«Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами». Месси и Суарес разносят в щепки МЛС

28 апреля состоится матч МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.15. Шансы команды из Фоксборо оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами» 28 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами» (28.04.2024)

В ночь на 28 апреля в МЛС пройдёт интересная встреча между «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами» на стадионе «Джиллетт». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Если хозяева желают покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, то гости хотели бы удержать первое место в Восточной конференции.

К новому сезону клуб из Фоксборо подходил с большим оптимизмом. Пост тренера занял Калеб Портер, дважды приводивший команды к победе в МЛС. Но что-то пошло не так, и пока игра «Нью-Инглэнд» похожа на разочарование. «Революшн» потерпели шесть поражений в восьми матчах первенства. Поэтому находятся на последнем месте Восточной конференции.

Ещё хуже тот факт, что команда Калеба Портера забивает гораздо меньше, чем обычно. Всего лишь пять голов она записала на свой счёт в МЛС, а пропустила 14. Два последних матча «Нью-Инглэнд» проиграл всухую – «Нью-Йорк Сити» (0:2) и «Торонто» (0:1). Единственную победу в этом сезоне «Революшн» одержали во встрече с «Шарлотт» (1:0).

«Интер Майами» выбыл из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и может полностью сосредоточиться на МЛС. Из престижного американского турнира команда Бекхэма выбыла, проиграв по сумме двух матчей «Монтеррею» (1:2 и 1:3). Даже появление в ответной встрече Месси не изменило ситуацию.

С тех пор «цапли» выиграли два матча во внутреннем чемпионате. Они обыграли «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) и «Нэшвилл» (3:1). Три из шести мячей забил Лионель. Ещё по одному забили Суарес и Бускетс. Бывшие футболисты «Барселоны» являются ключевыми игроками в составе «Интер Майами» и приносят результат. Жаль, не всегда положительный.

Остаётся только решить проблемы с обороной, которая регулярно пропускает. Во многом поэтому «цапли» выбыли из борьбы за Кубок чемпионов. Благо выручает мощная атака во главе с Месси. Херардо Мартино всё устраивает. Его команда занимает первое место в таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на два очка.

«Цапли» лучшие по количеству забитых мячей в МЛС – 22. Автором семи из них стал Лионель Месси, а шесть забил Луис Суарес. Кроме того, на двоих бывшие футболисты «Барселоны» отдали 10 результативных передач.

Если они будут поддерживать такой темп и дальше, никому из соперников не позавидуешь. Мы считаем, что в таком матче можно смело ставить на победу «Интер Майами» с коэффициентом 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами» 28 апреля 2024 года

«Нью-Инглэнд Революшн» находится в очень тяжёлом положении. Опытный тренер, неоднократно выигрывавший МЛС, не в силах помочь команде и спасти её от падения. Быть может, ему нужно больше времени? Кому некогда ждать, так это Месси и Суаресу. Они продолжат победное шествие и удержат первое место на Востоке.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.15.