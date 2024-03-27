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Прогнозы на футбол, ставки и коэффициенты, Жирона, Астон Вилла, Байер, Бундеслига, АПЛ, Примера

«Жирону» подводят травмы, «Астон Вилла» нестабильна, у «Байера» сдают нервы
Николай Павлов
Прогнозы на футбол, ставки и коэффициенты
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Неужели ни одна тёмная лошадка этого сезона не совершит сенсацию? А как же «фармацевты»?

Неумолимо приближается решающий отрезок сезона в европейских футбольных чемпионатах. Бо́льшая часть турнира позади, и определились главные фавориты гонки за титул. Но так называемый эффект тёмной лошадки ещё никто не отменял. Давайте рассмотрим ситуацию в АПЛ, Примере и Бундеслиге, а вдруг грянет сенсация. «Астон Вилла», «Байер» или «Жирона» всё ещё могут стать чемпионами.

Хаби Алонсо под давлением

В Леверкузене болельщики с тревогой рассматривают турнирную таблицу и не верят своим глазам. Невезучие «фармацевты» опережают на 10 очков грозную мюнхенскую «Баварию» за восемь туров до финиша. Близко счастье, но точит червь сомнений, а вдруг мюнхенцы прибавят на заключительном отрезке, а «Байер» сбавит ход.

Календарь у «львов» никак нельзя назвать прогулочным. Есть сложнейший выезд в Дортмунд, к заметно прогрессирующей «Боруссии». Предстоит подопечным Хаби Алонсо выдержать давление великолепного «Штутгарта» и непредсказуемого, но крайне опасного «Айнтрахта». Вот тут и может наступить переломный момент, поскольку психологическое давление достигнет пика.

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«Байер» ведь ещё ведёт борьбу за Лигу Европы, в которой предстоит сыграть с «Вест Хэмом». Это опытный кубковый боец, и в минувшем сезоне он выиграл Лигу конференций, поэтому «фармацевтам» будет сложно. Беспроигрышная серия — это, конечно, хорошо, но, если представить, что подопечные Хаби Алонсо проиграют, это может привести к эффекту домино, и повалится вся конструкция.

Пока в Леверкузене нет духа победителей, каким богата «Бавария». Это не простые слова или штамп. Когда каждый работник, от повара клубной столовой до президента, уверен в своих силах — это говорит о многом. В последних играх мюнхенцы поймали эту волну. Они выходят на поле и знают, что забьют ровно столько, сколько нужно для победы.

Сделать ставку на то, что «Байер» выиграет Бундеслигу, можно за 1.03, а провал леверкузенцев оценивается в 12.0.

Эмери — красавец, но с большой тройкой не совладать

В АПЛ ситуация принципиально иная. Большая тройка гениев тактики, Микель Артета, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, решает, кто заберёт титул чемпиона. Несколько в сторонке, понурившись, расположилась на четвёртом месте «Астон Вилла», отставая от титанов на семь-восемь очков.

Был у главного тренера Унаи Эмери момент на старте сезона, в котором его подопечные шли на первой строчке в турнирной таблице. Игра получалась: оборона с Пау Торресом работала как часы, а в нападении проходили самые замысловатые комбинации с форвардом Олли Уоткинсом. Пока фавориты разбирались с собственными проблемами, «вилланы» шли на максимуме.

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Только их замечательная схема, которая позволяла дома стабильно набирать очки, неожиданно дала сбой. Неудачи повлекли за собой потерю уверенности, и вот уже «Астон Вилла» убрала на дальнюю полку чемпионские амбиции и мечтает попасть в зону еврокубков. Поскольку на неё давит «Тоттенхэм», мысли Эмери, весьма вероятно, больше заняты вопросом — как отбиться от «шпор», а не как догнать «канониров».

Желающие рискнуть и поверить в удачу Эмери, который знает секрет побед лишь в Лиге Европы, могут сделать ставку за коэффициент 200, на то, что «Астон Вилла» выиграет титул чемпиона АПЛ.

К Анхелю Мичелу нет вопросов

Примера подарила футболу в сезоне-2023/2024 сказку по имени «Жирона». Скромный по финансовым меркам клуб долгое время, как волк зайцев, гонял фаворитов в чемпионате Испании. Ведомая дуэтом Довбик — Цыганков атака при содействии умудрённого опытом Кристиана Стуани выдавала один великолепный матч за другим.

Красивые голы, яркие эмоции, результативные игры — вот чем запомнится «Жирона» болельщикам. Но прочности у команды Мичела не было. Когда накопилась усталость, у лидеров начались травмы, вот тут команда и приостановила свой бег. Этим немедленно воспользовался «Реал», занял первое место в турнирной таблице и уже на 10 очков опережает конкурента.

Будем откровенны — отыграть такое преимущество вряд ли под силу даже люксовой версии «Барселоны», а уж скромной «Жироне» и в самом деле ловить нечего. Тем не менее любители пощекотать нервы могут сделать ставку с коэффициентом 150 на то, что подопечные Мичела станут чемпионом Испании.

Прогноз

Хотя фанаты мюнхенской «Баварии» втихую ругают Гарри Кейна за вирус невезения, завезённого им из туманного Лондона, шансы у «Баварии» всё-таки не нулевые. «Байер» на первый взгляд просто без слабых мест, но первое поражение может запустить цепную реакцию, и «фармацевты» вернутся очень быстро. Мюнхенцы при таком раскладе своего не упустят.

«Жирона» и «Астон Вилла» уже вышли из гонки за титулы в своих чемпионатах по факту, но не на бумаге. Да и «Байер» представляется колоссом на глиняных ногах. Ведь «Карабах» с Андреем Лунёвым был в миллиметрах от победы. Поэтому мы предлагаем пойти на риск и рассмотреть ставку на то, что ни одна из тёмных лошадок — «Астон Вилла», «Жирона» и «Байер» — не станет чемпионом страны в этом сезоне. Коэффициент шикарный — 10.0.

Ставка: «Астон Вилла», «Жирона» или «Байер» не станут чемпионом в сезоне-2023/2024 за 10.0.

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