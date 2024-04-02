«Металлург» — «Автомобилист», первый матч. Екатеринбуржцы свежее

У «Авто» было больше времени на восстановление и разбор слабых сторон соперника.

3 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на первый матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 3 апреля 2024 года

Букмекеры сомневаются, что первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист» Екатеринбург (03.04.2024)

3 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором на «Арене-Металлург» в Магнитогорске померяются силами местный «Металлург» и «Автомобилист». Это одно из самых интересных соперничеств. Каждая игра будет нести принципиальных характер и обещает подарить массу эмоций.

Стоит начать с небольшой предыстории. В преддверии текущего сезона «Металлург» возглавил творивший чудеса с «Северсталью» Андрей Разин. Когда-то он руководил «Автомобилистом». Тренер говорил, что встречи с бывшим клубом для него всегда принципиальны. О том, какое значение для екатеринбуржцев имеет серия, чуть позже.

За время работы наставником «Магнитки» Разин достиг внушительных успехов. Он раскрыл таланты множества молодых хоккеистов. Особого внимания заслуживает прогресс Ильи Набокова. В серии со «Спартаком» 21-летний голкипер оформил целых три шат-аута.

Разин замечательно использует разносторонность и глубину состава «Металлурга». Он тактически гибок и не боится рисковать. До сих пор эти качества приносили плоды. «Лисы» закончили регулярку на первом месте в Восточной конференции, а затем обыграли «Амур» — 4-2 и «Спартак» — 4-2.

Возникшие в серии с «Амуром» трудности Разин оправдал большими нагрузками, но сыграл свою роль и другой фактор. Не нюхавшая пороху плей-офф молодёжь терялась. Давления первого полуфинального матча юные хоккеисты могут не выдержать.

У «Автомобилиста» в этом плане есть преимущество. В его составе полно опытных игроков, а также мастеровитых легионеров. В сериях с «Ак Барсом» и СКА они хладнокровно обыгрывали защитников и точными сильными бросками прошивали голкиперов.

Для команды из Екатеринбурга серия имеет ещё более принципиальный характер, чем для Разина. В прошлом сезоне она очень обидно вылетела из Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде как раз «Металлургу» со счётом 3-4. Екатеринбуржцы смотрелись лучше. Если бы не банальное невезение, они обыграли бы «лис».

Летом «Автомобилист» точечно усилил состав. В числе лучших приобретений — подписание Кирилла Воробьёва. Он стал одним из главных героев серии со СКА — 4-1. На последних секундах пятого матча защитник поймал шайбу на себя и удерживал её до финальной сирены. Блокирование бросков является отличительной особенностью хоккеиста.

Команду, и в особенности голкиперов екатеринбургского клуба, воодушевляет самоотверженность защитника. Кстати, вратарская бригада — ещё один козырь в рукаве Николая Заварухина. По ходу плей-офф Евгений Аликин набрал отличную форму. В сериях с «Ак Барсом» и СКА он порадовал эпичными спасениями.

Турнирная сетка у «Автомобилиста» была труднее, чем у «Металлурга», но при этом у екатеринбуржцев было больше времени на восстановление перед грядущим матчем и разбор слабых сторон соперника. Поставить на итоговую победу подопечных Заварухина можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Николай Заварухин очень хорошо подготовил команду к плей-офф. Все шесть встреч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в гостях его подопечные выиграли в основное время. Это не что иное, как правильный настрой и очень грамотная работа тренера. Раньше у «Авто» регулярно наблюдались проблемы с выездными матчами.

Прогноз и ставка на первый матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 3 апреля 2024 года

Матч обещает получиться очень интересным и насыщенным событиями. Больше верится в победу «Автомобилиста». Опыт и исполнительское мастерство его хоккеистов, а также наличие времени на отдых должны сыграть ключевую роль. У «Магнитки» очень много молодёжи. Разин ещё наверняка скажет своё слово, но позднее. Поэтому мы предлагаем поставить на победу гостей с учётом овертайма за 2.34.

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 2.34.