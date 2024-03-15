«Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами». Месси и Суарес не всемогущие

16 марта состоится матч МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-красных можно с коэффициентом 2.25. Шансы «цапель» оцениваются в 2.91. На ничью дают коэффициент 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами» 16 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами» (16.03.2024)

После огненных матчей плей-офф Лиги чемпионов самое время проведать Лионеля Месси, поскольку и за океаном кипит футбольная жизнь. Игра МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами» запланирована на 16 марта. Встреча пройдёт в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд». Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

«Цапли» неплохо стартовали в сезоне МЛС. Лионель Месси и Луис Суарес забили на двоих пять мячей в первенстве и заставили болельщиков с ностальгией вспоминать, как они вместе зажигали в «Барселоне». Набрав семь очков, их клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Кроме того, звёзды «Интер Майами» отлично сыграли в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, обеспечив выход в четвертьфинал. Месси и Суарес забили по голу в каждом матче с «Нэшвиллом» (2:2 и 3:1). «Цапли» на протяжении двух встреч диктовали свои условия сопернику и полностью контролировали ситуацию.

На первый взгляд кажется, что у «Интер Майами» будет лёгкая дорога в МЛС и Месси принесёт клубу титул, но уже просматриваются проблемы, которые грозят испортить идеальную картину. Прежде всего дело касается обороны «цапель». Главному тренеру Херардо Мартино пока не удаётся решить задачу с построением структурной защиты.

В линии обороны у «Интер Майами» выступают игроки среднего уровня по меркам МЛС. Когда в составе Месси и Суарес, «цапли» владеют мячом, много атакуют и у соперника не слишком много шансов наладить позиционное нападение. Стоило Мартино дать ветеранам отдых в матче МЛС с «Монреалем» (2:3), как защита не выдержала давления и пропустила три мяча.

Возникает вопрос, а часто ли будут пропускать игры Месси и Суарес? Скорее всего, достаточно. «Цапли», помимо МЛС, участвуют в других турнирах, а лидеры клуба постараются выступить в составе сборных на Кубке Америки, который летом пройдёт в США. Это потребует много сил и времени на восстановление, ведь у каждого за плечами достаточно травм за карьеру.

У «Ди-Си Юнайтед» в этом сезоне неплохой состав, в котором стоит выделить бывшего форварда «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке. 33-летний бельгиец хорошо стартовал в этом сезоне и забил три мяча в двух матчах. Главный тренер Трой Лесесне предпочитает сбалансированную схему и сделал акцент на контратаки.

Чёрно-красные стараются быстро продвигать мяч в линию нападения, используя навесы на хорошо играющего головой Бентеке. Он может сам обострить или отдать классную передачу. Отлаженный прессинг не является козырем команды, поэтому «цаплям» будет легче создавать опасные моменты.

Мартино вряд ли будет менять привычную схему, которая базируется на медленных позиционных атаках и контроле мяча. Чёрно-красным такой стиль игры соперника максимально удобен, поскольку позволяет быстро прорываться через свободные зоны. Изучим ставку на то, что «Ди-Си Юнайтед» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.40.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами» 16 марта 2024 года

У «Интер Майами» на старте сезона плотный календарь, который отнимает немало сил. Тем не менее от собственного стиля, базирующегося на контроле мяча, аргентинский специалист вряд ли будет отказываться. Для чёрно-красных, которые умеют плотно обороняться и быстро контратаковать, возникает удобная ситуация. Отсюда наша ставка на то, что «Ди-Си Юнайтед» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: «Ди-Си Юнайтед» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.