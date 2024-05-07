«Динамо» Мх — «Химки». Кому первое место?

8 мая состоится матч 24-го тура Первой лиги «Динамо» Махачкала — «Химки». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу махачкалинцев можно с коэффициентом 2.70. Шансы красно-чёрных оцениваются в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Первой лиги «Динамо» Мх — «Химки» 8 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Динамо» Мх — «Химки» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Химки» (08.05.2024)

В Первой лиге пришла пора решающих матчей. Игра 24-го тура «Динамо» Махачкала — «Химки» запланирована на 8 мая. Встреча пройдёт на «Анжи-Арене». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

В Махачкале создана хорошая команда усилиями опытного специалиста Хасанби Биджиева. Он не стал изобретать мудрёную атакующую схему и обратился к надёжной оборонительной тактике. Всё-таки у «Динамо» не слишком звёздный состав даже по меркам Первой лиги, а за счёт верно подобранной стратегии команда претендует на выход в РПЛ.

Достаточно оценить факт, что в этом сезоне Первой лиги «Динамо» пропустило всего 14 голов за 30 матчей! Фантастический результат, который стал возможен благодаря точному следованию плану главного тренера и запредельной самоотдаче. Вратарь Тимур Магомедов в интервью рассказал, что до него мячи долетают уже спущенными из-за чёткой игры обороны.

Вот и в минувшем туре махачкалинцы наглядно продемонстрировали свои козыри в игре с «Волгарём» (3:0), полностью разобрав соперника и не позволив ему создать ни единого опасного момента. При этом «Динамо» неожиданно ярко сыграло в атаке, забив три мяча. Это не совсем характерно для подопечных Биджиева.

После 30 матчей «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 55 очков. Стоит отметить, как надёжно играют подопечные Биджиева дома: они пропустили всего шесть мячей в 15 встречах! Теперь им предстоит испытать свои силы в матче с командой, обладающей лучшей атакой в Первой лиге.

«Химки» забили 50 голов в этом сезоне. Красно-чёрные являются антиподом махачкалинского «Динамо». Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выбрал для команды атакующую схему, и часто его подопечные устраивают яркие игры, которые очень нравятся болельщикам.

Например, в минувшем туре «Химки» и саратовский «Сокол» устроили голевую феерию, забив на двоих девять мячей. Красно-чёрные отлично атаковали, но их игра в обороне вызвала вопросы. Они победили со счётом 5:4, но если бы находящийся в зоне вылета соперник отыгрался, это не вызвало бы удивления, поскольку защита явно не успевала за развитием событий.

Тем не менее Андрей Талалаев железной рукой ведёт «Химки» по дороге, которая гарантирует возвращение в РПЛ. После 30 матчей его подопечные находятся на первом месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. Выиграв последние четыре встречи, красно-чёрные чётко обозначили свои стратегические планы.

«Химки» в отличной форме и легко создают опасные моменты. Но найти слабое место в образцовых оборонительных построениях Биджиева — это невероятно сложное дело. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, рисковать соперники вряд ли станут. Стратегически стороны устроит и ничья. Предполагаем, что «Динамо» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Динамо» Мх — «Химки» 8 мая 2024 года

Приз победителю матча — первое место в турнирной таблице. «Динамо» близко подошло к главной цели сезона — выходу в РПЛ. Результат принесла оборонительная схема, которая до мельчайших деталей отработана командой. А для подопечных Хасанби Биджиева важно не проиграть, поскольку конкуренты не дремлют.

Ставка: «Динамо» Мх не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.