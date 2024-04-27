Райан Спэнн — Богдан Гуськов. Царевич ошеломит Супермена своим боксом

28 апреля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 55. Старт намечен на 4:00 мск. В одном из поединков основного карда американец Райан Спэнн подерётся с российским бойцом Богданом Гуськовым. Начало поединка – не ранее 4:30 мск.

Где смотреть бой Райан Спэнн — Богдан Гуськов

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Коэффициенты букмекеров на бой Райан Спэнн — Богдан Гуськов 28 апреля 2024 года

Эксперты считают фаворитом американца. Поставить на победу Спэнна можно с коэффициентом 1.53. Шансы Гуськова оценили в 2.58. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0. Букмекеры уверены, что поединок завершится досрочно. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 4.30, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.20.

Анализ и прогноз на бой UFC on ESPN 55 Райан Спэнн — Богдан Гуськов (28.04.2024)

В соглавном событии UFC on ESPN 55 состоится бой в полутяжёлой весовой категории между Райаном Спэнном и Богданом Гуськовым. Американец впервые в карьере потерпел два поражения кряду. Будет ли третье? Россиянин является свежим бойцом промоушена и в минувшем поединке одержал первую победу.

У Супермена есть только одна цель – прервать свою серию поражений и вернуться к победам. У Богдана хватает недостатков на этом этапе, которыми можно пользоваться. Райан — опытный боец. Его главной силой являются взрывные удары, от которых соперникам достаточно тяжело защищаться.

Спэнн наверняка неоднократно задействует свой коронный джеб и будет держать россиянина на дистанции, диктуя свои условия. Но Гуськов тоже умеет драться в стойке. Пусть у него нет такой скорости, как у Райана, но это только судя по последним двум поединкам. Он запросто мог прибавить.

Также не стоит забывать, что Спэнн является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Если потребуется перевести бой на канвас, он это сделает и попробует нащупать в партере слабые стороны Гуськова. Получится ли – спорно. Но шансы однозначно есть. Однако главной задачей Райана будет замедлить соперника, чтобы уверенно разбивать его своими опасными комбинациями.

Если Гуськов хочет бороться за титул чемпиона в полутяжёлом весе, то должен заметно прибавлять. Ему дали отличный шанс заявить о себе в поединке с опытным Спэнном. Соперник силён, и с этим необходимо считаться.

Царевич свеж и мотивирован. Он ещё не насытился победами в UFC, одержав только одну. В последнем поединке Богдан выиграл у Зака Пауги в первом раунде нокаутом. Сила россиянина, его прокачанная и прогрессирующая ударная техника вполне помогут вскрыть все слабые места у Супермена. Они у него есть. Американец в минувших боях проиграл треугольником Никите Крылову и раздельным решением – Энтони Смиту.

Если Райан попробует задействовать грэпплинг, Гуськов способен поймать его своими разящими контратаками. Если получится так, что соперники решат пойти в размен ударами, то более техничный Царевич может завладеть преимуществом. К тому же подбородок Спэнна уже не так надёжен, как в начале карьеры. Одно тяжёлое попадание может отправить его в нокаут.

Будьте готовы к неожиданному результату. Комбинации ударов Гуськова и его жажда к победам в промоушене могут сделать невероятное. Вполне возможно, что после этого поединка в полутяжёлом весе зародится новый претендент на титул чемпиона.

Мы ожидаем бескомпромиссную битву, которая завершится уже в первом раунде. Со стороны силы Спэнна и Гуськова равны. Оба мотивированы одержать победу. Американец желает прервать серию поражений из двух поединков, а россиянин — заявить о себе всему дивизиону. Сможет ли Райан задействовать грэпплинг и проводить приёмы? Вряд ли.

Ударная техника Гуськова прогрессирует, он является мастером спорта по боксу и поймает Супермена на одной из контратак. Мы предлагаем поставить на победу Богдана с коэффициентом 2.58. Думается, в карьере американца наступают очень плохие времена. А вот у Царевича открывается новая глава в истории UFC.

Ставка: победа Богдана Гуськова за 2.58.