Когда Юрген Клопп попрощается с «Ливерпулем», кто станет его преемником?

Немец объявил, что покинет «красных» по окончании сезона. На его место есть как минимум пять явных кандидатов.

Юрген Клопп навсегда вошёл в историю «Ливерпуля». Трудно представить эту команду без него. А придётся! Немецкий специалист открыто и официально заявил, что покинет пост главного тренера в конце сезона. Причина оказалась предельно простой – закончились силы. Наставник заявил, что не может продолжать работать в этой должности. Видимо, ему просто нужно сменить обстановку и принять новый вызов. Понять его можно.

В октябре 2015 года Юрген Клопп начал писать новую историю «Ливерпуля». Вокруг него был нешуточный ажиотаж. Тренер неоднократно выражал недовольство этим. Ему не нравилась шумиха. За несколько лет он создал идеальную команду, и впервые за 30 лет «красные» стали чемпионами Англии в сезоне-2019/2020. Годом ранее «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов – это было невероятное событие.

Чтобы перечислить все достижения немецкого специалиста во главе «красных», не хватит даже времени. Всего команда выиграла семь трофеев вместе с Юргеном Клоппом. В принципе, он может записать в список достижений ещё два, если ничего не помешает. Погоня за чемпионством в АПЛ ещё не закончена. Также есть шанс выиграть Лигу Европы.

Сложно представить, что кто-то займёт место немецкого специалиста в «Ливерпуле». Но этого не избежать. Список возможных или желаемых кандидатов уже имеется. Букмекеры даже предложили сделать ставки – кто станет новым тренером «красных». Варианты вполне логичные. Попробуем разобраться, чьё назначение ближе всего.

С ним связывают жизнь «Ливерпуля» в последнее время

Наверняка не каждый знаком с таким тренером, как Рубен Аморим. Совсем недавно журналист Фабрицио Романо в соцсетях сообщил, что наставник «Спортинга» является приоритетной целью руководства «Ливерпуля». Более того, он утверждает, что английскому клубу уже сообщили размер клаусулы 39-летнего португальца по его контракту со «Спортингом». Эксперты доверяют авторитетному источнику и предлагают поставить на назначение Рубена с коэффициентом 1.67.

Аморим сравнительно молодой тренер, но он проделал колоссальную работу с лиссабонцами. Вместе с ними он стал чемпионом Португалии, выиграл Кубок лиги и Суперкубок страны. Если вам этого мало, то «Спортинг» в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Примейры. У него отличные шансы выиграть первенство.

Но сам Рубен Аморим дерзко ответил журналистам на вопрос о возможном назначении в «Ливерпуль». Он сказал, что счастлив находиться в Лиссабоне и сосредоточен на предстоящих турнирах и матчах «Спортинга».

Самый достойный преемник Клоппа

Роберто Де Дзерби является следующим в списке реальных кандидатов. Почему бы ему не стать преемником Юргена Клоппа? Как только стало известно, что Хаби Алонсо, заполучить которого мечтают многие известные европейские клубы, настроен решительно остаться в «Байере» и продолжать помогать игрокам, появился комментарий итальянского специалиста по поводу ухода немца из «Ливерпуля».

Выглядит это немного странно и подталкивает рассмотреть ставку на его назначение в команду «красных» с коэффициентом 6.50. Де Дзерби только положительно высказался в адрес Юргена Клоппа, а на вопрос о том, мог бы он стать его преемником, ответил, что сосредоточен на работе с «Брайтоном» и пока не собирается ни о чём думать. Хотя и отрицать не стал.

Он был бы отличным вариантом. Непонятно, за счёт чего его «Брайтон» на протяжении четырёх последних очных матчей с «Ливерпулем» не проигрывает, одержав две победы. Такой опытный стратег и талантливый гений пригодился бы «красным». Он помог бы не растерять всё то, что удалось построить немцу. Да и сам Клопп лестно отзывается о Де Дзерби.

Юрген Клопп оставит своё наследие ассистенту?

Нельзя исключать и такого варианта событий, что немецкий специалист уговорит руководство попробовать в должности главного тренера своего ассистента – Пепейна Лейндерса. Коэффициент на это событие равен 5.00. Нидерландец давно работает с Клоппом. Наверняка Юрген его многому научил.

Быть может, он его целенаправленно готовит на эту должность. Наверняка намного лучше доверить «Ливерпуль» специалисту, который изнутри знаком с кухней и будет следовать по уже протоптанной тропинке. Это поможет избежать нововведений, больших изменений и системного кризиса.

Это маловероятно!

В качестве альтернативы, по информации авторитетного издания, «Ливерпуль» рассматривал в качестве будущего тренера Юлиана Нагельсмана. Коэффициент на его назначение составляет 10.0. В свою очередь, болельщики «красных» лестно отозвались в адрес Жозе Моуринью, недавно уволенного из «Ромы». Коэффициент на то, что португалец заменит Клоппа – 40.0.

Даже в случае приглашения вряд ли Нагельсман согласится. Он работает со сборной Германии, а впереди – домашний чемпионат Европы, к которому нужно подготовиться и попытаться его выиграть. Моуринью – сомнительная кандидатура. У него ничего не получалось последнее время с римлянами. Наверняка Жозе нужен полноценный отдых, и он вернётся сильнее.

При чём тут Мостовой?

Для привлечения дополнительного внимания или в шутку букмекерские конторы решили предложить коэффициент 9999 на то, что Александр Мостовой станет тренером «Ливерпуля». Виной этому недавний рассказ бывшего футболиста «Сельты». По его словам, однажды он отказался переходить в состав «красных» и даже прилетал в Англию на разговор с Жераром Улье. Однако потом россиянин решил вернуться в Испанию.

У кого шансов больше?

Объективно основным и главным претендентом на пост главного тренера «Ливерпуля» в новом сезоне является Рубен Аморим. Несмотря на то что он не признаётся, Фабрицио Романо редко ошибается. Не доверять его информации глобальных поводов нет. Да и как специалист наставник «Спортинга» подходит под задачи «красных».

Но мы бы не стали исключать вероятность того, что Юрген Клопп передаст команду в руки своего ассистента – Пепейна Лейндерса. Да и коэффициент предлагают довольно интересный. Почему бы руководству не принять такое решение, чтобы ничего не менять в команде и довериться новичку, который многому научился у немецкого специалиста? Какое решение примет «Ливерпуль», мы узнаем не скоро. Наверняка всё будет держаться в строжайшем секрете до окончания сезона.