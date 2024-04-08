«Арсенал» — «Бавария». Гарри Кейна откровенно жаль

Нападающий делает всё, но мюнхенцы проигрывают. С такой игрой с Лигой чемпионов они могут попрощаться.

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.78. Успех мюнхенцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» (09.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 9 апреля состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померяются силами местный «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

С началом 2024 года «Арсенал» начал играть так, как полагается чемпиону Англии. В последних 11 турах в первенстве он потерял очки только во встрече с «Манчестер Сити» (0:0) на выезде. Во всех остальных матчах подопечные Микеля Артеты показывали излюбленный испанским специалистом доминирующий футбол и побеждали.

Команда обрела уверенность и характер. Она перестала бояться встреч с сильными соперниками и допускать простые ошибки. Правильно выполняя инструкции Микеля Артеты, лондонцы уверенно обыграли «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0), «Ньюкасл» (4:1) и «Брайтон» (3:0).

Забили «канониры» очень много, но голов могло быть ещё больше. Только во встрече с «Брайтоном» они упустили четыре 100-процентных момента. Показатели говорят о прекрасном тонусе всей команды, но об атакующей линии стоит сказать отдельно. Ведущие полузащитники и нападающие «Арсенала» демонстрируют игру выше всяких похвал.

Кай Хаверц, Леандро Троссард, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Деклан Райс и Габриэл Мартинелли не замечают оборону соперников. Выделять кого-то из них равно проявлять неуважение к остальным. Футболисты выполняют различный функционал и обладают индивидуальными сильными качествами, но в то же время очень здорово друг друга дополняют.

У «Баварии» такого нет. Она перестала выглядеть как сплочённая команда уже довольно давно. Мюнхенцы становятся всё ближе к тому, чтобы закончить сезон без трофеев. В последних двух турах в чемпионате Германии они уступили дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3).

В последней игре сначала всё шло отлично. Гарри Кейн открыл счёт с передачи Сержа Гнабри и заодно побил уникальный рекорд легендарного Уве Зелера, который держался 60 лет. Гол стал для него 32-м в Бундеслиге. Впервые в истории турнира игрок, проводящий дебютный сезон, забивает такое количество мячей.

В концовке первого тайма Гнабри упрочил преимущество «Баварии», но радость её болельщиков длилась недолго. Во втором тайме команда умудрилась пропустить три мяча и безвольно проиграть. Отставание от лидирующего «Байера» увеличилось до 16 очков. «Фармацевтам» достаточно дома победить в следующей игре «Вердер» для того, чтобы досрочно стать чемпионом Германии.

Как бы ни старались Гарри Кейн и Томас Тухель, «Бавария» проигрывает и в целом выглядит плохо. Она часто демонстрирует невнятную игру, допускает много ошибок, особенно оборонительного характера, много пропускает и проигрывает.

Поставить на то, что «Арсенал» обыграет «Баварию» и будет тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Возможно, Кейну вновь удастся забить и увеличить таким образом небольшие шансы мюнхенской команды на выход в следующую стадию турнира. Однако один в поле не воин.

«Канониры» выиграли 12 из 15 матчей в АПЛ на стадионе «Эмирейтс», а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили всего лишь 13 мячей, а забили — 38. Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пребывает в лазарете, так что за результативность лондонцев переживать не приходится.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года

«Арсенал» набрал фантастический ход в 2024 году. «Канониры» безошибочно идут по дистанции. Дома они должны уверенно обыграть переживающую трудные времена «Баварию». Мюнхенцы выглядят разрозненно. У них не получается держать темп на протяжении всех 90 минут, грамотно обороняться и действовать как единое целое. Зато всё это могут лондонцы.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.