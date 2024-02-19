«Интер» — «Атлетико». Цель Индзаги — везде быть первыми

Симоне считает, что может преуспеть во всех турнирах в этом сезоне. Отчасти он прав.

20 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.83. Успех мадридцев оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико» 20 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико» (20.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 20 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами финалист минувшего розыгрыша турнира — «Интер» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Интер» не знает поражений уже 19 матчей кряду в Серии А. Ничьих при этом всего три. Причём в двух из трёх случаев потеряли очки «нерадзурри» на выезде. Кроме того, недавно они выиграли Суперкубок Италии. В полуфинале «змеи» разгромили «Лацио» (3:0), а в финале победили «Наполи» (1:0).

Таким образом, Симоне Индзаги стал самым титулованным тренером в истории турнира (пять титулов). 47-летний специалист заслуживает особой похвалы. Он очень грамотно управляет ресурсами. Наставник наилучшим образом использует сильные стороны своих подопечных, в частности Лаутаро Мартинеса.

Отметившись забитым мячом в матче последнего тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (4:0), аргентинский нападающий установил клубный рекорд ХХI века. Он стал первым футболистом «нерадзурри» в текущем столетии, который сумел отметиться 20 и более голами в трёх сезонах Серии А подряд.

Всего в 33 встречах во всех официальных турнирах миланцы забили 72 мяча, а пропустили только 19. Они видятся одними из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. «Змеи» владеют инициативой практически в каждом матче, очень компактно и грамотно обороняются, а также различными способами умело вскрывают оборону соперников.

«Атлетико» менее стабилен, чем «Интер». Он располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы выиграли только 6 из 12 последних матчей в первенстве. Вничью они сыграли с «Хетафе» (3:3) и «Реалом» (1:1), а уступили «Барселоне» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2), «Жироне» (3:4) и «Севилье» (0:1).

Ещё подопечные Диего Симеоне дома проиграли первый полуфинальный матч Кубка Испании «Атлетику» из Бильбао (0:1). Результаты были бы ещё хуже, если бы не индивидуальное мастерство Антуана Гризманна и Альваро Мораты. Нападающие проводят отличный сезон, но их стараний хватает далеко не всегда.

Француз в 34 встречах в составе «матрасников» во всех официальных турнирах записал на свой счёт 18 голов и семь результативных передач. Испанец, в свою очередь, в 32 встречах забил 19 мячей и отдал два голевых паса. Также заметно прибавил на последнем отрезке сезона Мемфис Депай.

В последних девяти матчах во всех турнирах он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Нападение функционирует у «Атлетико» как надо, но вот в обороне ему регулярно не хватает надёжности. В 36 встречах во всех турнирах мадридцы пропустили 41 гол.

Впрочем, в Лиге чемпионов Диего Симеоне часто придерживается прагматичной стратегии. За счёт надёжной игры в обороне и быстрых контратак его подопечные совершили немало сенсаций. Вопрос только в том, получится ли у аргентинского специалиста перехитрить Симоне Индзаги?

«Интер» подходит к матчу в качестве фаворита. В 33 встречах во всех официальных турнирах он потерпел только два поражения и шесть раз сыграл вничью. За счёт грамотной селекции у «нерадзурри» собрался потрясающий состав. Не исключено, что так же, как и в прошлом сезоне, им удастся дойти до финала Лиги чемпионов.

Поставить на победу «змей» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. В 12 встречах в чемпионате Италии дома подопечные Симоне Индзаги пропустили только шесть мячей, а забили 30. «Матрасники», в свою очередь, выиграли только 4 из 12 гостевых матчей в Примере.

В Мадриде обыграть красно-белых гораздо сложнее. Поэтому многое будет зависеть от результата ответной встречи. Пара очень интересная. Ждём, что команды порадуют качественным футболом и высоким накалом страстей.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико» 20 февраля 2024 года

«Интер» — явный фаворит предстоящей встречи. Он обладает отменной крепостью в обороне и при этом много забивает. Дома у «нерадзурри» есть все шансы победить «Атлетико». «Матрасники» гораздо менее стабильны, на порядок чаще пропускают, а также испытывают некоторые проблемы с выездами.

Ставка: победа «Интера» за коэффициент 1.83.