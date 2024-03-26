Юрген Клопп завершит гегемонию Гвардиолы. Кто выиграет АПЛ?

Тренер «красных» уходит после окончания сезона. Футболисты отплатят ему трофеем за всё, что он сделал хорошего.

К решающему отрезку розыгрыша АПЛ в турнирной таблице установилась уникальная картина. После 28 матчей у лидеров чемпионата Англии «Арсенала» и «Ливерпуля» по 64 очка, а у «Манчестер Сити» — 63. Такая невероятная плотность в турнирной таблице обещает захватывающую развязку сезона. Кто же выиграет титул? Разберём шансы соперников на чемпионство.

Хватит ли «Арсеналу» характера на этот раз

Главный тренер Микель Артета превратил «Арсенал» в элитную футбольную команду, и это невозможно отрицать. Но пока неясно, сможет ли он сделать следующий шаг и выиграть титул АПЛ. Напомним, в минувшем сезоне в самый ответственный момент «канониры» не выдержали давления и сошли с дистанции, пропустив на первое место в турнирной таблице «Манчестер Сити».

На этот раз провалу «канониров» не может быть оправданий, ведь летом клуб потратил на трансферы большие средства даже по меркам сверхдоходов АПЛ. От летних приобретений Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера ждут максимальной отдачи на решающем отрезке сезона. Если к англичанину практически нет претензий, то адаптация немца слишком затянулась.

Тем не менее 64 очка из 84 возможных — это отличный результат для «Арсенала» в этом сезоне. Отдельно стоит сказать о роли Райса, который заметно добавил команде решимости, агрессии в прессинге и скорости. Лондонцы побеждают не только за счёт неудержимой атаки. В отличие от прошлого розыгрыша АПЛ, у них появились надёжная оборона и полезный навык перехватывать инициативу в неудачных играх.

Не стоит забывать, что «Арсенал» играет весь сезон без ярко выраженного нападающего. Артета разделил обязанности форварда между лидерами: Мартином Эдегором, Букайо Сакой и Леандро Троссардом. Бразилец Габриэл Жезус подвержен травмам и слабо реализует опасные моменты. В решающий момент это может негативно сказаться на команде.

Если Артете удастся выиграть титул без полноценного девятого номера, это станет одним из самых впечатляющих достижений в истории АПЛ. «Ман Сити» и «Ливерпуль» могут похвастаться более мощным составом, но «Арсенал» в своём нынешнем состоянии просто феноменален. Шансы «канониров» на успех оцениваются коэффициентом 3.70.

«Манчестер Сити» не меняется

Многие специалисты пытались копировать тотальный футбол Хосепа Гвардиолы на протяжении многих лет, но главный тренер «Ман Сити» по-прежнему остаётся недосягаемым мастером тактических схем. Конечно, финансовые возможности клуба велики, но Гвардиола добивается успеха из года в год благодаря тщательному планированию и таланту.

В первой половине сезона казалось, что «Ман Сити» страдает от потери мотивации, связанной с треблом, и клубу мешали травмы ключевых игроков Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда. Но лидеры атаки «горожан» вернулись и играют с невероятным вдохновением, а Фил Фоден внезапно вышел на уровень исполнительского мастерства, характерный бельгийцу в его лучшие годы.

«Ман Сити» отстаёт от «Арсенала» всего на одно очко и просто так не отдаст свой титул. Ставку на победу подопечных Гвардиолы в АПЛ можно сделать за 2.25.

Юрген Клопп заслужил награду

Прошлым летом Юрген Клопп перестроил свою стареющую полузащиту. Немецкий специалист добавил в её ряды скорость и агрессию в лице Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи. Без сожаления тренер расстался с многолетними лидерами Джорданом Хендерсоном и Фабиньо. Многие ожидали, что обновление «Ливерпуля» затянется, но команда быстро вернулась на самый верх.

Немецкий тренер снова выжимает максимум из своих игроков, и они цепляются до последней секунды, забивая решающие мячи в добавленное время матчей. «Ливерпуль» держит темп и уже выиграл Кубок английской лиги, несмотря на беспрецедентный кризис с травмами звёзд. После шокирующего заявления Клоппа об уходе «красные» проводят каждый матч с таким настроем, будто это финал Лиги чемпионов.

Выигрыш второго титула чемпиона АПЛ стал бы для Клоппа идеальным способом опустить занавес своего славного отрезка карьеры на «Энфилде». Может быть, Гвардиола и является абсолютным тактическим гением, но Клоппу нет равных в качестве мотиватора. Невероятно наблюдать за тем, как немец создал ещё одну великую команду, которая не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить ему победу.

Клопп на финальной прямой неудержим

Юрген Клопп знает, как пройти дорогу к титулу АПЛ без ошибок. Хотя недавнюю ничью с «Ман Сити» (1:1) можно расценить как потерю двух важных очков, судьба первого места по-прежнему в руках главного тренера «Ливерпуля». При всём уважении к таланту Артеты он не выглядит равным по духу немецкому специалисту. Мы предполагаем, что «красные» станут чемпионом АПЛ.

Прогноз: «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии за 3.00.