Дерби двух столиц, подарок для «Динамо» и ЦСКА. Итоги жеребьёвки Кубка России

15 марта прошла жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Далеко не всем повезло с соперниками. Команды чемпионата России в нижней сетке беда миновала, но это пока. «Спартак» будет играть с «Зенитом». Это самая яркая пара во всём турнире на данном этапе.

1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» — «Зенит»;

«Балтика» — ЦСКА.

1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Ахмат» — «Оренбург»;

«Урал» — «Локомотив;

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва;

«Химки» — «Ростов».

Что для Абаскаля плохо, для болельщика хорошо

По новой традиции победитель в верхней сетке Кубка определяется по сумме двух матчей. Проигравший получает ещё один шанс выиграть турнир, попадая в Путь регионов даже на более поздних стадиях. «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ.

Пара достойная финала. Конечно, проигравшая сторона не будет паниковать, ведь у неё ещё будет шанс сыграть в Суперфинале через Путь регионов. Вот только в таком случае потребуется провести больше игр и затратить дополнительные ресурсы. Эксперты отказываются верить в красно-белых и предлагают поставить на их проход с коэффициентом 3.10. Непонятная ситуация с Абаскалем, нестабильность – уже этих факторов хватает, чтобы сомневаться в «гладиаторах».

Другое дело – «Зенит», который усилился в зимнее трансферное окно и вернул себе привычное первое место в таблице РПЛ. На его проход предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.41.

У Владимира Федотова нет поводов для переживаний?

Многие просто недооценивают «Балтику». Даже эксперты оценили шансы калининградской команды выиграть Кубок России коэффициентом 20.0. Как минимум у Сергея Игнашевича недостаточно ресурсов, а в РПЛ приходится бороться за выживание. Ситуация не самая приятная, поэтому на кубковые матчи может просто не хватить сил.

Поэтому в паре «Балтика» — ЦСКА фаворитами идут армейцы. На их проход в следующий этап предлагают поставить с коэффициентом 1.41. Вряд ли в текущем сезоне подопечные Владимира Федотова рассчитывают на чемпионство, шансы на это призрачны. Поэтому Кубок России может стать отличным утешением.

Счастливый билет заказывали?

Из всех пар больше всего повезло московскому «Динамо», но это только на бумаге. Ему предстоит провести встречу со «СКА-Хабаровск». Красно-синие прошли «Сочи» в серии пенальти. Но, на минуточку, южане находятся на дне турнирной таблицы РПЛ. Да и игра была очень тяжёлой. С бело-голубыми такой трюк точно не сработает.

У Марцела Лички достаточно опыта и ресурсов, чтобы одержать победу в основное время. Коэффициент 1.59 на то, что «Динамо» выиграет, выглядит вполне оправданным. Шансы хабаровчан оценили в 6.90.

Насколько сильно изменились расклады после жеребьёвки

Основным фаворитом на победу в Кубке России, несмотря на встречу в 1/2 финала со «Спартаком», эксперты выделили «Зенит» — коэффициент 2.35. Шансы действующего обладателя трофея ЦСКА букмекеры оценили в 5.50.

Стоит обратить внимание и на другие две команды из РПЛ, которые продолжают свой путь к Суперфиналу в нижней сетке. «Динамо» вряд ли почувствует сложности в матче со «СКА-Хабаровск». К тому же команда Марцела Лички прибавляет, и, кто знает, быть может, она ещё и навяжет достойную конкуренцию «Зениту». Ставки на то, что бело-голубые выиграют Кубок России, принимают с коэффициентом 12.0.

Рассматривать в качестве победителя в турнире «Локомотив» или «Ростов», по нашему мнению, будет ошибочно. Стоит посмотреть, какой результат команды будут показывать в дальнейшем. Железнодорожникам сначала нужно приложить усилия, чтобы пройти «Урал». Поражение «Балтике» — показатель проблем в команде Галактионова. Карпину же предстоит сыграть с «Химками», которые выбили «Краснодар».

У кого шансы на Суперфинал выше?

Учитывая текущие возможности и результаты команд чемпионата России, хочется сделать выводы. При текущих проблемах нет гарантий, что даже если «Спартак» окажется в нижней сетке, то сможет продвигаться в ней. У «Зенита» выше шансы выиграть Путь РПЛ и оказаться в финале. В Пути регионов, вероятнее всего, лучше всех проявит себя московское «Динамо».

Марцел Личка после зимних каникул показывает футбол высокого уровня. Но именно петербуржцам бело-голубые уступили в четвертьфинале. Отсюда напрашивается ставка на то, что «Зенит» выиграет Кубок России, с коэффициентом 2.35. Последний раз сине-бело-голубым поддавался этот турнир в 2020 году, когда ещё за команду играл Артём Дзюба.

Ставка: «Зенит» выиграет Кубок России за 2.35.