«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Луис Суарес самостоятелен

Уругваец возьмёт бремя лидерства на себя, пока аргентинец восстанавливается от травмы. Сандро Шварцу несдобровать.

23 марта состоится матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 2.27. Успех «цапель» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» 23 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» (23.03.2024)

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повлиял на популярность чемпионата Саудовской Аравии. Появление в «Интер Майами» Лионеля Месси начинает оказывать похожее воздействие на МЛС. В лиге постепенно становится всё больше известных футболистов и тренеров.

Зимой «Нью-Йорк Ред Буллз» возглавил бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Под его руководством по итогам сезона-2021/2022 бело-голубые выиграли бронзовые медали чемпионата, а также добрались до финала Кубка России, в котором уступили «Спартаку» (1:2).

Следующий сезон у немецкого специалиста не задался. Несмотря на его старания, «Герта» заняла последнее место в турнирной таблице Бундеслиги и вылетела во второй по значимости дивизион Германии. Из-за неудовлетворительных результатов Шварц был уволен.

Тренер получил шанс реабилитироваться в «Нью-Йорк Ред Буллз». Зимой клуб из города Хэррисон неплохо усилил состав. Он подписал Эмиля Форсберга, который долгое время был ведущим футболистом «Лейпцига», защитника «Мальмё» Ноа Эйле и ещё нескольких молодых перспективных игроков.

Преобразившиеся «красные быки» начали сезон неплохо. Они сыграли вничью с «Нэшвиллом» (0:0), а также победили «Хьюстон Динамо» (2:1) и «Даллас» (2:1). Однако следом подопечные Шварца с разгромным счётом уступили «Коламбусу Крю» (0:3). Они проиграли сопернику по всем показателям.

В «Интер Майами» зимой перебрались Луис Суарес и сын бывшего легендарного футболиста «Реала» Фернандо Редондо — Федерико. После перехода Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Давида Алабы состав клуба и так стал одним из самых сильных в лиге. Теперь в МЛС трудно найти команду, у которой столько же ресурсов, сколько есть у «цапель».

Месси и Суарес практически сразу вернули болельщиков во времена, когда они вместе выступали за «Барселону». Как выяснилось, взаимопонимание между звёздными нападающими никуда не делось. Аргентинец и уругваец сыграли определяющую роль в выходе клуба Дэвида Бекхэма в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

На предыдущей стадии турнира «цапли» победили «Нэшвилл» (2:2 и 3:1). Месси и Суарес забили четыре из пяти голов (по два каждый). Примечательно, что один из мячей знаменитый аргентинец забил через 14 секунд после того, как болельщики соперника начали пытаться вывести его из себя, выкрикивая фамилию принципиального соперника — Криштиану Роналду.

В пяти встречах в МЛС подопечные Херардо Мартино уступили только «Монреалю» (2:3), а также сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). Отчасти поражение обусловлено отсутствием Лионеля Месси. По информации СМИ, он пропустит мартовские сборы национальной команды из-за повреждения задней поверхности бедра.

Судя по всему, Суаресу придётся тащить в одиночку. Ему это по силам. В последней встрече в МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (3:1), Мартино выпустил уругвайца на 62-й минуте. Он объяснил, что решил дать 37-летнему нападающему время на восстановление после матча с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

По итогу Суарес стал главным героем игры с «Ди-Си Юнайтед». Он оформил дубль. Поставить на то, что «Интер Майами» победит «Нью-Йорк Ред Буллз», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Последнюю очную встречу, несмотря на то что она проходила в Нью-Йорке, «цапли» выиграли со счётом 2:0.

Добавляет уверенности в победе «цапель» то, что у команды из Хэррисона тоже есть важная кадровая потеря. Предстоящий матч пропустит их ведущий полузащитник Дэниел Эдельман. Он схлопотал красную карточку в компенсированное ко второму тайму время в последней игре с «Коламбусом Крю».

Прогноз и ставки на МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» 23 марта 2024 года

«Нью-Йорк Ред Буллз» неплохо усилился и хорошо начал сезон, но последняя игра показала, что команда не до конца адаптировалась к требованиям Шварца. У «Интер Майами» больше резервов, лучше результаты и тонус. Он провёл на три матча больше в этом сезоне, чем «красные быки». Думается, Суарес справится с задачей – отдуваться в одиночку. Ждём, что он сделает результат.

Ставка: победа «Интер Майами» за 3.00.