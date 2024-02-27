«Реал Сосьедад» выиграет и пройдёт дальше. А может, россиянин даже станет обладателем трофея — всё возможно.

Экспресс на футбол с коэффициентом 7.45: Захарян будет в финале!

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.45 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Блэкберн» — «Ньюкасл»

Команды подходят ко встрече с нестабильными результатами в последних матчах. Несмотря на то что у них были не только поражения, но и ничьи, «Ньюкасл Юнайтед» демонстрируют более результативный футбол, что видно по количеству забитых мячей на этом отрезке. К тому же в последних личных встречах «сороки» чаще оказывались сильнее, что может добавить им уверенности.

«Блэкберн», даже играя дома, исходя из последних результатов, вряд ли сможет легко обыграть соперника, который имеет более высокий класс футболистов и лучшую форму. Возможно, хозяева постараются сыграть от обороны, стремясь минимизировать свои шансы на поражение, ведь в кубковых матчах зачастую любая ошибка может стоить вылета из турнира. «Ньюкасл», несмотря на поражение в игре с «Арсеналом», показывает амбиции и стремление к победам. В атаке он выглядит уверенно, что может создать серьёзные проблемы для обороны «Блэкберна».

Также стоит учесть, что «Ньюкасл» — команда более высокого класса и имеет больший кубковый опыт. Учитывая текущую форму команд, а также их стиль и статистику, можно предположить, что в этой встрече «сороки» имеют все шансы одержать победу. Тем не менее «Блэкберн» будет стараться удивить и воспользоваться поддержкой своих болельщиков. Прогноз на матч: победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Лион» — «Страсбург»

«Лион» в последнее время играет стабильно, забивает немного, но достаточно для побед. В основном с разницей в один мяч. На контрасте с этим «Страсбург» демонстрирует менее убедительные результаты. Особенно это было видно в последних двух матчах, в которых команда Патрика Виейра потерпела поражения с общим счётом 1:6.

Учитывая текущую форму, а также историю очных встреч, в которых «Лион» чаще выходил победителем, в том числе на своём поле, можно предположить, что он будет более мотивирован на успех.

Возможно, игра не будет изобиловать большим количеством забитых мячей, но эффективность и опыт «Лиона» должны позволить ему контролировать ход матча и использовать свои шансы по максимуму. В то же время «Страсбург» постарается воспользоваться своими моментами и забить.

Предугадывая ход матча, можно ожидать, что «Лион» забьёт первым и будет диктовать свои условия, а «Страсбург» попытается отыграться, что может привести к дополнительным шансам для хозяев. В итоге предполагается победа «Лиона» за 1.75, что позволит ему продолжить свой путь в Кубке Франции и подтвердит его статус некогда одной из сильнейших команд страны.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

«Реал Сосьедад» на своём поле будет стремиться реабилитироваться после поражения в игре с «Вильярреалом» со счётом 1:3. Недавние результаты говорят, что команда испытывает трудности, хотя и способна на сильные матчи, как показывают победа в игре с той же «Мальоркой» в Примере и матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

С другой стороны, «островитяне» имеют свои преимущества, ведь они смогли сыграть вничью в последнем матче с «Алавесом» и одержать победу во встрече с «Райо Вальекано». Тем не менее разгромное поражение от «Атлетика» в гостях (0:4) может говорить о потенциальных проблемах в обороне.

Анализируя очные встречи команд, можно заметить, что у «Реала Сосьедад» преимущество и победа в последнем матче со счётом 2:1. В то время как «Мальорка» смогла удержать ничью лишь в двух из последних пяти встреч.

В общем, наш прогноз на этот матч — победа «Реала Сосьедад» всухую за 2.30. Хозяева мотивированны и полны желания обыграть соперника на домашнем стадионе.

Экспресс на матчи 27 февраля

Ставка 1: победа «Ньюкасла» в матче с «Блэкберном» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Ставка 2: победа «Лиона» в игре со «Страсбургом» за 1.75.

Ставка 3: победа «Реала Сосьедад» всухую в матче с «Мальоркой» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.75 Х 2.30 = 7.45.