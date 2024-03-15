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Жеребьёвка Кубка России, результаты, кто с кем сыграет, расписание матчей, коэффициенты и ставки

Дерби двух столиц, подарок для «Динамо» и ЦСКА. Итоги жеребьёвки Кубка России
Максим Ермаков
Результаты жеребьёвки Кубка России
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ. Остальным командам повезло больше.

15 марта прошла жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Далеко не всем повезло с соперниками. Команды чемпионата России в нижней сетке беда миновала, но это пока. «Спартак» будет играть с «Зенитом». Это самая яркая пара во всём турнире на данном этапе.

1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

  • «Спартак» — «Зенит»;
  • «Балтика» — ЦСКА.

1/4 финала Пути регионов Кубка России

  • «Ахмат» — «Оренбург»;
  • «Урал» — «Локомотив;
  • «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва;
  • «Химки» — «Ростов».

Что для Абаскаля плохо, для болельщика хорошо

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
02 апреля 2024, вторник
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По новой традиции победитель в верхней сетке Кубка определяется по сумме двух матчей. Проигравший получает ещё один шанс выиграть турнир, попадая в Путь регионов даже на более поздних стадиях. «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ.

Пара достойная финала. Конечно, проигравшая сторона не будет паниковать, ведь у неё ещё будет шанс сыграть в Суперфинале через Путь регионов. Вот только в таком случае потребуется провести больше игр и затратить дополнительные ресурсы. Эксперты отказываются верить в красно-белых и предлагают поставить на их проход с коэффициентом 3.10. Непонятная ситуация с Абаскалем, нестабильность – уже этих факторов хватает, чтобы сомневаться в «гладиаторах».

Другое дело – «Зенит», который усилился в зимнее трансферное окно и вернул себе привычное первое место в таблице РПЛ. На его проход предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.41.

У Владимира Федотова нет поводов для переживаний?

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
02 апреля 2024, вторник
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Многие просто недооценивают «Балтику». Даже эксперты оценили шансы калининградской команды выиграть Кубок России коэффициентом 20.0. Как минимум у Сергея Игнашевича недостаточно ресурсов, а в РПЛ приходится бороться за выживание. Ситуация не самая приятная, поэтому на кубковые матчи может просто не хватить сил.

Поэтому в паре «Балтика» — ЦСКА фаворитами идут армейцы. На их проход в следующий этап предлагают поставить с коэффициентом 1.41. Вряд ли в текущем сезоне подопечные Владимира Федотова рассчитывают на чемпионство, шансы на это призрачны. Поэтому Кубок России может стать отличным утешением.

Счастливый билет заказывали?

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из всех пар больше всего повезло московскому «Динамо», но это только на бумаге. Ему предстоит провести встречу со «СКА-Хабаровск». Красно-синие прошли «Сочи» в серии пенальти. Но, на минуточку, южане находятся на дне турнирной таблицы РПЛ. Да и игра была очень тяжёлой. С бело-голубыми такой трюк точно не сработает.

У Марцела Лички достаточно опыта и ресурсов, чтобы одержать победу в основное время. Коэффициент 1.59 на то, что «Динамо» выиграет, выглядит вполне оправданным. Шансы хабаровчан оценили в 6.90.

Насколько сильно изменились расклады после жеребьёвки

Основным фаворитом на победу в Кубке России, несмотря на встречу в 1/2 финала со «Спартаком», эксперты выделили «Зенит» — коэффициент 2.35. Шансы действующего обладателя трофея ЦСКА букмекеры оценили в 5.50.

Стоит обратить внимание и на другие две команды из РПЛ, которые продолжают свой путь к Суперфиналу в нижней сетке. «Динамо» вряд ли почувствует сложности в матче со «СКА-Хабаровск». К тому же команда Марцела Лички прибавляет, и, кто знает, быть может, она ещё и навяжет достойную конкуренцию «Зениту». Ставки на то, что бело-голубые выиграют Кубок России, принимают с коэффициентом 12.0.

Рассматривать в качестве победителя в турнире «Локомотив» или «Ростов», по нашему мнению, будет ошибочно. Стоит посмотреть, какой результат команды будут показывать в дальнейшем. Железнодорожникам сначала нужно приложить усилия, чтобы пройти «Урал». Поражение «Балтике» — показатель проблем в команде Галактионова. Карпину же предстоит сыграть с «Химками», которые выбили «Краснодар».

У кого шансы на Суперфинал выше?

Учитывая текущие возможности и результаты команд чемпионата России, хочется сделать выводы. При текущих проблемах нет гарантий, что даже если «Спартак» окажется в нижней сетке, то сможет продвигаться в ней. У «Зенита» выше шансы выиграть Путь РПЛ и оказаться в финале. В Пути регионов, вероятнее всего, лучше всех проявит себя московское «Динамо».

Марцел Личка после зимних каникул показывает футбол высокого уровня. Но именно петербуржцам бело-голубые уступили в четвертьфинале. Отсюда напрашивается ставка на то, что «Зенит» выиграет Кубок России, с коэффициентом 2.35. Последний раз сине-бело-голубым поддавался этот турнир в 2020 году, когда ещё за команду играл Артём Дзюба.

Ставка: «Зенит» выиграет Кубок России за 2.35.

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