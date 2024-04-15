«Барселона» — «ПСЖ». Левандовски и Мбаппе вошли во вкус

Во Франции мы увидели пять голов. Похоже, в Испании будет ещё ярче!

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.25. Успех парижан оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (16.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 16 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Очень активно шли вперёд обе команды. Они вполне могли забить ещё больше. На 20-й минуте защитник парижан Нуну Мендеш вынес мяч с ленточки собственных ворот после удара Роберта Левандовского. Ещё было два попадания в каркас ворот каталонцев.

Защитники обеих команд заблокировали 12 ударов. В предстоящем матче у них вряд ли будет меньше работы. У «Барселоны» восстановился от травмы и принял участие в первом матче с «ПСЖ» один из лидеров атаки — Педри. Полузащитник порадовал шикарной верховой передачей, которую в одно касание замкнул Рафинья.

По итогам встречи бразилец был признан лучшим игроком. Он оформил дубль. Самый результативный футболист сине-гранатовых Роберт Левандовски, как ни странно, полезными действиями не отметился. Шикарный момент форвард упустил на 52-й минуте. Он не попал головой по мячу. Будь удар точнее, наверняка был бы гол.

Левандовски выступил не лучшим образом, хотя к встрече он подходил в хорошем тонусе. В последних восьми турах в чемпионате Испании поляк забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Шесть из этих матчей подопечные Хави выиграли. Два других ознаменовались ничейными результатами.

Во встрече последнего тура Ла Лиги каталонцы обыграли «Кадис» (1:0). Сделал результат здорово прибавивший Жоау Феликс. Он забил ударом через себя. Остаётся только похвалить Хави за проделанную работу. Команда показывает отличную игру в частности ради него. Тренер заявил об уходе в конце сезона, но футболисты и руководство стараются его переубедить. Пока что получается очень неплохо.

Парижане уступили каталонцам на домашнем стадионе. На «Олимпик Льюис Компанис» обыграть их будет непросто. Впрочем, красно-синие являются лучшей командой Лиги 1 по выступлениям в гостях. Они не проиграли ни 1 из 14 матчей на выезде в первенстве. Ничьих – только четыре.

Тем, кто может выбить «Барселону» из Лиги чемпионов, может стать Килиан Мбаппе. В первом матче француз результативными действиями не отметился. В ответной встрече ставки будут выше. Мотивации у нападающего будет ещё больше.

В минувшем туре чемпионата Франции с «Клермоном» (1:1) Луис Энрике решил выделить Мбаппе немного времени, чтобы сохранить его силы и тонус для ответной встречи с «Барселоной». Тем не менее даже в отведённое время Килиан успел отличиться. Он отдал пас, который превратил в гол Гонсалу Рамуш.

Результаты в Лиге 1 не так важны для «ПСЖ», как Лига чемпионов. В первенстве клуб лидирует с большим отрывом. Поэтому силы практически всех ведущих футболистов Энрике поберёг для матча с «Барселоной». Могут ли красно-синие совершить камбэк и выиграть ответный матч? Конечно!

В этом сезоне парижане забили уже 103 мяча во всех официальных турнирах. Линия нападения у них не менее мощная, чем у «Барселоны». Кстати, в первом матче очень здорово выступил экс-игрок каталонцев — Усман Дембеле. Он мощным ударом поразил ворота бывшей команды на 48-й минуте.

Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. У команд слишком мощное нападение. Защитники и голкиперы попросту оказываются бессильны.

Основной фокус защитников будет сделан на Мбаппе и Левандовском, ведь они представляют наибольшую угрозу. Однако, как показал первый матч, лидерам атаки необязательно забивать для того, чтобы встреча получилась результативной.

Также любопытно, что первый матч посетил бывший футболист каталонцев и парижан Роналдиньо. Легендарный бразилец наверняка остался доволен качеством показанной командами игры. Грядущая встреча должна порадовать его не меньше.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 апреля 2024 года

Не исключено, что ответный матч будет ещё результативнее первого. История очных встреч и мощность нападения обеих команд предвосхищают очень большое количество забитых мячей. Оборона у них функционирует хуже атаки, да и вряд ли тренеры станут делать ставку на защиту. Они отдают предпочтение зрелищному футболу. А мы и не против!

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.23.