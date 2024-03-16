Тай Туиваса — Марчин Тыбура. Нокауты от Павловича и Гана напомнят о себе

Австралиец потерпел три поражения кряду. Восстановиться после такого будет сложно. У поляка больше шансов на победу.

Рано утром 17 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится турнир UFC Fight Night 239. В главном поединке вечера австралиец Тай Туиваса встретится с поляком Марчином Тыбурой. Начало поединка – не ранее 6:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Тай Туиваса — Марчин Тыбура

Эксперты считают фаворитом Туивасу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85. Шансы Тыбуры оценили в 2.00. Вероятность ничьей – в 50.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 4.70, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.17.

Где смотреть бой Тай Туиваса — Марчин Тыбура

Поединок Тай Туиваса – Марчин Тыбура можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC Fight Night 239 Тай Туиваса — Марчин Тыбура (10.03.2024)

Болельщики ещё не успели опомниться после яркого карда на UFC 299, как пришло время новых поединков. Пусть на этот раз обойдётся без разнообразия известных бойцов, но главный поединок UFC Fight Night 239 вызывает повышенный интерес. Тай Туиваса подерётся с Марчином Тыбурой. Начало боя – не ранее 6:30 мск.

Бам Бам пережил очень тяжёлые последние три поединка. Ему приходилось драться с бойцами, входящими в пятёрку лучших этого дивизиона. Все три схватки завершились поражениями для австралийского спортсмена. Он проиграл нокаутами Сирилю Гану и Сергею Павловичу, а в минувшем поединке потерпел поражение от Александра Волкова удушением.

Стиль Тая не меняется. Он будет стремиться к нокауту каждую секунду, пока находится в клетке. Несмотря на возросшую конкуренцию, Туиваса сумел адаптироваться и сосредотачивается на точности, а не на том, чтобы уничтожать соперников за счёт одной лишь силы. Он стал хитрее и умнее.

Если Туиваса хочет выиграть, то не должен медлить. Придётся нанести достаточно много урона Тыбуре, не позволять ему отдыхать и постоянно нагружать новыми комбинациями. Если австралиец будет смешивать стили, у него может получиться завладеть преимуществом в стойке.

Марчин Тыбура — один из самых хитрых тяжеловесов в UFC с точки зрения его ударных возможностей. Победа в M-1 Global Championship — это не шутка, и мы уже видели, насколько эффективным может быть кикбоксинг поляка в ММА.

Он использует разносторонний набор ударов, работая как по корпусу, так и нанося урон выше. С Туивасой сработает только агрессивный стиль. Необходимо нагружать австралийца своими комбинациями, нанося урон по корпусу. В таком случае получится входить в клинчи.

Насколько мы знаем по последним поединкам, в этом и кроется одна из главных сил Марчина. Сближаясь со своими соперниками, поляк включает все навыки кикбоксинга. Он активно задействует колени и локти, разбивая бойцов и изматывая их физически.

Только в случае постоянного давления и контроля в стойке Тыбура сможет выиграть у Туивасы. К тому же поляк должен сохранять спокойствие. Тай – один из тех бойцов, кто любит выводить из себя соперников. Если с психологической стороны не будет никаких проблем, то, отрабатывая джебами, локтями, используя клинч и колени, у Марчина должно получиться взять контроль над боем.

Это должен быть интересный поединок, который готовили несколько месяцев, и мы надеемся, что эти двое выйдут в клетку и покажут зрелище. Оба бойца схожи по уровню мастерства, поэтому мы ожидаем, что они не станут использовать скромный запас борцовских навыков. Нокаутирующая мощь – это основное преимущество Туивасы и Тыбуры.

Тай добьётся успеха, если сумеет прижать Марчина к клетке. Неудобные углы для нанесения ударов могут создать проблемы для поляка, поэтому австралиец должен постоянно ограничивать его активность. Тыбура может выиграть этот бой, если будет задействовать свой джеб, а также наносить удары по ногам и корпусу.

Мы считаем, что поражения не пройдут бесследно для Туивасы. Какой бы крепкой ни была его голова, повреждения всё равно дадут о себе знать. Тыбура в минувшем поединке дрался с Аспиналлом и проиграл техническим нокаутом. До этого у него была двухматчевая победная серия. Да и в схватке с Волковым он продержался дольше Тая. Наша ставка – победа поляка нокаутом за 3.35.

Прогноз и ставки на бой Тай Туиваса — Марчин Тыбура 17 марта 2024 года

Австралиец вновь попытает своё счастье. Он проиграл три последних поединка досрочно, наверняка сильно расстроен подобной серией и чувствует лишний груз ответственности. Психологическая устойчивость крайне важна в боях UFC. Тыбура не так часто проигрывает. Он активно задействует свой кикбоксинг, будет искать нужный момент для нанесения нокаутирующего удара. Если не получится работать на дистанции, он задействует работу в клинче. Думается, больше шансов выиграть поединок у польского спортсмена, причём нокаутом. Оба спортсмена предпочитают заканчивать свои схватки раньше финального раунда.

Ставка: победа Марчина Тыбуры нокаутом за 3.35.