«Наполи» — «Аталанта». Миранчук отрежет Хвиче путь в Лигу Европы

Радость грузина от выхода на Евро-2024 снизится. На клубном уровне проблемы. Алексей и бергамаски стабильнее.

30 марта состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.14. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта» 30 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта» (30.03.2024)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутренние арены. 30 марта состоится встреча, которая откроет программу 30-го тура Серии А. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Смена главного тренера разожгла страсть в сердцах неаполитанцев. В последних шести матчах в Серии А они не потерпели ни одного поражения. Ничьих правда многовато — четыре, но в соперниках были преимущественно топы и пребывающие на подъёме команды. Франческо Кальцона выжал максимум из возможного.

Тренер сборной Словакии поначалу не поладил с Хвичей Кварацхелией. Между тренером и футболистом возник небольшой конфликт. Недопонимание было устранено оперативно, без лишнего шума. В последних четырёх матчах Серии А грузин забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Он начал возвращать былые кондиции.

Бывший полузащитник «Рубина» помог своей национальной команде впервые в истории квалифицироваться на чемпионат Европы. В финале отбора на Евро-2024 сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, 4:2 пен.). Для победы Хвиче пришлось пожертвовать здоровьем. Его били по ногам весь матч. На 109-й минуте Кварацхелия покинул поле из-за повреждения.

После встречи грузин танцевал от счастья, но его появление на поле в грядущем матче под большим вопросом. Даже если повреждение несерьёзное и Хвича будет доступен, Франческо Кальцона может решить не рисковать. Нужно поберечь здоровье Кварацхелии, чтобы не усугублять травму.

К счастью для Кальцоны, все остальные ведущие футболисты, в частности лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, доступны. У нападающего из Нигерии очень хорошее взаимопонимание с Хвичей. Однако без помощи грузина у него тоже весьма недурно получается забивать.

У «Аталанты» дела с глубиной состава обстоят чуть похуже. В лазарет угодили несколько важных игроков — Шарль Де Кетеларе и Тён Копмейнерс. Обидно. На последнем отрезке сезона бельгиец и нидерландец здорово прибавили. Вместе с ними набрал отличную форму Алексей Миранчук. В последних 19 матчах во всех турнирах он забил три мяча и отдал семь голевых передач.

Созидание, точные передачи и умение развивать атаки экс-полузащитника «Локомотива» очень пригодились Джану Пьеро Гасперини в матчах 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом» (1:1 и 2:1). В обеих встречах россиянин отметился результативными пасами. Ещё он помог бергамаскам выйти в полуфинал Кубка Италии. На предыдущих стадиях они победили «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1).

В недавнем товарищеском матче со сборной Сербии Алексей Миранчук в очередной раз оставил после себя приятное впечатление и порадовал результативностью. Он записал на свой счёт гол и тем самым помог разгромить сербов — 4:0. Важную роль сыграло удаление у соперника, но это не отменяет того факта, что полузащитник «Аталанты» выступил отлично.

Гасперини долгое время не доверял Миранчуку. Россиянин же убеждает тренера классными выступлениями, что заслуживает места в стартовом составе. В последних двух турах Серии А с «Болоньей» и «Ювентусом» он выходил на замену ближе к концовке, но в этот раз наверняка получит больше игрового времени. Кадровые потери вынуждают наставника положиться на хавбека.

Поставить на то, что «Аталанта» не проиграет и будет тотал меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Бергамаски проиграли только 2 из 11 последних матчей в Серии А, а также на выезде сыграли вничью с «Ромой» (1:1), «Миланом» (1:1), который гораздо стабильнее, чем «Наполи», и «Ювентусом» (2:2).

Слишком много голов не ждём. Во-первых, команды подходят ко встрече в ослабленном виде. Во-вторых, матч очень важен. Бергамаски и неаполитанцы располагаются на шестом и седьмом местах в турнирной таблице Серии А соответственно. Проигрывать нельзя ни тем, ни другим, иначе шансы закончить сезон в зоне Лиги Европы резко станут ниже.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта» 30 марта 2024 года

Неаполитанцы взбодрились после назначения Кальцоны. Но очки они по-прежнему теряют часто. Много ничьих. «Аталанта» преуспевает во всех турнирах и очень редко проигрывает. Даже без двух важных игроков она способна как минимум зацепиться за ничью. Миранчук поможет Гасперини сохранить шестую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.