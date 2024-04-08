«Автомобилист» — «Металлург», четвёртый матч. Рано сдаваться

Екатеринбуржцы близки, чтобы сравнять счёт в серии. Для них ещё ничего не закончилось. Нас ждёт ещё много интересного.

9 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы магнитогорцев оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 9 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.80. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20.

Анализ и прогноз на четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» (09.04.2024)

Разборки между двумя клубами Восточной конференции в полуфинале Кубка Гагарина могут затянуться надолго. 9 апреля в четвёртом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Металлург» на арене «Уралец». Начало встречи – в 17:00 мск. Счёт в серии – 2-1 в пользу магнитогорцев.

Уже сам факт, что Николаю Заварухину удалось вывести такую команду, как «Автомобилист», в полуфинал, достоин только похвалы. Останавливаться на этом екатеринбуржцы точно не намерены. В целом они смотрятся ненамного хуже победителя Восточной конференции «Металлурга». Шансы пройти «лис» и выйти в финал ещё есть.

К тому же четвёртый матч «Автомобилист» проведёт на домашней арене. Очень важно не проиграть и сравнять счёт в серии. Будет обидно покинуть турнир без борьбы, ведь по пути команда Николая Заварухина творила сенсации.

Сначала она выиграла у «Ак Барса» (4-1), а затем победила СКА (4-1). Откровенно говоря, никакой борьбы и шансов зацепиться за серию у соперников екатеринбуржцев заметно не было. Не помогли им даже воля к победе и большие ресурсы. В составах казанцев и петербуржцев хватает опытных хоккеистов. Каких-то отдельных можно даже назвать звёздами. Как оказалось, не это делает клуб победителем.

Путь «Металлурга» был более простым, но даже во время него команда сталкивалась с препятствиями. Сначала магнитогорских болельщиков чуть не ввёл в панику хабаровский «Амур», а затем потрепал нервы «лисам» московский «Спартак». В обоих случаях было за что переживать. Андрей Разин хоть и умный стратег, но подобрать ключики к его команде можно. Она уязвима.

«Амур» и «Спартак» по разу обыгрывали магнитогорцев со счётом 5:2. Да и сам «Автомобилист» во второй встрече серии прощупал оборону «Металлурга», забросив четыре шайбы и выиграв – 4:2. Но между тремя этими матчами отсутствует связь. Одержать победу и проявить себя в атаке екатеринбуржцы смогли только за счёт реализации большинства. Три шайбы были заброшены при численном преимуществе, а последняя – в пустые ворота.

Конечно, это не отнимает заслуг у Николая Заварухина и его подопечных. Они умело пользовались своими моментами и сделали результат. В третьем матче «Металлург» вернул преимущество в серии. Он дважды выходил вперёд, но «Автомобилист» сравнивал счёт. Повезло екатеринбуржцам поймать свой шанс почти за минуту до финальной сирены. Вновь отличился Романцев. Интересно, что Данил забивал во всех трёх встречах с «лисами» подряд.

Это не спасло команду Заварухина от поражения. В овертайме спустя две с лишним минуты «Металлург» забил победный гол. Мотивации при домашних трибунах взять реванш у «Автомобилиста» будет очень много. К тому же у команды полно своих положительных качеств. Она отлично нейтрализует большинство соперника, умеет надёжно обороняться и хорошо играет на контратаках.

Вероятнее всего, четвёртый матч мало чем будет отличаться от третьего. За исключением того, что на этот раз удача будет на стороне подопечных Николая Заварухина. Мы рекомендуем сделать ставку на победу «Автомобилиста» с форой (0) за 1.85. Есть ощущение, что игра будет равной в основное время и завершится только в овертайме.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Металлург» 9 апреля 2024 года

Домашние трибуны будут гнать екатеринбуржцев вперёд. Они уже доказали, что способны навязать борьбу «Металлургу». Добыта победа во второй встрече, а поражения были минимальными. Значит, силы у клубов равны. Плюс «Автомобилист» явно поднатаскался в играх со СКА и «Ак Барсом», пока «лисы» играли с несущимися в атаку соперниками, ошибками которых было легко воспользоваться. Мы считаем, что нас ждёт равный матч, но больше удачи на этот раз будет на стороне «Автомобилиста».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (0) за 1.85.