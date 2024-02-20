«Колорадо» — «Ванкувер». Даже Сергей Гончар бессилен!

Строить оборонительные редуты против Маккиннона бесполезно. Нужно принимать его правила игры.

21 февраля состоится матч НХЛ «Колорадо» — «Ванкувер». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Эвеланш» можно за 1.98, а шансы «Кэнакс» оценили коэффициентом 2.97. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Ванкувер» 21 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Колорадо» — «Ванкувер» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Ставки на успех «Эвеланш» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.63. Если победят «Кэнакс», сыграет коэффициент 2.29.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс» (21.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 февраля 2024, среда. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

21 февраля в матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» на «Болл-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 5:00 мск.

«Лавины» в последней встрече победили «Аризону» (4:3). Они активно начали матч и открыли счёт, но затем соперник перехватил инициативу. «Койотс» воспользовались грубыми ошибками защиты «Колорадо» и забросили три шайбы. «Эвеланш» прибавили в агрессии и сравняли счёт, а в третьем периоде Девон Тэйвз забил победный гол.

Неплохо выступила атака «лавин». Подопечные Джареда Беднара нанесли 37 бросков. Хорошо сыграл голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, отразивший 27 из 30 бросков.

Продолжает отсутствовать в заявке «Эвеланш» нападающий Валерий Ничушкин. Россиянин обратился в Программу помощи игрокам НХЛ и выбыл на неопределённое время. В этом сезоне форвард провёл 40 матчей, в которых забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач.

Важную роль в линии нападения «Колорадо» играет Натан Маккиннон. Он является лучшим бомбардиром «лавин» в текущем сезоне и набрал 91 очко по системе «гол+пас». Канадец установил рекорд «Эвеланш» в XXI веке по скорости достижения 90 очков. На это ему потребовалось 56 встреч.

Подопечные Беднара занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка. Клуб выиграл 34 из 56 встреч. «Эвеланш» отлично выступают дома, победив в 21 из 26 игр.

В последних пяти встречах «Колорадо», кроме «Аризоны», выиграл у «Вашингтона» (6:3), а уступил «Каролине» (2:5), «Флориде» (0:4) и «Тампа-Бэй» (3:6). Отметим, что четыре матча на этом отрезке закончились с тоталом больше 6.5 шайбы.

В минувшей встрече «Ванкувер» дома проиграл «Виннипегу» (2:4). Подопечные Рика Токкета хорошо атаковали и даже вели в счёте, но не удержали преимущество. Подвела защита, и слабо выступил голкипер Тэтчер Демко. Нападающий «Кэнакс» Илья Михеев сделал ассист.

Подопечные Токкета в 56 матчах набрали 80 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 18 побед. Также не будем забывать про вклад российского тренера защиты «Ванкувера» Сергея Гончара. Всего 146 пропущенных шайб — меньше только у «Лос-Анджелес» — 145.

У атаки «Колорадо» большой потенциал, который усиливает хорошая форма Натана Маккиннона. «Эвеланш» дома выступают отлично. В свою очередь, «Ванкувер» на выезде не отсиживается в защите, старается захватить инициативу и много забивает. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.06. На этот раз оборонительные редуты Гончара падут перед атакой соперника.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Ванкувер» 21 февраля 2024 года

«Колорадо» и «Ванкувер» в хорошей форме и в этом сезоне много забивают. Наставники команд придерживаются атакующей схемы, поэтому ждём результативную игру. Кроме того, в последней очной встрече «Эвеланш» победили со счётом 5:2. Наша ставка на тотал больше 6.5 шайбы 2.06.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.06.