«Спартак» — «Торпедо». Жамнов приведёт Голдобина в чувство

20 февраля состоится матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.02, шансы нижегородцев оценили коэффициентом 2.95. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 20 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Спартак» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.99. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.64. Если нижегородцы выиграют сыграет коэффициент 2.26.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» (20.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

20 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» сыграет с «Торпедо» в Москве на арене «Мегаспорт». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Красно-белые в последней встрече дома уступили «Ак Барсу» (0:3). Соперник открыл счёт в середине первого периода. Затем «Спартак» пошёл вперёд большими силами, нанёс 28 бросков, но великолепно сыграл голкипер казанцев Амир Мифтахов.

Несмотря на обилие жёсткой борьбы, команды сыграли дисциплинированно. Казанцы получили только шесть минут штрафного времени, а соперник — две. Отметим, что красно-белые в этом сезоне слабо используют численное преимущество с показателем 19,6%.

Главный тренер «Спартака» был расстроен итогом матча. Алексей Жамнов рассказал в интервью, что его подопечным не хватило злости в атаке. Кроме того, наставник москвичей объяснил перестановки в звеньях поиском оптимального сочетания. Отметим, что не слишком надёжно отыграл матч голкипер «Спартака» Андрей Кареев.

Важную роль в линии нападения играет Николай Голдобин. Он является лучшим бомбардиром красно-белых в текущем сезоне и набрал 74 очка по системе «гол+пас». Форвард забросил 35 шайб и сделал 39 ассистов.

Подопечные Жамнова занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 84 очка. Клуб выиграл 38 из 65 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Красно-белые стабильно выступают дома. Они победили в 21 из 31 матча.

В последних пяти встречах «Спартак» показал неплохие результаты. Он выиграл у «Авангарда» (5:3), «Барыса» (4:1) и «Локомотива» (5:1), а кроме «Ак Барса» уступил «Северстали» (2:4).

Автозаводцы в минувшей встрече на выезде проиграли СКА (3:4). Подопечные Игоря Ларионова хорошо атаковали и по ходу встречи вели в счёте, но не удержали преимущество. Снова подвела защита и слабо выступил голкипер Адам Гуска. Был активен нападающий «Торпедо» Деннис Ян, который забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Подопечные Ларионова после 65 матчей набрали 74 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 33 встречи и одержали 15 побед. Нижегородцы тоже гарантировали себе участие в плей-офф.

Красно-белые обладают большим атакующим потенциалом. В составе у них звёзды первой величины: Николай Голдобин и Илья Ковальчук. Кроме того, после разгрома от «барсов» им нужно реабилитироваться. В свою очередь, «Торпедо» на спаде и плохо выступает на выезде в последних матчах. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» за 2.02.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 19 февраля 2024 года

У команды Игоря Ларионова проблемы в выездных встречах, поскольку его подопечные теряются под давлением соперника. В свою очередь, красно-белые дома обычно активно атакуют, агрессивно прессингуют и доминируют. Предположим, что «Спартак» одержит победу в основное время.

Ставка: победа «Спартака» за 2.02.