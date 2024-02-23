«Борнмут» — «Ман Сити». Пламя Эрлинга Холанда разгорается

24 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ман Сити». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.43. Шансы «вишен» оцениваются в 6.85. На ничью дают коэффициент 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ман Сити» 24 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Борнмут» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» (24.02.2024)

Игра 26-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ман Сити» начнётся 24 февраля на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск. «Вишни» в минувшей встрече на выезде сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счётом 2:2.

Первый тайм прошёл осторожно, поскольку команды не собирались рисковать. Забитого мяча зрителям пришлось ждать до 51-й минуты, когда счёт открыл форвард «Борнмута» Доминик Соланке. После гола игра пошла намного интереснее. В итоге «Ньюкасл» отыгрался только в добавленное арбитром время.

Матч ярко высветил все проблемы «вишен», с которыми они столкнулись в этом сезоне АПЛ. Прежде всего к ним относятся слабая защита и нестабильная игра голкиперов, что привело к 46 пропущенным мячам. Наставник «Борнмута» Андони Ираола пока не исправил сложившуюся ситуацию, что выглядит странным, учитывая репутацию тренера.

Подопечные Ираолы в кризисе, поэтому находятся на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. Клуб выиграл семь встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Борнмут» провёл 11 игр, в которых одержал три победы.

В последних пяти матчах в АПЛ «вишни» выступили неудачно. Кроме «Ньюкасла», они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ноттингем Форест» (1:1), а уступили «Ливерпулю» (0:4) и «Фулхэму» (1:3). Невооружённым глазом видно, как плохо отрабатывает защита клуба.

«Ман Сити» в минувшем туре АПЛ дома обыграл «Брентфорд» (1:0). «Горожане» полностью владели инициативой, агрессивно прессинговали и нанесли 25 ударов в сторону ворот. Тем не менее соперник сохранял концентрацию и надёжно оборонялся. Единственный гол в матче забил Эрлинг Холанд на 71-й минуте.

Все попытки «пчёл» отыграться пресекла оборона во главе с Джоном Стоунзом. Кевин Де Брёйне провёл игру в запасе. Гвардиола объяснил отсутствие лидера полузащиты на поле дискомфортом в подколенном сухожилии. Тем не менее наставник «горожан» заверил, что с бельгийцем всё хорошо.

Подопечные Хосепа отлично провели последние пять матчей в АПЛ. Они победили «Бёрнли» (3:1), дважды «Брентфорд» (3:1 и 1:0) и «Эвертон» (2:0), а встречу с «Челси» (1:1) завершили вничью. «Горожане» возглавляют погоню за чемпионством, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка. Но у небесно-голубых есть игра в запасе.

«Ман Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков в 25 встречах. На выезде клуб провёл 12 матчей, одержал восемь побед, забив при этом 27 мячей. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Эрлинг Холанд, который записал в актив 17 голов и сделал пять результативных передач в чемпионате Англии.

«Вишни» на спаде, который негативно отразился на обороне. Подопечные Ираолы часто теряют концентрацию, что приводит к грубым ошибкам и пропущенным мячам. «Горожанам» будет легко создавать опасные моменты, поскольку Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва сумеют найти свободные зоны для Холанда. Рассмотрим ставку на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.11.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» 24 февраля 2024 года

Вряд ли находящиеся на спаде «вишни» выдержат давление подопечных Гвардиолы, которые в хорошей форме и предельно мотивированы. Кроме того, в последних двух очных матчах «горожане» дважды победили «Борнмут», забив 10 мячей. Отсюда наша ставка на победу «Ман Сити» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.11.