Алекс Перейра — Джамал Хилл. Точно будет нокаут!

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. Главный бой вечера — поединок за титул в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и первым номером рейтинга Джамалом Хиллом. Для бразильца это будет первая защита титула. Рассказываем самое важное о предстоящем поединке.

Во сколько начало боя Перейра — Хилл на UFC 300

Время начала турнира – в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Перейра и Хилл должны выйти в октагон в районе 7:00 мск.

Где смотреть бой Перейра — Хилл в прямом эфире

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также все поединки в прямом эфире будут доступны на платформе UFC Fight Pass.

Ставки и коэффициенты на бой Алекс Перейра — Джамал Хилл

Букмекеры считают небольшим фаворитом боя Перейру. Поставить на бразильца можно с коэффициентом 1.71, а успех Хилла идёт за 2.19. Ничья маловероятна, на такой исход можно сделать ставку с котировкой 52.0.

По мнению аналитиков, бой продлится около трёх раундов. Сделать ставку на ТБ 2.5 раунда можно за 1.88, а обратный исход идёт за 1.86.

Перейра предсказуем, но опасен

Алекс Перейра — один из самых предсказуемых бойцов UFC. Он всегда действует по одному и тому же плану, полагается на одно: постоянный прессинг, рубка, не жалеет ни себя, ни соперника. Тем не менее этот стиль принёс ему желанный титул.

После потери титула категорией ниже бразилец перешёл в более тяжёлый вес и добился успеха. Сначала он раздельным решением судей победил Яна Блаховича, а затем завоевал чемпионский пояс, нокаутировав Иржи Прохазку.

Слабое звено Перейры — борьба в партере, но в предстоящем поединке это не должно стать проблемой. Кроме того, бразилец физически мощнее соперника.

Хилл бесстрашен

История Джамала Хилла — это превращение из ничем не выдающегося бойца в чемпиона. До какого-то момента он был всего лишь одним из, но за последние три года выиграл четыре поединка: у Джимми Крута, Джонни Уокера, Тиаго Сантоса и, наконец, у Гловера Тейшейры. Таким образом, Хилл завоевал чемпионский титул, но впоследствии отказался от него: не смог выйти на защиту из-за травмы.

Джамал вырос в криминальном районе Чикаго, поэтому в клетке он не боится никого и ничего. Скорее всего, Хилл построит тактику на мощных сериях ударов по корпусу. Это он действительно умеет здорово. Но есть множество «но», которые могут помешать американцу.

Во-первых, он не дрался больше года. И никто не знает, насколько готов Хилл после травмы ахилла. Ответ на этот вопрос даст только бой.

Во-вторых, Джамал не из тех бойцов, кто уделяет много времени защите. Да, он победил несколько крутых оппонентов, но такого мощного соперника именно в стойке у Хилла ещё не было. Защита головы станет отдельной проблемой.

С другой стороны, Перейра настолько твердолоб и прямолинеен, что Хилл даже минимальными сюрпризами может создать достаточно проблем Алексу.

Чего ждать от боя?

Это будет настоящее рубилово. Два ударника, которые не так хороши в защите, но здорово выглядят в стойке. Скорее всего, поединок завершится досрочно. Так что рекомендуем здесь ставку на нокаут или на ТМ 2.5 раунда. А вот кто именно выйдет победителем из этой борьбы, предсказать очень сложно. Пусть победит сильнейший!

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 1.86.