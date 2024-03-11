Никита Кучеров начнёт с «Харт Трофи», а закончит Кубком Стэнли. Наш парень разрывает НХЛ

«Тампа-Бэй» не имеет права подвести своего нападающего в лучшем для него сезоне!

До окончания регулярного чемпионата НХЛ ещё предостаточно времени, и расклад в турнирной таблице наверняка ещё неоднократно изменится. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью сказать, что «Лайтнинг» будет невероятно сложно попасть в топ-3 Атлантического дивизиона. Подопечные Джона Купера сражаются за зону уайлд-кард. Запас имеется, но никаких гарантий нет и близко.

Во-первых, конкуренция очень высокая. Во-вторых, отставание от топ-3 дивизиона весьма велико. «Флориду» и «Бостон» точно не догнать, шансы обойти «Торонто» же скорее призрачные.

Ну и, в конце концов, «Тампа-Бэй» по ходу сезона испытывает серьёзные трудности. «Молнии» очень нестабильны. Несмотря на титанические усилия Никиты Кучерова, они регулярно теряют очки.

140 очков за сезон — достижимая цель для Кучерова

Никита стал первым хоккеистом в сезоне, преодолевшим отметку в 100 результативных действий. Между ним, Натаном Маккинноном и Остоном Мэттьюсом, недавно установившим несколько крутых рекордов, завязалась борьба за «Харт Трофи». У канадца чуть больше шансов на победу в номинации, ведь у конкурентов уже есть в коллекции по одной награде.

Впрочем, американский спортивный портал считает Кучерова главным претендентом на получение приза самому ценному игроку сезона НХЛ, и понятно почему. Результативность Маккиннона и Мэттьюса обусловлена не только их индивидуальным мастерством, но и качественной командной игрой.

Кучерову сложнее. Он тащит «Тампа-Бэй» в плей-офф практически в одиночку. По графику 30-летний нападающий идёт на 140 очков за сезон. Он может побить собственный рекорд (128 очков в сезоне-2018/2019), что также является лучшим показателем среди россиян за всю историю НХЛ. Ставки на то, что Никита выиграет «Харт Трофи», принимают за 3.80.

Кучеров может стать трёхкратным обладателем Кубка Стэнли

Говоря об истории, можно вспомнить, как в сезоне-2018/2019 «Лайтнинг» выиграли регулярку, но провалились в плей-офф. Эпические 0-4 в серии с «Коламбусом» вошли в историю. Впрочем, «молнии» сделали выводы: добавили мощи и взяли Кубок Стэнли в двух следующих сезонах. От эпохального третьего трофея кряду коллектив отделили две победы. В финальной серии «Колорадо» был сильнее — 4-2.

Пари на победу «Тампа-Бэй» в текущем розыгрыше турнира можно заключить в букмекерских конторах с коэффициентом 25.0. То есть аналитики оценивают шансы «Лайтнинг» примерно в 4%.

«Молниям» удалось сохранить костяк чемпионского состава, в том числе опытнейшего Стивена Стэмкоса и Андрея Василевского. Также особую роль в плей-офф наверняка сыграет опыт Джона Купера. Он привёл команду к двум победам в Кубке Стэнли, а также одержал 450 побед быстрее всех в истории НХЛ.

Впрочем, всё это пусть и немаловажные, но второстепенные признаки, свидетельствующие в пользу чемпионства «Тампа-Бэй» в этом сезоне. Основное — несгибаемый дух и характер команды, а также фантастический тонус Никиты. Пример россиянина не может не вдохновлять.

Жуткие проблемы с обороной (Михаил Сергачёв в лучшем случае вернётся к поздним стадиям Кубка Стэнли, а скорее всего, не выйдет на лёд до следующего сезона) и куча вопросов за пределами первой тройки не позволяют включать «Тампу» в число фаворитов плей-офф НХЛ. В то же время списывать её со счетов никто не рискнёт. Нельзя недооценивать сердце чемпиона.

За таким лидером, как Кучеров, хочется идти

Джон Купер и сокомандники восхищаются менталитетом и игрой Кучерова. В то же время они сами стараются стать лучше и помочь россиянину с решением глобальных задач. Несмотря на очевидные слабости, остаётся надежда, что «Тампа-Бэй» с наступлением решающих месяцев сезона продемонстрирует высший пилотаж.

Самое главное — лишь бы не было травм. Хотя от этого никто не застрахован. Проблемы со здоровьем в последнее время и без того бьют по «Лайтнинг» слишком сильно. По выступлениям в регулярке подопечных Купера трудно сопоставить с главными претендентами на победу в Кубке Стэнли. Однако отправлять их в утиль определённо не стоит. «Молнии» — тёмная лошадка!

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли за 25.0.