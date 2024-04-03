«Локомотив» – «Трактор», второй матч. В Ярославле ловить челябинцам нечего

Железнодорожники обнажили все проблемы «белых медведей» и были сильнее их на голову, а то и больше.

4 апреля состоится второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.90. Шансы челябинцев оценили в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор» 4 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Трактор» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.90.

Анализ и прогноз на второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор» (04.04.2024)

Всё внимание болельщиков приковано к полуфинальным встречам в Кубке Гагарина. До этой стадии добираются только самые сильные команды. 4 апреля во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» будет принимать «Трактор» на «Арене-2000-Локомотив». Начало игры – в 19:30 мск. Счёт в серии – 1-0 в пользу ярославцев.

Сложно придумать более неудобного соперника в КХЛ, чем железнодорожники. Игорь Никитин до мелочей отработал системную игру своей команды, которая даёт сбой, но очень редко. «Локомотив» надёжен в обороне, и этого у него не отнять. Однако ещё ярославский клуб пользуется контратаками. Хоккеисты терпеливо выжидают ошибку соперника, видят свободные зоны и пользуются этим.

Подобная тактика хоть и столкнулась с проблемами в серии с «Авангардом», но седьмой матч именно за счёт этих преимуществ подопечные Игоря Никитина выиграли. Плюс у них превосходная скорость, поэтому сдерживать хоккеистов «Локомотива» невероятно сложно. Не совладали с железнодорожниками такие же скоростные омичи, не смог и «Трактор».

Челябинцы продолжают считаться главной сенсацией этого плей-офф. Очень сплочённая команда, в которой каждый стоит друг за друга. Если потребуется, «белые медведи» полезут в драку, будут агрессивно защищать своего голкипера. Они действуют с позиции силы, прижимают к бортам соперников, сталкивают и повышают градус напряжения.

С московским «Динамо» характера и упрямства «Трактору» хватило, чтобы выиграть серию всухую – 4-0. В каждой из встреч подопечные Алексея Заварухина пропускали не менее двух шайб, что указывает на имеющиеся проблемы в защите. Они никуда не делись. Просто за счёт своей сплочённой игры и бросков в любых ситуациях и с любых позиций «белым медведям» удавалось побеждать.

Вот и первый матч с «Локомотивом» начинался с привычных силовых приёмов, бросков с разных позиций, что поставило в тупик ярославцев. Счёт открыли челябинцы, но уже тогда были поданы тревожные звоночки. В большинстве подопечные Алексея Заварухина были абсолютно беспомощны. На их фоне железнодорожники в меньшинстве смотрелись лучше. Поэтому не было ничего удивительного, что, когда ярославцы получили ещё одно удаление, они забросили шайбу.

Это окончательно сломало игру «Трактора», и под конец второго периода «Локо» и вовсе вышел вперёд – 2:1. Подопечные Игоря Никитина перехватили инициативу, почувствовали себя хозяевами, продолжили умело разбираться с шайбой в зоне соперника и лишь чудом не реализовали больше предоставленных моментов. Обидно, что Фукале получил травму после столкновения с Шалуновым, но это был чисто игровой момент. Пришлось его поменять. В итоге «Локомотив» выиграл со счётом 5:2.

Стоит отметить, что у челябинцев было четыре попытки реализовать большинство, но ни в одной из них не было заметно, что «Трактор» может доминировать. Кажется, сенсаций больше не будет. Системная игра железнодорожников и их умение использовать ошибки соперника, которых у «белых медведей» очень много, приносит намного больше пользы, чем агрессивный хоккей челябинцев.

Как бы «Локомотив» в одном из матчей с «Трактором» не повторил того, что сделал с «Авангардом». Речь, конечно же, про крупную победу со счётом 7:0. Шансы забросить столько же у железнодорожников были в первой игре с челябинцами, но защитники «белых медведей» не боятся принимать на себя шайбы, да и отдельная благодарность голкиперам Алексея Заварухина. Мы считаем, что можно поставить на победу хозяев и добавить тотал больше 4.5 шайбы. На такую комбинацию предлагают коэффициент 3.10.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» – «Трактор» 4 апреля 2024 года

Железнодорожники оставили только положительные впечатления от своего первого матча с челябинцами. Силовой хоккей, железный характер и упрямство не помогли «белым медведям». Всё-таки системность и стабильность играют намного бóльшую роль в плей-офф. Козыри команды Игоря Никитина – ловить соперников на ошибках, совершать контратаки и держать высокий скоростной темп. Это работает даже с «белыми медведями». Наша ставка на победу «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы выглядит вполне перспективной. Думается, второй матч мало чем будет отличаться от первого.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.10.