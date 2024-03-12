«ПСЖ» — «Ницца». Мбаппе выходит в полуфинал

25-летний нападающий мотивирован на победу в каждом матче. Его величие признал даже Луис Энрике.

13 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца». Начало – в 23:10 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех красно-чёрных оценивается в 7.30. На ничью дают коэффициент 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» 13 марта 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен за 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» (13.03.2024)

Игра 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» пройдёт 13 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток раздастся в 23:10 мск.

Красно-синие проводят хороший сезон. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 и с солидным запасом очков опережает ближайшего преследователя. Но это не всё. Продолжают парижане выступление в Лиге чемпионов и претендуют на победу в Кубке Франции.

Странное дело, но слухи вокруг будущего Килиана Мбаппе не слишком мешают «ПСЖ» в достижении поставленных на сезон целей. Сам форвард предельно мотивирован, отличается самоотдачей и работоспособностью. Словно он выбросил из головы всю шумиху по поводу возможного перехода в мадридский «Реал».

Главный тренер красно-синих Луис Энрике проявил мудрость. Он не ввязывается в публичное обсуждение трансферных слухов и не подтверждает информацию о регулярных конфликтах с Мбаппе. Таким образом, команда сплотилась, и игроки на поле играют со 100-процентной мотивацией. Именно этого и добивался испанский специалист, о чём рассказал в интервью.

На старте сезона «ПСЖ» с трудом привыкал к новой схеме, которую предложил наставник. Несколько неудачных результатов вызвали шквал критики в адрес Луиса Энрике. Недоброжелатели припомнили ему провал со сборной Испании на чемпионате мира в Катаре. Но со временем игроки освоились в новых позициях, и красно-синие вышли на пик формы.

«ПСЖ» — это тактически гибкая команда, в чём мог убедиться Арсен Захарян из «Реала Сосьедад» во время плей-офф Лиги чемпионов. Парижане в первой домашней игре сделали акцент на контроле мяча и прессинге. В ответной встрече они перешли на более оборонительную модель и отлично использовали свободные зоны соперника.

«Ницца» неплохо выступает в этом сезоне. Долгое время «орлята» находились в зоне Лиги чемпионов, но затем клуб угодил в серьёзный кризис. Главный тренер Франческо Фариоли строил игру на надёжной обороне, но упали физические кондиции, и его подопечные регулярно допускают грубые ошибки.

«Орлята» на текущем отрезке сезона проиграли четыре из последних пяти матчей и потеряли уверенность. Попытки тренерского штаба изменить ситуацию и перезагрузить команду успехом не увенчались.

Многое в игре «Ниццы» зависит от центрального защитника Данте. 40-летний ветеран умело продвигал мяч в линию атаки и сам часто подключался в позиционное нападение. Но сил на весь сезон у него не хватило, а адекватной замены системообразующему лидеру обороны у Фариоли пока не нашлось.

Подопечные Луиса Энрике на решающем отрезке сезона набрали хорошую форму. Они приняли схему испанского специалиста, играют уверенно в позиционном нападении. Каждый футболист знает свой манёвр на поле. «Ницца» в глубоком кризисе и вряд ли сумеет оказать качественное сопротивление. Рассмотрим ставку на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.39.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» 13 марта 2024 года

«ПСЖ» рассчитывает на победу в трёх турнирах. Весьма вероятно, что Мбаппе захочет сделать прощальный подарок болельщикам клуба перед вероятным уходом в «Реал». Да и партнёры форварда в хорошей форме и сумеют справиться с находящейся в кризисе «Ниццей».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.39.