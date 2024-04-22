Бессилие «Локомотива» и шоу Макдэвида. Прогнозы на главные матчи дня в хоккее

Ярославцы в третий раз попытаются пробить Набокова, а «Эдмонтон» и «Вегас» победят в НХЛ.

Новая хоккейная неделя обещает кучу интересного. Сегодня, 22 апреля, нас ждёт третий матч финала Кубка Гагарина. За океаном тем временем набирает ход стартовый раунд Кубка Стэнли. Самое время для экспресса на главные матчи дня!

Прогноз на третий матч серии «Локомотив» — «Металлург»

«Металлург» идеально использовал преимущество домашних матчей и повёл в серии с «Локомотивом» со счётом 2-0 (2:1 и 1:0). Тем не менее встречи получились очень напряжёнными и близкими. Драма, отменённые голы — всё на месте. Не хватает только голов «Локомотива».

Физической силе ярославцев тренерский штаб «Металлурга» решил противопоставить скорость и непредсказуемость нападения. Форварды «лис» играют быстро и нестандартно. В свою очередь, «Локомотив» пока не показал иных вариантов атак, кроме силового давления. Сказалось отсутствие опытного форварда Максима Шалунова, который получил травму в первом матче финала. Игорь Никитин ушёл в интервью от прямого ответа на вопрос о сроках восстановления 31-летнего нападающего.

Высока вероятность, что команды начнут встречу с особой осторожностью, будут максимально строго играть в обороне. Вратари в отличной форме, поэтому много забитых голов ждать вряд ли стоит. «Локомотив» будет давить в силовой манере, а «Металлург» – качественно защищаться.

Мы предполагаем, что ярославцы забросят не более двух шайб. Ставки на индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайбы принимают с коэффициентом 1.86. 0-2 в серии фактически ставит ярославцев на край пропасти — раскрываться они не станут. А «Металлург» находится в статусе хозяина положения: две победы добыты, теперь пусть соперник что-то придумывает. Скорость и умение быстро добраться до чужих ворот — отличные исходные данные для игры вторым номером и разящих выпадов.

Прогноз на первый матч серии «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Смотреть на результаты последних дней смысла нет. «Ойлерз» в заключительных пяти матчах регулярки одержали лишь одну победу. Да и ту над худшим клубом лиги «Сан-Хосе Шаркс». «Кингз», в свою очередь, выиграли три из пяти предыдущих встреч. Значит ли это хоть что-то? Разумеется, нет. «Эдмонтон» спокойно доигрывал регулярный чемпионат и дожидался возвращения Конора Макдэвида.

Гораздо важнее, что история личных встреч команд — в пользу «Эдмонтона», который победил в трёх играх с «Кингз» в нынешнем сезоне. На своём льду «нефтяники» забрали обе игры — 4:1 и 4:2. Добавим к этому, что в прошлом сезоне на этой же стадии плей-офф «Ойлерз» оказались сильнее в шести матчах.

Как ни крути, состав у «Кингз» заметно слабее. У «Эдмонтона» всё снова упирается в нижние звенья и откровенно не впечатляющую вратарскую бригаду. Эти слабости наверняка дадут о себе знать, но, скорее всего, уже в следующих раундах. Пока же берём П1 с отличным коэффициентом 2.08. В пяти предыдущих очных встречах в родных стенах «нефтяники» побеждали в основное время.

Прогноз на первый матч серии «Даллас» — «Вегас»

«Даллас» выдал шикарный сезон с высочайшей результативностью и глубиной состава. Первое место в конференции, до Президентского кубка не хватило одного очка! А вместо награды — действующий обладатель Кубка Стэнли в первом же раунде… Да, «Вегас» не отличался стабильностью и не так много забивал, но всё равно спокойно попал в зону уайлд-кард. Никакой борьбы до последних дней, повышенной нагрузки на лидеров и суеты.

Как ни крути, в такой ситуации логичнее играть по линии букмекеров. Соперники достойны друг друга. «Даллас» хорош, но нестабильные действия вратаря Эттингера и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. «Вегас» забрал каждую из трёх игр в минувшем регулярном чемпионате. Две из них, правда, за пределами основного времени. Плюс 4-2 в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли и традиционно сложные отношения главного тренера хозяев Питера Дебура с кубковым хоккеем.

На таком фоне коэффициент 2.22 на победу «Вегаса» с учётом овертайма выглядит подарком. На наш взгляд, шансы максимально близки к равным, и «рыцари» ничуть не хуже оппонента. Любителям рисковать стоит подумать о лобовой победе «Голден Найтс», там коэффициент и вовсе приближается к тройке.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина и Кубка Стэнли

Ставка 1: ИТМ 2.5 гола «Локомотива» в матче с «Металлургом» за 1.86.

Ставка 2: победа «Эдмонтона» в матче с «Лос-Анджелесом» в основное время за 2.08.

Ставка 3: победа «Вегаса» в матче с «Далласом» с учётом овертайма за 2.22.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.08 х 2.22 = 8.59.