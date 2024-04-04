«Миннесота» — «Колорадо». Маккиннон превзойдёт Капризова

5 апреля состоится матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Эвеланш» можно за 2.14, а шансы «Уайлд» оценили коэффициентом 2.71. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 5 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Колорадо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ставки на победу «Уайлд» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.12. Шансы «Эвеланш» выиграть матч оценили в 1.75.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» (05.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 5 апреля запланировано несколько матчей. В одном из них «Миннесота Уайлд» будет принимать «Колорадо Эвеланш» на арене «Эксел Энерджи-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Если объективно оценить шансы «Уайлд», то они вряд ли сыграют в плей-офф в этом сезоне. Конкуренция в Центральном дивизионе очень высокая, и недавний спад, во время которого «Миннесота» проиграла три матча из пяти, по сути оказался фатальным для команды Кирилла Капризова.

«Миннесота» находится на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко в 74 матчах. Отставание от «Нэшвилла», который находится в зоне уайлд-кард, составляет девять очков. Даже с учётом одной игры в запасе задача для подопечных Джона Хайнса трудновыполнимая.

Когда Хайнс возглавил «Миннесоту», ему удалось остановить кризис, но вернуть стабильность команде не получилось. Нападение, возглавляемое Капризовым, исправно делает свою работу (227 заброшенных шайб), но в обороне есть проблемы.

Существуют обоснованные претензии к бригаде голкиперов, в которой выделятся опытный Марк-Андре Флёри. Пик карьеры 39-летнего ветерана пришёлся на выступления за «Питтсбург», во времена расцвета Сидни Кросби и Евгения Малкина. А теперь при всём уважении ему сложно тянуть скорость и трафик текущих реалий лиги.

Стоит отметить Марата Хуснутдинова, который после довольно неровного сезона в «Сочи» прибыл в распоряжение тренерского штаба «Миннесоты». 21-летний нападающий уже провёл в НХЛ восемь матчей, в которых отметился результативной передачей. Он вполне может стать звездой при правильном подходе к делу, ведь потенциал у него просто сумасшедший.

В свою очередь, «Колорадо» находится на втором месте в таблице Центрального дивизиона, и, набрав 100 очков, команда досрочно вышла в плей-офф. В успешном прохождении изнурительного марафона этого сезона большая заслуга нападения. 280 заброшенных шайб — это лучший результат не только в дивизионе, но и во всей Западной конференции.

Великолепную игру в атаке «Эвеланш» обеспечивают Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Канадский нападающий набрал по системе «гол+пас» 127 очков и играет на нервах Никиты Кучерова. Он может стать лучшим бомбардиром по итогам сезона. Финн, в свою очередь, набрал 100 очков.

«Миннесота» и «Колорадо» придерживаются атакующего стиля, вот только «Эвеланш» исполняют всё на порядок лучше соперника. Оборона «Уайлд» регулярно допускает ошибки, а их голкиперы вряд ли выдержат давление столь мощной линии нападения. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «лавин» больше 3.5 шайбы за 2.10.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 5 апреля 2024 года

«Сент-Луис» и «Лос-Анджелес» в последних встречах забрасывали «Миннесоте» не менее четырёх шайб, а их нападение по мастерству уступает «Колорадо». Немаловажным фактором в пользу результативности «лавин» может стать мотивация Маккиннона, который борется за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. Предполагаем, что «Эвеланш» забросят минимум четыре шайбы.

Ставка: индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 шайбы за 2.10.