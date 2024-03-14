Миранчук задержится, Лунёв устал от матчей с «Байером». Экспресс на футбол

Алексею потребуется дополнительное время или серия пенальти, Андрей опять будет выручать «Карабах» под натиском немцев.

Продолжаем следить за российскими футболистами, уехавшими играть в Европу. Представляем экспресс с коэффициентом 13.17 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ПАОК — «Динамо» Загреб

Изучая предматчевую статистику, можно заметить, что ПАОК демонстрирует неплохую форму в последних играх. Несмотря на поражение от «Ариса», он показал хорошие результаты, одержав победы в трёх из пяти минувших матчей. С другой стороны, загребское «Динамо» находится в отличной форме, что подтверждается разгромной победой во встрече со «Славеном» со счётом 5:2 и проходом сильного «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.

Однако домашний стадион ПАОКа может стать решающим фактором в этой встрече. Греческая команда часто играет гораздо увереннее перед своими болельщиками, что может сыграть в её пользу в этот раз. Также стоит учитывать мотивацию греков взять реванш за последнее поражение. Магомед Оздоев наверняка выложится на все 100%.

Исходя из текущей формы команд и учитывая фактор домашнего поля для ПАОКа, предполагается, что игра получится весьма напряжённой и интересной. Вероятно, хозяева выступят с более агрессивной тактикой, чтобы забить решающий гол. Гости же, в свою очередь, будут стремиться сохранить своё преимущество, полученное в первой игре.

Вполне возможно, что успех окажется на стороне хозяев поля. Ожидается, что они смогут реализовать свои моменты и одержать победу, которая, вероятно, позволит им выйти в следующий раунд турнира. Этот матч обязательно принесёт много эмоций болельщикам, а высокий уровень адреналина и напряжение сохранятся до последних минут встречи. Ставки на победу ПАОКа принимают с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч «Байер» — «Карабах»

«Байер» показывает доминирующий футбол на своём поле, что подтверждается последними результатами в домашних матчах. Команда выиграла четыре из пяти последних встреч, в том числе победив «Вольфсбург». Это говорит о высоком уровне игры леверкузенцев. Ничья с «Карабахом» в первом матче добавляет интриги.

Однако, учитывая, что «Байер» играет дома, он имеет все шансы улучшить свой результат. «Карабах» же, с другой стороны, демонстрирует хорошую форму, выиграв последние матчи в своём чемпионате, в том числе победив «Нефтчи» и «Габалу». Однако уровень соперников в национальной лиге несопоставим с уровнем соперников в Лиге Европы.

С учётом всех факторов, ожидается, что «Байер» сможет контролировать игру, использовать свои сильные стороны и оказывать давление на оборону гостей. «Карабах» может попытаться использовать контратаки и быстрые переходы в атаку, но стабильность и опыт «фармацевтов» в европейских кубках должны помочь ему обезопасить свои ворота и реализовать моменты. Прогнозируемый счёт матча — 3:1 в пользу «Байера». К сожалению, стараний Лунёва будет мало. Наша ставка — на тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Спортинг»

Очные встречи команд показали, что уровень их достаточно близок. Это подтверждается результатами последних игр — двумя ничьими и одной победой «Аталанты».

Однако текущая форма команд говорит о том, что итальянский клуб находится не в лучшем своём состоянии, потерпев поражения от «Болоньи» и «Интера». В то время как «Спортинг» показывает более стабильные результаты, забив в каждой из последних пяти игр и одержав уверенную победу во встрече с «Арокой» (3:0) накануне.

Учитывая последние результаты, можно предположить, что игра будет напряжённой. Вполне вероятно, что итальянская команда постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, чтобы выиграть. Однако, учитывая её нынешнее состояние, это будет непростой задачей.

«Спортинг», с другой стороны, показывает хорошую атакующую игру, и его способность забивать с разных позиций может помешать планам итальянцев. Португальская команда, несомненно, приедет в Италию за победой, стремясь воспользоваться текущими проблемами соперника.

Наш прогноз на этот матч — ничья со счётом 2:2. Обе команды обладают достаточным потенциалом для забитых мячей, но в то же время у каждой из них есть проблемы в обороне, которые могут быть использованы. Этот результат позволит обеим командам сохранить шансы на выход из группы и перевести дело в дополнительное время. Ставки на ничью принимают за 3.85.

Экспресс на матчи 14 марта

Ставка 1: победа ПАОКа в матче с «Динамо» Загреб за 1.80.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в игре «Байер» — «Карабах» за 1.90.

Ставка 3: ничья в матче «Аталанта» — «Спортинг» за 3.85.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.90 Х 3.85 = 13.17.