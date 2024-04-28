«Арсенал» фаворит в дерби, «Спартак» преобразился. Прогнозы на главные матчи дня

Лондонское и московское дерби в один день — что может быть лучше.

Следом за очень насыщенной спортивными событиями субботой наступает не менее яркое воскресенье. На 28 апреля запланировано большое количество футбола. Представляем вашему вниманию прогнозы на матчи, которые просто нельзя пропустить.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Лондонское дерби – что может быть более интригующим и напряжённым. Особенно когда на кону команд стоит так много важного. У «Тоттенхэма» отличные шансы получить путёвку в Лигу чемпионов. Достаточно обойти «Астон Виллу». Шансы на это неплохие, учитывая что у «шпор» есть три игры в запасе.

«Тоттенхэму» наверняка будет непросто собраться после разгромного поражения в матче последнего тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:4). Причём такое происходит не первый раз за два месяца. Не так давно «шпоры» уступили «Фулхэму» (0:3).

В этом плане «Арсенал» гораздо стабильнее. Ещё бы, ведь Артета не желает повторять ошибки прошлого сезона. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, но опережают «Манчестер Сити» всего на очко. Всё бы ничего, но у «горожан» есть один матч в запасе. Так что «оружейники» будут долго чувствовать давление и ответственность за результат.

Для «Арсенала» это будет второе лондонское дерби подряд. В минувшем он крупно обыграл «Челси» со счётом 5:0. Получится ли провернуть подобное с «Тоттенхэмом»? «Шпоры» далеки от идеала в обороне, но почти регулярно забивают соперникам в ответ. Хотя, если такое с ними сотворил «Ньюкасл», то более эффектный в нападении и заряженный «Арсенал» мог бы превзойти результат «сорок». Мы рекомендуем ставку на победу «канониров» за 1.73.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

В московском дерби, пожалуй, не меньше интриги, чем в лондонском. После увольнения Абаскаля результаты «Спартака» однозначно улучшились, но надолго ли? Все мы знаем много случаев, когда после смены наставника команды показывали выдающуюся игру, но как только эффект заканчивался, возвращались к прежней форме. Пока при Слишковиче у «гладиаторов» победа в игре с «Ростовом» (5:1) и две нулевые ничьи – с ЦСКА и «Зенитом».

«Локомотив» постепенно вернулся к своим кондициям. Железнодорожники не знают поражений в шести последних матчах РПЛ. Причём Галактионов вернул результативный футбол, но проблемы в защите остались слабым местом. В минувшем матче красно-зелёные одержали волевую победу в игре с «Пари НН» (3:2), а до этого сыграли вничью с ЦСКА (3:3) и «Рубином» (1:1). Красно-белые умеют пользоваться проблемами в защите у соперников, но и сами не всегда надёжны. Наша ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»

«Лесники» спасаются от вылета, а «горожане» участвуют в чемпионской гонке. Чья возьмёт? «Ноттингем Форест» желает остаться в АПЛ на следующий сезон, но отрыв от зоны вылета составляет всего очко. В девяти последних встречах подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли только у «Фулхэма» со счётом 3:1. Правда после этой победы они потерпели два поражения и одну встречу завершили вничью.

«Ман Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Реалу». Теперь Гвардиола может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. У команды высокие шансы стать чемпионами Англии. Достаточно выигрывать каждую следующую встречу. Поэтому никакой недооценки не будет. В отличной форме находится Фил Фоден – автор дубля в ворота «Брайтона», а также Де Брёйне. Участие Холанда под вопросом из-за плохого самочувствия, но у Хосепа хорошая глубина состава. Наша ставка будет на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.85.

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома»

От очных встреч этих клубов всегда хочется ждать результативной игры. У «Наполи» дела плохи. Впервые за 15 лет команда может пропустить еврокубки. Благодаря дополнительной путёвке в Лигу чемпионов для Италии, появились реальные шансы зацепиться за выход в Лигу конференций. Но «Лацио» и «Аталанта» не пускают, а по пятам следует «Фиорентина». Просвета в игре клуба нет. В минувшем туре он уступил «Эмполи» (0:1).

«Рома» — полная противоположность. Смена тренера помогла. Де Росси показывает выдающиеся результаты. Римляне сыграют в полуфинале плей-офф Лиги Европы и попробуют заполучить путёвку в Лигу чемпионов. В последней игре «волчица» победила «Удинезе» (2:1), но до этого уступила «Болонье» (1:3). Мы считаем, что наиболее перспективно выглядит ставка на «обе забьют» за 1.75.

Прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

«Зенит» допустил осечку в минувшем туре, проиграв «Рубину» со счётом 0:2. Соперники оживились и включились в чемпионскую гонку. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» всего на очко, а московское «Динамо» на шесть очков. Поэтому шансы есть даже у бело-голубых.

Но подопечные Семака не из тех, кто любит попросту раздаривать очки. В матче с казанцами мог сказаться неправильный настрой на команду, которая проводит этот сезон хуже. К тому же играть предстоит с набравшим неплохой ход «Динамо». Команда Марцела Лички выиграла три последние встречи, причём в каждой сыграл тотал больше 2.5 мяча. Были и пропущенные голы, но забитых явно больше.

Мы бы рекомендовали при выборе ставки обратить внимание на опыт «Зенита», который многое прошёл. Семак умеет взбадривать команду и давать правильный настрой. Мы считаем, что каким бы отличным не было «Динамо» в нападении, но защита по-прежнему хромает. Возможно, что сине-бело-голубые даже не победят, но как минимум два гола забить сумеют. На индивидуальный тотал петербуржцев больше 1.5 мяча можно поставить за 1.95.