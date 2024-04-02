«Миннесота» не попадает даже в зону уайлд-кард. Михеев и «Ванкувер» отстают от погони за Кубком Президента.

Экспресс на НХЛ с коэффициентом 8.44: Капризов станет немного ближе к плей-офф

В ночь со 2 на 3 апреля состоится много игр в регулярном чемпионате НХЛ. Команды продолжают решать свои задачи с выходом в плей-офф. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.44 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Вегас» — «Ванкувер»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вегас» выйдет на лёд в качестве хозяина, и последние его встречи показывают уверенную игру — две победы в последних трёх случаях. «Ванкувер», напротив, демонстрирует непостоянство, но последняя победа в матче с «Анахаймом» может придать уверенности.

Обе команды имеют хороший потенциал, и каждая из них способна на сюрпризы. Рассматривая предыдущие встречи между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», видно, что они обмениваются победами. Это делает исход предстоящего матча менее предсказуемым. Однако текущая форма и домашний статус «золотых рыцарей» делают их победу более предпочтительным вариантом для ставок.

Исходя из статистики команд, можно предположить, что игра будет довольно закрытой, с акцентом на оборонительных действиях. Вероятно, что первый период пройдёт под диктовку взаимного изучения соперника и низкой результативности. Однако во втором и третьем периодах команды попытаются активизировать свою игру в атаке, что может привести к заброшенным шайбам с обеих сторон.

Учитывая текущее состояние команд и их последние выступления, наш прогноз склоняется к победе «Вегаса» с коэффициентом 2.25. Определяющим фактором станет поддержка трибун и высокая мотивация «золотых рыцарей» удержать позиции в турнирной таблице. Устойчивость и опыт «Вегаса» в итоге должны сыграть ключевую роль.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Оттава»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота» нестабильна, проиграв «Вегасу» в овертайме и потерпев разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» ранее (0:6), но в то же время одержав победу во встрече с «Сан-Хосе» (3:1). «Оттава» демонстрирует уверенность, одержав пять побед подряд. В том числе над «Виннипегом» (3:2), «Баффало» (6:2) и «Нью-Джерси» (5:2).

История личных встреч команд говорит о том, что преимущество не на стороне какой-либо одной команды. Последние пять игр между ними закончились по-разному, даже с небольшим перевесом в пользу «Миннесоты», которая выиграла три из пяти встреч. В ближайшем матче, учитывая текущую форму команд и их мотивацию, можно ожидать напряжённой борьбы с непредсказуемым исходом.

Ожидается, что «Миннесота» будет использовать преимущество домашнего льда и попытается взять игру под свой контроль с первых минут. В то же время «Оттава» покажет свою укрепившуюся оборону и стремление к быстрым контратакам, что уже не раз приносило ей успех в этом сезоне.

С учётом всех факторов, прогноз на игру следующий: «Миннесота» воспользуется своими шансами и домашней поддержкой, чтобы обыграть «Оттаву». Однако, учитывая уверенную игру «Сенаторз» в последних матчах, можно ожидать, что они не уступят без борьбы и вполне способны заставить хозяев понервничать. В итоге ключевым фактором станет реализация моментов и игра вратарей, что и окажет влияние на итоговый результат. Ставки на победу «Уайлд» принимают за 2.12.

Прогноз на матч «Калгари» — «Анахайм»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Последняя игра «Калгари» завершилась победой над «Лос-Анджелесом», что могло придать ему уверенности перед важным матчем. С другой стороны, «Анахайм» переживает серию поражений, и моральное состояние может быть под большим вопросом. Учитывая очные встречи команд, можно отметить, что «Калгари» обычно выглядит предпочтительнее, чем «Дакс» в последнее время — команда одержала три победы подряд.

Основываясь на текущей форме команд, а также учитывая важность победы для обеих сторон, ожидается, что «Калгари» будет доминировать на протяжении большей части матча. Вероятно, хозяева используют энергию родных трибун для дополнительного преимущества.

Тем не менее гости не сдадутся без борьбы. Так что, принимая во внимание все факторы, мы предсказываем победу «Калгари» за 1.77. Хозяева используют домашнюю поддержку и получат важные очки, в то время как гости продолжат искать пути возвращения к стабильной игре.

Экспресс на 3 апреля

Ставка 1: победа «Вегаса» в матче с «Ванкувером» за 2.25.

Ставка 2: победа «Миннесоты» в матче с «Оттавой» за 2.12.

Ставка 3: победа «Калгари» в игре с «Анахаймом» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.12 Х 1.77 = 8.44.