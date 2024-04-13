Чарльз Оливейра — Арман Царукян. Роль тёмной лошадки так идёт бразильцу

Вновь бойца из Бронкса выставляют андердогом. Он живёт мечтой о реванше с Исламом и будет близок к тому, чтобы осуществить её.

Долгожданный турнир UFC 300 стартует в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). В одном из поединков основного карда состоится претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 300 Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Букмекеры отдают предпочтение Царукяну и предлагают на его победу коэффициент 1.43. Шансы Оливейры оценили в 2.93. Вероятность ничьей идёт за 53.0. Эксперты считают, что поединок не затянется: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.07, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.71.

Где смотреть бой UFC 300 Чарльз Оливейра — Арман Царукян, время начала

Поединок Чарльз Оливейра – Арман Царукян можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!». Начало боя – не ранее 5:30 мск.

Анализ и прогноз на бой UFC 300 Чарльз Оливейра — Арман Царукян (14.04.2024)

Юбилейный турнир UFC 300 просто обязан получиться зрелищным и надолго запомниться болельщикам. У президента лиги получилось собрать огненный кард, в числе которого претендентский бой в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Победитель должен получить право подраться с Исламом Махачевым за чемпионский пояс. Начало поединка – не ранее 5:30 мск.

Бразилец возвращается в октагон с надеждой на шанс вернуть свой чемпионский пояс. Странно, что для реванша ему приходится проходить непростой путь. В первую очередь это связано с нешуточной конкуренцией в лёгком весе. Кого только не побеждал Чарльз по пути к титулу чемпиона и во время его защиты. Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи.

Прервало эту шикарную цепочку побед поражение Исламу Махачеву, поэтому бразилец хочет провести реванш. К тому же в минувшем поединке он победил Бенеила Дариуша, закончив бой бонусом за «выступление вечера». Оливейре нет равных по победам сабмишеном – 21 раз. Он желает улучшить этот рекорд.

Но не только в партере хорош боец из Бронкса. Он давно улучшил свою ударную технику, став универсальным. Если бразилец желает завершить поединок победой, он должен подумать, как перевести бой в партер, где у него будет превосходство. Конечно, у Армана отличная защита от тейкдаунов, но Чарльз и не таких соперников удивлял. Всегда есть возможность забраться за спину.

Царукян выступает в UFC почти пять лет, но за это время он впервые может получить шанс подраться за пояс. На его пути было немного сильных соперников. Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Конечно, в памяти дебютный поединок с Исламом Махачевым в 2019 году, который завершился для Армана поражением.

Основная сила россиянина – его ударная техника, которую он вывел на высокий уровень. В последнем бою Ахалкалакец правым прямым отправил на канвас Бенеила Дариуша, а затем добил соперника. За это он получил бонус «выступление вечера». Но свежо в памяти ещё поражение российского спортсмена Матеушу Гамроту судейским решением.

Конечно, на его стороне преимущество в возрасте и свежести, но у Оливейры больше опыта выступлений в таких значимых поединках. Причём бо́льшую часть он завершил победами. Встреча Армана и Чарльза запросто может стать «боем вечера». Бразилец наверняка будет стараться провести удачный захват, тейкдаун, ориентируясь на победу сабмишеном. С первых минут никто не побежит, надеясь сотрясти соперника. Это важная встреча, от которой зависит будущее.

Потребуется время, чтобы изучить друг друга, а если дело дойдёт до поздних раундов, кому-то придётся рисковать и искать новые подходы. Удивлять Царукян и Оливейра умеют! Мы сделаем ставку на опыт и универсальность. То есть на победу Чарльза с коэффициентом 2.93. Есть ощущение, что Арман поторопился и не готов к таким поединкам. Бразильца всегда недооценивают, пора к этому привыкнуть.

Прогноз и ставки на бой Чарльз Оливейра — Арман Царукян 14 апреля 2024 года

Бразильца можно назвать мастером по обращению ошибок соперников в свою пользу. В свою очередь, боец, который проводит поединки в стойке и рассчитывает на мощное попадание, обязательно где-то оступится. Оливейру постоянно называют андердогом, несмотря на его внушительную статистику. Арман ещё не набил руку, в его списке побед, кроме Бенеила Дариуша, нет никого даже из топ-15 легковесов. Поэтому наша ставка на опытного и универсального Чарльза.

Ставка: победа Чарльза Оливейры за 2.93.