«Боруссия» — «Атлетико». Гризманн выведет мадридцев в полуфинал

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 2.28. Успех мадридцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико» 16 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико» (16.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 16 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч «Боруссия» проиграла со счётом 1:2. Первую половину встречи дортмундцы полностью провалили. Они «привезли» себе два гола. Сначала защитники ошиблись, пытаясь через короткий пас выйти из обороны в атаку, а затем не разобрались после вбрасывания соперником аута.

Второй тайм «шмели» провели гораздо интереснее. У «Атлетико» тоже были шансы забить, и неплохие. Однако в концовке он прижался к своей штрафной и терпел натиск соперника. Несколько раз после ударов чёрно-жёлтых мяч попал в каркас ворот, плюс хорошо сыграл Ян Облак.

Заметно, как «Боруссия» прибавила. Она проиграла только 2 из 13 последних встреч в чемпионате Германии и два раза сыграла вничью. У дортмундцев столько же очков, сколько у идущего на четвёртом месте «Лейпцига». Они вполне могут закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

Иногда у Эдина Терзича не получается правильно подобрать слова для мотивации подопечных, но не в текущем сезоне Лиги чемпионов. «Шмели» вышли в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице группового этапа. Хотя состав команд был сложный — «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл».

Терзич ещё в перерыве первого матча с «Атлетико» сумел устранить большую часть ошибок оборонительного плана. В девяти играх в Лиге чемпионов его подопечные пропустили только семь мячей, хотя в соперниках было много сильных команд. Нужно только найти способ забить в предстоящей встрече. С завершением у дортмундцев дела обстоят не очень гладко.

Диего Симеоне всегда славился умением поставить клубу прагматичную игру в защите. Крайне редко соперникам удавалось забить, когда «Атлетико» садился в оборону и действовал вторым номером. Ныне расклад поменялся, а проблемы с центром обороны наблюдаются на протяжении всего сезона. Аксель Витсель, конечно, многое повидал в футболе и остаётся футболистом высочайшего класса, но перепрофилирование в центр защиты состоялось не от хорошей жизни. И время от времени даёт о себе знать.

Зато Симеоне отладил «матрасникам» отменный прессинг. Он повлиял на первый гол в матче с «Боруссией». Ещё мадридцы очень опасны на стандартах, что тоже является заслугой тренера. Если бы не Грегор Кобель, дортмундцы пропустили бы ещё как минимум два мяча. Один после розыгрыша углового, другой – после подачи Антуаном Гризманном штрафного.

Гризманн составляет аргентинскому специалисту огромное подспорье. Видение поля и филигранные пасы француза — это то, что даёт команде большое преимущество во встречах с сильными соперниками. Впрочем, Антуан умеет и забивать. В минувшем туре Примеры с «Жироной» (3:1) он оформил дубль. Никаких проблем с физической готовностью!

Ещё Гризманн отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» — 2:1 (3:2 пен.). В предстоящей встрече 33-летний француз способен сделать разницу. В составе «Боруссии» футболистов со столь широким спектром навыков и внушительным опытом, как у Антуана, нет.

Поставить на то, что «Атлетико» как минимум не проиграет и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Помимо того, что у игроков мадридского клуба больше опыта выступлений в более поздних стадиях плей-офф еврокубков и выше класс, Диего Симеоне обладает большими знаниями, чем Эдин Терзич.

Концовка первого матча осталась за чёрно-жёлтыми. Это добавило работы аргентинскому специалисту. Зато он точно лучше подготовится к ответной игре. Шансов на выход в полуфинал у «матрасников» больше, чем у дортмундцев. Вряд ли они упустят преимущество.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико» 16 апреля 2024 года

Дортмундская «Боруссия» весьма недурно смотрится на последнем отрезке сезона. Она наверняка навяжет «Атлетико» борьбу. В то же время в победу мадридцев верится куда больше. У «матрасников» и их тренера больше опыта выступлений на поздних стадиях еврокубков. За много лет работы Симеоне отладил игру вторым номером до такого уровня, который чёрно-желтым вряд ли удастся превзойти. Даже с учётом проблем испанского клуба в центре обороны.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.