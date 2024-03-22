Англия — Бразилия. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор разделят радость

23 марта состоится товарищеский матч Англия — Бразилия. Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.90. Шансы бразильцев оценили в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Бразилия 23 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч Англия — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.20. Гол бразильцев доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия (23.03.2024)

Болельщики замерли в предвкушении громких футбольных событий. Летом стартуют Евро-2024 и Кубок Америки. Команды проводят подготовку к турнирам. Для них очень важно подойти к ним в отличном тонусе. 23 марта Англия в товарищеском матче сыграет с Бразилией на стадионе «Уэмбли». Начало встречи – не ранее 22:00 мск.

О такой игре можно только мечтать. Встречаются две сборные из топ-5 рейтинга ФИФА. Жаль что без своих двух главных звёзд, но от этого зрелища меньше не будет. Гарри Кейн пропустит встречу из-за травмы лодыжки. Он уже исключён из заявки на эту игру. У бразильцев отсутствует Неймар, который давно травмирован.

Также англичане потеряли Букайо Саку, не будет в составе и Джека Грилиша. В свою очередь, за соперника, кроме Неймара, не смогут сыграть голкиперы Алисон и Эдерсон. Несмотря на такие потери, составы команд не сильно поредели. В этих футбольных странах хватает звёздных и талантливых игроков. Но вот проблемная позиция с вратарями может сказаться на сборной Бразилии.

Место в воротах, вероятнее всего, займёт футболист из «Атлетико Паранаэнсе» — Бенто. Жаль, что у него не так много опыта. С такими командами, как «три льва», он ещё не имел практики. Также интересно, что тренерский штаб Бразилии вызвал Эндрика, который в будущем станет футболистом «Реала». Контракт подписан, а остальное — дело времени. Возможно, что он сыграет вместе с другими игроками «сливочных» — Винисиусом Жуниором и Родриго Гоэсом.

Чувствуется, что тренерский штаб сборной Бразилии будет много экспериментировать. Особое внимание будет уделено новым вариантам сочетания игроков в нападении, а также вратарской линии. Если Эдерсона и Алисона не будет на Кубке Америки – у жёлто-зелёных появятся большие проблемы. Нужно подумать об этом заранее.

Сборная Англии настолько хорошо организованна и системна, что она сможет вскрыть все недостатки нынешней Бразилии. Да, не будет Гарри Кейна, но есть восходящая звезда и будущее не только «трёх львов», но и «Реала» — Джуд Беллингем. Полузащитник стал лидером «сливочных». В 22 играх в Примере он забил 16 мячей и отдал три результативные передачи. Англичанин возглавляет гонку лучших бомбардиров Испании.

Конечно, из-за выбывших игроков Гарету Саутгейту предстоит провести несколько изменений. Он наверняка предоставит шанс Кобби Майну и Энтони Гордону. Тем лучше. У них будет возможность проявить себя. Мотивации у таких футболистов точно не занимать. Да и выступать англичане будут на домашнем стадионе.

Высока вероятность, что встреча между этими командами закончится вничью. Вратарская позиция у «трёх львов» непоколебима и надёжна. Сборная Англии очень системная команда, а Гарет Саутгейт не приветствует больших экспериментов. В свою очередь, тренерский штаб Бразилии понимает, что опыта имеющихся в составе голкиперов может не хватить, поэтому уделит отдельное внимание защите. Да, это будет мучительная ничья для гостей, но у них сильный характер.

Даже если всё пойдёт не по плану, атакующего потенциала Англии и Бразилии достаточно, чтобы при отставании сравнять счёт. Мы считаем, что нас ждёт ничья с коэффициентом 3.55. Очень важный матч для сборных, несмотря на то что он носит статус товарищеского. У бразильцев и так слишком много проблем в последнее время, пора бы показать свой класс.

Прогноз и ставки на матч Англия — Бразилия 23 марта 2024 года

За играми Англии и Бразилии приятно наблюдать. Они отличаются высоким накалом, обещают подарить море эмоций и демонстрируют равный футбол. Не все основные футболисты смогут принять участие в игре из-за травм, поэтому местами придётся экспериментировать с новичками. От этого будет уделено ещё больше внимания защите. Жёлто-зелёные проверят своих новых голкиперов, пока Алисон и Эдерсон залечивают травмы. Важно, чтобы защитники помогали вратарю – на этом тренерский штаб должен акцентировать внимание. В итоге ждём ничью.

Ставка: ничья за 3.55.