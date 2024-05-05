«Локомотив» — «Ростов». Роналдо и Глушенков подарят зрелище

6 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.15. Шансы ростовчан оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.19. Гол ростовчан доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (06.05.2024)

Время до конца сезона в Российской Премьер-Лиге тает неумолимо. Осталось провести всего по четыре игры. В матче 27-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать «Ростов» на «РЖД Арене». Начало – в 20:30 мск.

У железнодорожников сохраняются шансы финишировать в тройке лидеров чемпионата России. В четырёх оставшихся матчах максимально они могут набрать 12 очков. Отставание от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» составляет девять очков. Если удастся победить ростовчан, в остальных встречах проблем возникнуть не должно. Впереди у красно-зелёных останутся игры с «Оренбургом», «Факелом» и «Балтикой».

Все эти три клуба находятся в нижней части таблицы. Плохо только, что подопечные Михаила Галактионова совсем не радуют стабильностью. Беспроигрышная серия из шести матчей прервалась в минувшей встрече со «Спартаком». «Локомотив» проиграл со счётом 2:3. Сулейманов и Сарвели, конечно, попытались вернуть команду в игру, но их голов оказалось мало.

Нестабильность красно-зелёных проявляется не только в результатах, но и в защите. В последних четырёх играх железнодорожники суммарно пропустили девять голов, но и забили столько же. У Галактионова достойный подбор атакующих футболистов. Каждый из них может сделать результат. Это может быть Глушенков, Миранчук, Сарвели или Сулейманов. А может быть, заиграет Артём Дзюба, который последний раз забивал ещё в игре 14-го тура.

У «Ростова» на бумаге тоже есть шансы финишировать в тройке лучших команд РПЛ. Отставание от «Динамо», занимающего третье место, составляет семь очков. Поэтому жёлто-синие не лишены мотивации на оставшуюся часть сезона. Да и стабильность у них получше, чем у железнодорожников.

Подопечные Валерия Карпина выиграли шесть из восьми последних матчей в РПЛ. На этом отрезке они уступили только набравшему приличный ход «Спартаку» с разгромным счётом 1:5. В двух минувших встречах первенства ростовчане обыграли «Урал» (1:0) и «Оренбург» (2:1). Радует своей игрой новичок Роналдо. Бразилец забивал в четырёх из пяти последних матчей чемпионата России ровно по голу.

Реже радует результативностью Егор Голенков, но в нужный момент он может собраться и вытащить матч. У «Ростова» будет полно времени на подготовку к играм в РПЛ. Из Кубка России он выбыл, проиграв минувшую встречу «Балтике» со счётом 0:1. Карпин недооценил соперника?

Наверняка нас ожидает результативный футбол с большим количеством моментов. У железнодорожников сохраняются проблемы в защите, но есть мощная атака. Сине-жёлтые будут играть на выезде, но их желание отдать предпочтение сдерживающей тактике тут не к месту. Мы считаем, что сыграет «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года

Встречаются две команды, которые ещё могут претендовать на медали чемпионата России. Борьба между ними должна получиться очень интересной. «Локомотив» не отличается стабильностью, но он постоянен в атаках, которые в большинстве случаев удаются. «Ростов» не большой любитель открытого футбола, но, если ситуация вынуждает, он примет правила. К тому же в нападении есть Роналдо, показывающий впечатляющие результаты.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.