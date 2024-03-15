«Ман Сити» — «Ньюкасл». Холанд покажет класс в Кубке Англии

Оформив пента-трик в матче с «Лутоном», норвежец повторил уникальный рекорд. На что ещё он способен?

16 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.29. Успех «сорок» оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 16 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (16.03.2024)

В Англии сезон в самом разгаре. Позади 28 туров АПЛ, а также матчи 1/4 финала Кубка Англии. 16 марта состоятся две встречи 1/4 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче последнего тура АПЛ, «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в первенстве до 13 встреч кряду. Команды порадовали классным интенсивным футболом и создали очень много моментов, но также встреча запомнилась противоречивым судейством.

В нескольких спорных эпизодах главный арбитр матча Майкл Оливер принял решения в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. Например, в произошедшем на 90+9-й минуте моменте, когда форвард «горожан» Жереми Доку в своей штрафной попал ногой в грудь хавбеку «красных» Алексису Мак Аллистеру. Юрген Клопп заявил, что для всех футбольных фанатов это пенальти.

Как бы там ни было, «Манчестер Сити» продолжает участвовать в чемпионской гонке АПЛ и преуспевать в других турнирах. Обыграв в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» (3:1), он стал первым клубом, который забил три и более мячей в восьми встречах турнира подряд.

На предыдущей стадии Кубка Англии подопечные Гвардиолы разгромили «Лутон» (6:2). Главным героем матча стал Эрлинг Холанд. Оформив пента-трик, он повторил достижение легендарного Джорджа Беста. Примечательно, что четыре из пяти голов норвежец забил с передач Кевина Де Брёйне.

Бельгиец набрал отличную форму. В последних 12 играх во всех турнирах он забил два гола и отдал 11 результативных передач. Во встрече с «Ливерпулем» Гвардиола заменил его на 69-й минуте. Полузащитник остался недоволен и высказал это тренеру. Однако испанец в послематчевом интервью заявил, что это хорошо, и объяснил свою позицию.

Для «Ньюкасла» сезон складывается далеко не так здорово, как для «Манчестер Сити». «Сороки» очень сильно ослаблены травмами. В лазарете пребывает ряд ключевых игроков — Ник Поуп, Жоэлинтон, Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Плюс отбывает дисквалификацию Сандро Тонали.

Чего можно требовать от Эдди Хау при таких катастрофических кадровых потерях? Неудивительно, что его подопечные располагаются лишь на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от идущего следом «Челси» составляет одно очко, но у «аристократов» имеется ещё игра в запасе.

Чёрно-белые победили только в 4 из 14 последних матчей в первенстве, а также сыграли вничью с «Лутоном» (4:4) и «Борнмутом» (2:2). Наиболее болезненно «сороки» переносят потерю основного голкипера. Несмотря на старания Мартина Дубравки, в этих 14 встречах они пропустили целых 34 мяча.

Также стоит отметить, что на протяжении всего сезона у подопечных Эдди Хау наблюдаются большие проблемы с выездами. Они выиграли только 3 из 14 матчей в АПЛ в гостях, а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени «Ньюкасл» забил 25 голов, а пропустил 32.

Сделать ставку на ИТ1Б 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. В 6 из 10 последних очных встреч «Манчестер Сити» забивал не менее трёх голов. В 44 встречах во всех официальных турнирах подопечные Хосепа Гвардиолы забили целых 108 мячей. Холанд записал на свой счёт 29 из них, а также отдал шесть результативных передач.

Во встрече с «Ливерпулем» Холанд был практически незаметен, в частности из-за стараний ведущего защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка. В предстоящем матче сравнявшегося с Серхио Агуэро по количеству голов в Лиге чемпионов (29 мячей в 32 играх) 23-летнего нападающего вряд ли кто-то сумеет остановить.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 16 марта 2024 года

На домашнем стадионе у «Манчестер Сити» есть все шансы разгромить «Ньюкасл». Ведущие футболисты «горожан» пребывают в хорошем тонусе и очень много забивают. «Сороки», в свою очередь, терпят очень болезненные кадровые потери, регулярно проигрывают и много пропускают. Особенно на выезде.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 1.93.