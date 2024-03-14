В 1/4 финала плей-офф КХЛ полно сюрпризов. Что приготовил новый формат?

Как-то быстро завершилась 1/8 финала плей-офф КХЛ. Ни одна серия не затянулась до седьмого матча, и только в трёх парах провели по шесть встреч. Правда, никто не выиграл всухую. Даже явные фавориты в матчах с, казалось бы, безнадёжными аутсайдерами занервничали. Конкуренция в лиге выросла.

Ещё больше красок в этот сезон вносит новый формат плей-офф. Если 1/8 финала проходила в привычном стиле, то четвертьфинал проходит в перекрёстном формате. Первый посев по итогам регулярки Запада проведёт серию с последним Востока, второй посев будет играть с третьим. Аналогичная ситуация со стороны Восточной конференции.

Всё это сделает плей-офф КХЛ более зрелищным. Такой формат должен взбодрить команды. Да и нам будет гораздо интереснее наблюдать за тем, как будут развиваться события. Чего стоят сформировавшиеся четвертьфинальные пары «Авангард» — «Локомотив» и «Металлург» — «Спартак». Кто выиграет Кубок Гагарина?

Хватит ли морально-волевых «Трактору» на четвертьфинал?

«Белые медведи» вопреки всем прогнозам экспертов всё-таки оказались в 1/4 финала, победив «Салават Юлаев» — 4-2 в серии. Но судьба бросила подопечным Алексея Заварухина новый вызов. Если пройти уфимцев удалось на характере, то с московским «Динамо» его будет мало. В свою очередь, бело-голубые забуксовали в серии с минским «Динамо» — 4-2. Хотя все ждали лёгкой победы от обладателей Кубка Континента.

Болельщики испугались повреждению Никиты Гусева, но форвард быстро залечил травму и в шестом матче серии с «зубрами» уже вышел на лёд. Напомним, нападающий московского «Динамо» по итогам регулярки установил новый рекорд результативности (89 очков), побив предыдущее достижение Сергея Мозякина (85).

Заварухин не скрывал обиды за то, что в «Салават Юлаев» все верили больше, чем в «Трактор». История повторяется вновь, но расклад сил адекватно на стороне бело-голубых. С этим трудно поспорить. Особенно глядя на комплектацию составов и то, как москвичи лихо провели регулярку. Эксперты предлагают поставить на проход «белых медведей» с коэффициентом 3.20, а на выход в 1/2 финала плей-офф КХЛ «Динамо» дают 1.35.

«Ястребам» судьба подкинула испытание

Новый формат КХЛ вряд ли понравился «Авангарду», которому предстоит провести серию с неуступчивым и неудобным «Локомотивом». Абсолютно две разные команды по типажу и тактике. Омичи показали себя как один из лучших клубов в нападении, а ярославцы зациклены на надёжной обороне каждый год.

«Авангард» без особого труда прошёл «Ладу» со счётом 4-1 в серии. Видимо, Браташ был очень обижен на то, что омичи настолько легко выбили его команду из Кубка Гагарина, что недавно назвал «Локомотив» основным фаворитом плей-офф. Нельзя не считаться с тем, что железнодорожники так же быстро прошли действующего чемпиона – ЦСКА (4-1 в серии). Дело в том, что армейцы и по ходу регулярки выглядели слабовато.

Ставки на проход «ястребов» принимают за 2.15, а на выход «Локомотива» в 1/2 финала плей-офф КХЛ дают 1.70.

Эта пара тянет на финал плей-офф КХЛ

Откровенно интересно будет наблюдать за матчами в четвертьфинале Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом». Уже хочется ждать голов от встреч этой пары, но уровень ответственности может вынудить команды играть с особой осторожностью.

Красно-белые провели впечатляющую серию с «Северсталью» и выиграли со счётом 4-1. 21 шайбу забросили подопечные Жамнова в пяти этих матчах. Результативное первое звено Морозова, Голдобина и Порядина не сбавило оборотов с момента окончания регулярного сезона. А вот «Металлург» немножко забуксовал в серии с «Амуром», который преподнёс сюрприз. Хабаровчане потрепали нервы лидеру Востока, но в итоге уступили – 2-4.

Когда команды последний раз встречались в регулярке, «лисы» разгромили красно-белых со счётом 6:2. Вспомнив про этот результат, Жамнов должен хорошо подготовиться. Эксперты склонили чашу весов в сторону «Металлурга». Его проход оценён коэффициентом 1.70. Шансы сыграть в полуфинале «Спартака» оценили в 2.15.

Повезло ли Ротенбергу?

СКА в четвертьфинале проведёт серию матчей с «Автомобилистом». Ротенберг без особого труда справился с командой Ларионова (4-1 в серии), но у той намного меньше ресурсов, а к концу регулярки наметилось несколько внутриклубных скандалов. Петербуржцы восемь сезонов подряд доходили до финала конференции. С этим должны считаться екатеринбуржцы.

Честно говоря, победа «Авто» в серии с «Ак Барсом» впечатлила. Для этого подопечным Николая Заварухина хватило всего лишь пяти матчей. Сам Ротенберг после того, как узнал имя своего соперника, положительно высказался в адрес екатеринбуржцев. По словам наставника СКА, у «Автомобилиста» нет слабых мест. Он также напомнил, что они прошли казанцев и это говорит о многом.

Эксперты почти не сомневаются в проходе армейцев с Невы в 1/2 финала плей-офф КХЛ. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.15. Шансы «Автомобилиста» оценили в 5.50. Екатеринбуржцам не стоит обижаться на это. Нужно просто показать все свои сильные стороны.

Подведём итоги

Жаль, но в 1/8 финала плей-офф КХЛ никакого триллера мы не увидели. Зато получили несколько неожиданных результатов. Проход «Трактора» и «Автомобилиста» выбивается из общего ряда. Пока аналитики отдают предпочтение СКА и «Динамо» в Кубке Гагарина. Если одна из этих команд станет чемпионом – сыграет коэффициент 3.20.

Понятно, почему такие классные и результативные команды, как «Авангард» и «Спартак», котируются ниже. У них нет проблем с голами, но защита не всегда справляется. В матчах плей-офф нужно стараться быть идеальными во всём. Однако мы бы не стали сбрасывать со счетов ни одну из этих команд. На то, что омичи дойдут до финала – предлагают коэффициент 5.50, а если красно-белые – сыграет 4.50.