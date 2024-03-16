«Ванкувер» — «Вашингтон». Овечкин следует указаниям тренера

17 марта состоится матч НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэнакс» можно за 1.92, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.58. Ничья в основное время доступна за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон» 17 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ванкувер» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.68. Шансы «Кэнакс» выиграть матч оценили в 1.59.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

17 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланировано много интригующих матчей. В одном из них «Ванкувер Кэнакс» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на «Роджерс-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:00 мск.

У «столичных» продолжается выездная серия матчей с командами Западной конференции. Результат неоднозначный: после крупного поражения во встрече с «Эдмонтоном» (2:7) они выиграли у «Сиэтла» (2:1).

С «Ойлерз» подопечные Спенсера Карбери допустили огромное количество ошибок, а провал в меньшинстве обернулся тремя пропущенными шайбами. Они решили сыграть в открытый хоккей, отойдя от привычной оборонительной схемы. Соперник быстро нашёл свободные зоны у «Кэпиталз» и воспользовался этим.

Главный тренер «Вашингтона» после матча заявил, что «Эдмонтон» – сложный соперник, поскольку быстро разыгрывает комбинации. Судя по всему, Карбери исправил ошибки, поскольку в матче с «Сиэтлом» команда действовала в защите без замечаний. Точное выполнение плана, дисциплина и бережное отношение к реализации моментов – так достигают результата «столичные».

«Вашингтон» в этом сезоне силён командной игрой. По этой причине решение руководства обменять нападающих Евгения Кузнецова и Энтони Манту не слишком отразилось на «Кэпиталз». Конечно, Александр Овечкин расстроен уходом из клуба своего друга, но «столичные» ещё больше сплотились вокруг капитана и не собираются отказываться от борьбы за уайлд-кард.

Главный конкурент «Вашингтона» — это «Айлендерс». Команды провели по 65 матчей в регулярном чемпионате, и преимущество «островитян» составляет всего одно очко. Они не слишком отличаются от «Кэпиталз» в плане стабильности, поэтому шансы сыграть в этом сезоне в плей-офф у Александра Овечкина определённо есть.

«Ванкувер» лидирует в Западной конференции. Уже по этой информации можно сделать выводы о высочайшем потенциале команды. Позиционное нападение «Кэнакс» строится вокруг трёх системообразующих игроков: нападающих Джей Ти Миллера, Элиаса Петтерссона и защитника Куинна Хьюза.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет придерживается атакующего стиля, но при необходимости его подопечные умеют плотно обороняться и не уступают в силовой борьбе. В составе «Кэнакс» неплохой сезон проводят россияне: Илья Михеев и Василий Подколзин, а также защитник Никита Задоров. Они не относятся к числу лидеров, но чётко выполняют установку и полезно работают на команду.

У соперников «Ванкувера», которые в последних играх выбрали оборонительную схему, были определённые шансы на победу. «Анахайм» (1:2), «Лос-Анджелес» (1:2 ОТ) и «Вегас» (1:3) не раскрывались в ожидании своих моментов. Таким путём может пойти и «Вашингтон».

Единственный вариант для «Кэпиталз» в игре с «Ванкувером» — держать плотную оборону и не ввязываться в открытый хоккей. В скорости и индивидуальном мастерстве преимущество у «Кэнакс». Карбери, весьма вероятно, сделает акцент на защите. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон» 15 марта 2024 года

Единственный козырь «Вашингтона» заключается в надёжной обороне. Навязав «Ванкуверу» низкий темп и плотно встречая в средней зоне, «столичные» способны выдержать натиск. Игра с «Сиэтлом» показала, что они могут сохранять концентрацию и защищаться без грубых ошибок. Отметим, что четыре из последних пяти матчей «Кэнакс» заканчивались тоталом меньше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.