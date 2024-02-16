«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Постекоглу не потерпит насмешек

Сэр Алекс Фергюсон считает, что «шпоры» никогда не станут чемпионами АПЛ. Этот сезон ещё может стать успешным, если Ангелос не подведёт.

17 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы «волков» оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 17 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» (17.02.2024)

17 февраля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт матч 25-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

В ноябре «волки» забили два гола в компенсированное время и обыграли «шпор» со счётом 2:1 на домашнем стадионе. Возьмут ли лилейно-белые реванш?

В минувшие выходные «Тоттенхэм» одержал победу благодаря голу в компенсированное время: вышедший на замену Бреннан Джонсон забил победный мяч, установив окончательный счёт 2:1 в матче с «Брайтоном» на 90+6-й минуте.

Команда Постекоглу избежала поражений в каждом из пяти последних матчей Премьер-лиги, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то «шпоры» выиграли шесть из девяти последних встреч в АПЛ, потерпев при этом одно поражение.

Если же говорить о статистике, то в играх с «Тоттенхэмом» забивали обе команды в каждом из последних восьми домашних матчей первенства.

Что касается «Вулверхэмптона», то он потерпел поражение со счётом 0:2 во встрече с «Брентфордом» в минувшие выходные, несмотря на 72% владения мячом и 17 ударов по воротам, а также поддержку своих болельщиков.

Тем не менее подопечные Гари О'Нила могут быть довольны тем, что они проиграли всего 2 из 10 последних матчей во всех соревнованиях, победив шесть раз.

В последнее время «волки» также неплохо выступают на выезде, избежав поражений в каждой из пяти последних встреч в гостях во всех соревнованиях.

Однако «Вулверхэмптон» проиграл 6 из 12 выездных матчей в АПЛ в этом сезоне, пропустив при этом 19 голов.

Манор Соломон и Райан Сесеньон остаются в списке травмированных у «Тоттенхэма», а Джовани Ло Чельсо находится под вопросом.

К сожалению, нападающий «волков» Матеус Кунья может пропустить остаток сезона из-за травмы, в то время как Хван Хи Чан готов вернуться в стартовый состав.

Несмотря на то что в последнее время «волки» добивались больших успехов в матчах со «шпорами», подопечные Постекоглу намерены отомстить команде О'Нила в эти выходные.

Мы решили поверить в успех хозяев поля и предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92. Недавно сэр Алекс Фергюсон, отвечая на вопрос о возможном чемпионстве «шпор», рассмеялся. Причём он убеждён, что лондонская команда никогда не станет победителем АПЛ. Постекоглу не потерпит насмешек.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.