«Сочи» — ЦСКА. Армейцы такого не ожидали

30 марта состоится матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.15. Успех сочинцев оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА 30 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Сочи» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.24. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (30.03.2024)

После ярких матчей сборных пора переключаться на игры клубов. Встреча 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА начнётся 30 марта на стадионе «Фишт». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

Руководство сочинцев, судя по назначению главным тренером Роберта Морено, разработало хитрый план по спасению от вылета из РПЛ. Обычно находящиеся в кризисной ситуации команды приглашают специалистов, хорошо знакомых с реалиями российского футбола и имеющих опыт работы со сложными условиями.

Испанца точно нельзя отнести к этой категории тренеров. Он не выбрал для команды исключительно оборонительную модель, а адаптируется к каждому конкретному сопернику. В идеале бывший помощник Луиса Энрике в «Барселоне» хочеть видеть от «Сочи» контроль мяча и быстрое включение в отбор при потере.

Морено в принципе неплохо стартовал в РПЛ, набрав два очка в играх с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). Матчи были выездные, и сочинцы предпочли контратакующую модель, но прессинговали довольно лихо и не давали сопернику спокойно разыгрывать комбинации. Важная роль в команде отведена Артуру Юсупову, который отвечает за начало атак и быстро продвигает мяч.

«Сочи» находится на последнем месте в таблице РПЛ, но в игре команды не видно панических настроений. Подопечные Морено довольно надёжно обороняются, в меру класса создают опасные моменты. Судя по всему, на сборах они полностью прониклись идеями испанского тренера и тщательно выполняют его план.

ЦСКА хорошо готов функционально к весенней части сезона. Это явно просматривалось в играх с «Крыльями Советов» (2:0) и особенно в матче Кубка России с «Ростовом» (2:0). Вернувшийся после травмы защитник Игорь Дивеев быстро наладил взаимопонимание с партнёрами, и оборона красно-синих спокойно выдержала давление самарцев и ростовчан.

Освоился в команде Владимира Федотова и Виктор Давила. Нападающий полностью адаптировался к условиям РПЛ и в каждом матче заметен. Единственная проблема — чилиец был вызван в сборную и может быть утомлен перелётами. Он удачно сыграл с Албанией и Францией, забил гол и сделал ассист во встрече с красно-чёрными.

Несмотря на неплохое начало весеннего отрезка сезона, ЦСКА вряд ли сумеет подключиться к борьбе за титул, поскольку слишком много очков было потеряно на старте. Тем не менее в полном порядке лидеры Игорь Акинфеев и Фёдор Чалов, поэтому от подопечных Федотова можно ожидать сюрприза.

Первая домашняя встреча «барсов» при новом тренере Роберте Морено вызывает интерес. Вероятно, что наставник выберет атакующую схему, поскольку нужно рисковать и играть на победу. Тем не менее ЦСКА — это сильный соперник, и взять три очка будет сложно. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Сочи» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча за 2.34.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 30 марта 2024 года

Во время паузы на матчи сборных «Сочи» целенаправленно готовился ко встрече с ЦСКА. Роберт Морено — это опытный тренер и наверняка сумел найти слабые места у соперника. Его подопечные воспряли духом и поверили в свои силы после ничейного результата с «Локомотивом». В сложной ситуации это очень важно. Отсюда наша ставка на то, что «Сочи» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.34.