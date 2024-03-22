Франция — Германия. Мбаппе выставит Нагельсмана в плохом свете

23 марта состоится товарищеский матч Франция — Германия. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.83. Шансы немцев оцениваются в 4.05. На ничью дают коэффициент 3.84.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Германия 23 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Франция — Германия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.14. Гол немцев доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Франция — Германия (23.03.2024)

У сборных, которым летом предстоит борьба за титул чемпиона Европы, остаётся не так уж и много возможностей проверить себя в играх с сильными соперниками, поэтому к матчу Франция — Германия приковано столько внимания. Встреча пройдёт в Лионе на стадионе «Групама». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам, к сожалению, не сумеет использовать товарищеский матч с Германией для оценки всего атакующего потенциала команды. Дело в том, что системообразующий исполнитель французов Антуан Гризманн не сыграет из-за травмы лодыжки. Источники сообщают, что его заменит хавбек римского «Лацио» Маттео Гендузи.

Хотя это достойный футболист, обладающий определёнными качествами для плеймейкера, но он совершенно не способен заменить Гризманна полноценно. Таким образом, Дешаму предстоит в авральном режиме перестраивать схему игры в атаке. С другой стороны, в преддверии ЧЕ-2024 такой опыт может быть очень полезным, поскольку от травм и дисквалификаций никто не застрахован.

Зато в полном порядке и предельно мотивированным выглядит на решающем отрезке сезона Килиан Мбаппе. Несколько стих шум по поводу его будущего, и форвард полностью сконцентрировался на футболе. Лидер «ПСЖ» результативен и работает на команду. К тому же в сборной он практически всегда на позитиве и выкладывается по максимуму.

Пожалуй, в остальных линиях у «трёхцветных» нет проблем. Вызов получили все сильнейшие футболисты, команда давно играет в таком составе, и взаимопонимание находится на высоком уровне. Отметим, что Франция легко прошла квалификацию на ЧЕ-2024, заняла первое место в таблице группы В, опередив Нидерланды и Грецию.

Вот как раз стабильности не хватает сопернику Франции. Назначенный в ноябре минувшего года на пост главного тренера Юлиан Нагельсман был крайне удивлён слабой игрой обороны. Германия пропустила много мячей в товарищеских встречах, поскольку в качестве хозяйки ЧЕ-2024 освобождена от квалификации.

Наставник «немецкой машины» сразу занялся укреплением защиты, но проблема в том, что, кроме Антонио Рюдигера из мадридского «Реала», у него нет в распоряжении игроков мирового уровня. Талантливых и перспективных много, но вот готовых сию минуту бороться на равных с Мбаппе и Жиру не найти.

Судя по всему, Германия будет отрабатывать игру в защите, ведь на ЧЕ-2024 без надёжной обороны бундестим придётся тяжело. Неприятности случились и у вратарей, поскольку Мануэль Нойер из-за повреждения пропустит встречу, а Марк-Андре тер Штеген ещё восстанавливает форму.

Дидье Дешам великолепно использует в схеме сборной скорость и дриблинг Мбаппе, который в одиночку способен разобраться с любой обороной. У Германии проблемы с надёжной защитой, а давить весь матч на «трёхцветных» у них вряд ли хватит атакующего потенциала. Рекомендуем ставку на победу Франции и тотал больше 1.5 мяча за 2.18.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Германия 23 марта 2024 года

Домашний матч заставит Францию перед болельщиками играть в атакующем стиле и давить на оборону соперника. Нагельсман вряд ли успеет за короткие сборы перед товарищеской встречей научить команду качественно прессинговать и защищаться. Таким образом, мы предполагаем, что подопечные Дешама воспользуются проблемами «немецкой машины» и одержат победу.

Ставка: победа Франции и тотал больше 1.5 мяча за 2.18.