом «Атлетико» имеет статистику очных матчей лучше, чем соперник, выиграв четыре из шести последних личных встреч с «Лас-Пальмасом».

Травмы продолжают преследовать «Атлетико»: недавнее повреждение Альваро Мораты вывело его из состава примерно на 20 дней.

Хосе Мария Хименес, Тома Лемар, Маркос Пауло и Сесар Аспиликуэта по-прежнему отсутствуют из-за различных травм.

Мы прогнозируем победу «Атлетико» в этой встрече, в которой обе команды должны забить. Матч на «Цивитас Метрополитано» станет решающим в стремлении «матрасников» переломить ход сезона, а «Лас-Пальмас» хочет продолжить своё удивительное восхождение в Ла Лиге, чтобы получить путёвку в еврокубки.

Хорошо, что в отличной форме и здоров Антуан Гризманн. Он в текущем сезоне Примеры забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Ставки на победу мадридцев и «обе забьют» принимают за 3.20.

Ставка: победа «Атлетико» и «обе забьют» за 3.20.