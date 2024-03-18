Кравец возьмёт реванш, Гусев войдёт во вкус. Чего ждать от плей-офф КХЛ?

Пока футболисты готовятся к международным матчам, а чемпионаты ушли на паузу, всё внимание будет обращено на Кубок Гагарина и НХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.73 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив»

Омичам достался сложный соперник. Ярославцы совсем не подходят под стиль, который привил Кравец своим подопечным. Тренер обманул сам себя и своих хоккеистов, согласившись вести игру от защиты. В итоге в первой встрече первое звено «Авангарда» было практически незаметным. А вот «Локомотив» неожиданно перебросал своего соперника почти в два раза. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в овертайме на 30-й минуте подопечные Никитина выгрызли победу.

«Авангарду» стоит пересмотреть свой подход в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Если это получится, то счёт в серии можно будет сравнять во втором матче на своей арене. К тому же поддержка домашних трибун часто выручает «ястребов». Когда последний раз в регулярном чемпионате омичи играли с ярославцами, то одержали разгромную победу со счётом 4:1. Каким бы крепким орешком ни был «Локомотив», но на этот раз его ждёт поражение. Ставки на победу «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.80.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор»

Пока от игры бело-голубых остаются двоякие впечатления. Сначала они показали не соответствующий статусу обладателей Кубка Континента хоккей в серии с минским «Динамо», а затем уже в первом матче дома в четвертьфинале уступили «Трактору» — 2:4. Пока «белые медведи» очень мотивированны. Их подначивает даже мнение экспертов, отдававших предпочтение сначала «Салавату Юлаеву», а теперь московскому клубу.

Никаких проблем «Динамо» не вызвало у челябинцев в первой встрече. Они полностью контролировали игру, к третьему периоду уже выигрывали со счётом 4:2, а третий провели строго по указаниям тренерского штаба. Заварухин всё делает правильно. К нему пока не может быть претензий.

Гусеву придётся отдать все силы на льду. Нельзя успокаиваться после установленного рекорда по набранным очкам за один регулярный сезон. Мы считаем, что нас вновь ждёт результативный хоккей. Ставки на тотал больше 4.5 шайбы принимают за 1.75.

Прогноз на матч «Калгари» — «Вашингтон»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Обе команды ведут отчаянную борьбу за зону уайлд-кард. Если шансы «Калгари» призрачны, то у «столичных» вполне может получиться залететь в плей-офф. Необходимо просто выигрывать каждый следующий матч, ведь отставание от «Филадельфии» составляет всего три очка, а у «Вашингтона» есть две игры в запасе. К тому же команда прибавила на последнем отрезке. Забивает капитан «Кэпиталз», заиграл Мирошниченко, помогает Алексеев.

Однако встречи между «Калгари» и «Вашингтоном» никогда не получаются простыми. Последний очный матч завершился победой «столичных» после буллитов (3:2 Б). До этого на домашней арене «Флэймз» разгромили соперника — 5:2. В таком случае наиболее выгодной ставкой выглядит «обе забросят больше 1.5 шайбы» с коэффициентом 1.50. Она сыграла в 8 из 10 последних личных встреч.

Экспресс на матчи 18 марта

Ставка 1: итоговая победа «Авангарда» в игре с «Локомотивом» за 1.80.

Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Динамо» М — «Трактор» за 1.75.

Ставка 3: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре «Калгари» — «Вашингтон» за 1.50.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.75 Х 1.50 = 4.73.