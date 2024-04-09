Алексей Попырин — Андрей Рублёв. Победа на классе

10 апреля Алексей Попырин и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.28. Шансы австралийца оценили коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин — Андрей Рублёв 10 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч второго круга «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин – Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.98, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.83. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин — Андрей Рублёв (10.04.2024)

В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло 10 апреля Алексей Попырин будет играть с Андреем Рублёвым. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. Соперники встречались только один раз между собой. Победу одержал россиянин – 7:6, 6:4. Было это в минувшем сезоне в Вене.

Попырин начал сезон весьма неудачно. Тяжело определить, в каком состоянии находится теннисист, когда он провёл так мало матчей. «Мастерс» в Монте-Карло для австралийского спортсмена в этом году станет лишь пятым. Особо выделять нечего, кроме турнира в Дохе на покрытии хард.

Алексей сначала выиграл у Абедаллы Шелбайха (3:6, 6:3, 6:4) и Уго Гренье (7:6, 6:7, 6:1), не представляющих серьёзной угрозы, а затем совершил, можно сказать, сенсацию. Австралиец победил самого Александра Бублика (6:4, 6:4), но в полуфинале оказался гораздо слабее россиянина Карена Хачанова – 6:7, 2:6.

Удалось дойти до третьего круга Попырину на «Мастерсе» в Майами. Причём соперники были непростыми, но австралиец справился. Он выиграл у Факундо Диас Акосты (6:2, 6:2) и Иржи Легечки (6:4, 6:4), а потерпел поражение во встрече с Фабианом Марожаном (5:7, 3:6). Вряд ли от Алексея стоит ожидать сюрпризов на грунте.

Андрей Рублёв всегда считался очень серьёзным и опасным соперником на глиняном покрытии. Он выиграл не один турнир на грунте и является действующим чемпионом в Монте-Карло. Таким образом, россиянин проводит защиту своего титула, но сможет ли? Покажет время. Пока он идёт неплохо.

Для шестой ракетки мира сезон начался неплохо. Андрей выиграл турнир в Гонконге и добрался до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Проиграл он Яннику Синнеру, причём уже третий матч кряду. Неплохо смотрелся Рублёв на турнире в Дубае. Он дошёл до 1/2 финала, но потерпел поражение во встрече с Александром Бубликом из-за дисквалификации – 7:6, 6:7, 5:6.

Вновь россиянина подвели эмоции, которые ему удаётся с трудом сдерживать. Как оказалось, арбитр понимает русский язык и услышал оскорбление в свой адрес. В итоге было принято решение дисквалифицировать Андрея. Ему нужно научиться держать себя в руках, даже если дело идёт к поражению.

Вероятнее всего, Андрей Рублёв даже не будет нервничать и обыграет Попырина на классе. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно с коэффициентом 1.85. Шестая ракетка мира будет как минимум свежее. Для него это первая игра, а Алексей уже провёл встречу в первом круге, не без труда победив квалифайера Корентена Муте – 3:6, 7:6, 6:2.

Прогноз и ставка на матч Алексей Попырин — Андрей Рублёв 10 апреля 2024 года

Рублёв подходит к матчу в отличной форме. Он свеж и полон сил. Этот сезон проходит для Андрея скомканно, но в целом у него получается показывать хороший теннис. Чего не скажешь о Попырине. Австралиец уступает Андрею в классе, уровне и по многим показателям. Ему потребовалось три сета, чтобы обыграть Корентена Муте. Поэтому мы считаем, что у россиянина не будет никаких проблем.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:0 по сетам за 1.85.