Экспресс на КХЛ с коэффициентом 6.31: хоккей Билялетдинова стал скучным

29 февраля стартует плей-офф КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.31 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор»

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на почётном третьем месте в Восточной конференции, причём отставание от финишировавшего первым «Металлурга» составило каких-то пять очков. А к первой стадии плей-офф уфимцы подходят после домашней победы в матче с «Северсталью».

«Трактор» перед стартом плей-офф выдал трёхматчевую победную серию. Однако февральский отрезок получился скорее провальным, а потому «белые медведи» финишировали в регулярке лишь на шестом месте на Востоке с отрывом от седьмой «Лады» в два очка. Кроме того, челябинцам откровенно не повезло попасть на команду Виктора Козлова в плей-офф.

Дело в том, что последний раз «Трактор» обыгрывал «Салават Юлаев» аж в декабре 2022 года — ещё под руководством Анвара Гатиятулина, на своём льду. С тех пор команды встретились четырежды, и во всех случаях побеждали уфимцы, забрасывая не менее четырёх шайб. При таких раскладах стоит ожидать победы от «зелёных» за 1.93.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист»

«Ак Барс» перед первым домашним матчем серии с «Автомобилистом» успел размяться в регулярке, обыграв дома «Амур» и «Адмирал» с одинаковым счётом 4:2. Может быть, тренерский штаб прислушался к жалобам болельщиков на малорезультативный хоккей, а потому заброшенных шайб стало больше. Впрочем, судя по статистике регулярки, казанцы — довольно «низовая» команда.

«Автомобилист» тоже нечасто радовал крупными счетами болельщиков, зато финишировал в регулярке ярко. Из пяти последних матчей екатеринбургский клуб выиграл четыре, грамотно действуя в обороне. Очные встречи с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне тоже редко изобиловали шайбами: из четырёх матчей только в двух было забито больше трёх голов.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что не только первый матч, но и вся серия рискует получиться напряжённой и нерезультативной, с борьбой до последних секунд в каждой встрече. Посмотрим, как будут развиваться события, а в первом матче не ждём много шайб. Предлагаем поставить на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь»

«Спартак» под руководством Алексея Жамнова выдал сумасшедший отрезок в середине регулярки, долгое время возглавляя турнирную таблицу Западной конференции. Однако из-за провального января финишировал в итоге четвёртым. У «Северстали» ситуация обратная — нестабильная первая половина и яркая концовка подарили команде пятое место.

С одной стороны, «Спартаку» повезло не попасть на ЦСКА. С другой — «Северсталь» при в её нынешней форме явно не станет подарком. Команды роднит хорошая игра в атаке: череповчане замкнули топ-6 КХЛ по количеству заброшенных шайб, а москвичи стали самым результативным клубом лиги. Так что скучно точно не будет.

В пользу результативного матча говорит и история очных встреч. В восьми из девяти последних игр «Спартак» и «Северсталь» забрасывали на двоих не менее шести шайб. При таких раскладах ставка на тотал больше 5.5 шайбы в первом матче серии, на наш взгляд, смотрится уместно. Коэффициент на неё в букмекерских конторах — 1.98.

Экспресс на матчи 29 февраля

Ставка 1: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором» за 1.93.

Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в игре «Ак Барс» — «Автомобилист» за 1.65.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Спартак» — «Северсталь» за 1.98.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.65 Х 1.98 = 6.31.