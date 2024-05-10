Экспресс на матчи ЧМ-2024: Финляндия обнажит проблемы Чехии, Словакия обыграет Германию

10 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Конечно, без сборной России интерес к турниру будет не таким, как прежде, но всё-таки посмотреть на что будет. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.06 на встречи ЧМ-2024, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Словакия — Германия

В составе «рыцарей Татры» семь хоккеистов из НХЛ, которые внесут особый вклад в игру сборной. Например 33-летний Томаш Татар, Юрай Слафковски и Шимон Немец. Особенно удачным получился регулярный сезон для Юрая, который набрал 50 (20+30) очков по системе «гол+пас» за «Монреаль». Он же стал автором гола в ворота США в товарищеской встрече, закончившейся поражением со счётом 2:6.

Германия на прошлом чемпионате мира выиграла серебряные медали. В финальном матче она уступила Канаде. За последние годы немцы очень сильно прибавили, набрались опыта и стали одной из сильнейших сборной. Поэтому словакам точно легко не будет.

Из нынешнего состава можно выделить вратаря Филиппа Грубауэра, который представляет «Сиэтл». Всего из НХЛ приехали четыре хоккеиста. В рамках подготовки к чемпионату мира Германия провела два матча с Францией: один проиграла, один выиграла. Состав «орлов» собран в основном из игроков местной лиги. Но нашлось место Нико Штурму («Сан-Хосе»), Джон-Джейсону Петерке («Баффало») и Филиппу Грубауэру («Сиэтл»). Однако вряд ли их стоит брать в пример. Сезон они провели далеко не лучший.

Обе команды привезли на этот турнир хорошие составы, но у Словакии больше игроков из НХЛ, и это может стать преимуществом. К тому же «рыцари Татры» обыгрывали «орлов» в четырёх из пяти последних очных встреч. Поэтому мы возьмём ставку на победу Словакии с учётом ОТ и буллитов за 1.63.

Прогноз на матч Швейцария — Норвегия

Швейцарская сборная собрала талантливых хоккеистов. В нём хватает представителей НХЛ. Сразу трое игроков прибыли в расположение национальной команды из «Нью-Джерси». Это вратарь Акира Шмид, защитник Йонас Зигенталер и нападающий Нико Хишир. Также стоит отметить Нино Нидеррайтера из «Виннипега». Еврохоккейтур «крестоносцы» полностью провалили. Всего одна победа в 12 встречах.

Норвегия уже привыкла чувствовать себя в роли аутсайдера. Естественно, ведь по сравнению со многими другими сборными у неё нет такого роскошного состава со звёздами НХЛ. Хотя один из игроков представляет сильнейшую лигу — Матс Цуккарелло («Миннесота»). Но ему уже 36 лет. Два товарищеских матча в мае норвежцы провели неплохо, по собственным меркам. Они уступили Германии (3:5) и победили Францию (4:3 ОТ).

Швейцария — бесспорный лидер этой встречи. Но она не из тех сборных, которые предпочитают агрессивный, атакующий и бескомпромиссный хоккей. Четыре последние встречи «крестоносцев» закончились тоталом меньше 4.5 шайбы. 8 из 10 очных матчей тоже завершились малой результативностью — тоталом меньше 5.5 шайбы. Поэтому мы рекомендуем поставить на победу швейцарцев и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

Прогноз на матч Чехия — Финляндия

Для Чехии этот чемпионат мира является домашним турниром. Но будет ли ей проще от этого? В составе «народной команды» собрались восемь представителей НХЛ, но все они не выглядят уж очень опасными. К тому же чехи проиграли последние три официальные встречи с общим счётом 2:8. Ждать от них близкого к чемпионскому хоккея не стоит.

Финляндия похожа на фаворита в борьбе за золото ЧМ-2024. Все уже давно привыкли к тому, что сборная Суоми редко состоит из большого количества хоккеистов НХЛ. Тренерский штаб делает ставку на молодых, свежих и поэтому опасных игроков. Тактика прежняя. Юкка Ялонен делает акцент на построении системной игры и командной работы.

Чехи будут запредельно мотивированы. Любая сборная желает открыть домашний чемпионат мира победой. Но Финляндия настолько превосходит соперника, что даже не верится в то, что чехи смогут зацепиться хотя бы за ничью в основное время. Мы склоняемся к победе «львов» с коэффициентом 2.55.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Словакии в матче с Германией с учётом ОТ и буллитов за 1.63.

Ставка 2: победа Швейцарии в игре с Норвегией и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

Ставка 3: победа Финляндии в матче с Чехией за 2.55.

Общий коэффициент: 1.63 Х 2.17 Х 2.55 = 9.06.