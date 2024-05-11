Экспресс на ЧМ-2024: без сборной России канадцам будет легко

Завершились первые матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024. Большая часть получилась результативной и зрелищной. Посмотрим, какими будут игры, запланированные на 11 мая. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.26 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Великобритания — Канада

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, но в её составе по-прежнему нет ни одного хоккеиста, получающего опыт в НХЛ. Большинство игроков выступают в местной лиге. Естественно, этого опыта им недостаточно, чтобы даже бороться за сохранения места в элитном дивизионе. Во время подготовки к ЧМ-2024 команда провела три товарищеские встречи. Дважды она победила Польшу (3:1 и 2:1Б), а уступила Казахстану (2:5).

Канада является действующим чемпионом мира и без России выглядит вновь главным фаворитом на трофей. «Кленовые листья» привезли на турнир очень сильный состав. В него вошёл 21 хоккеист из НХЛ. Подготовка к ЧМ-2024 прошла для канадцев превосходно. Они разгромили Австрию (5:1) и Венгрию (4:0).

Давно канадцы и Великобритания не играли между собой. Последний раз они встречались в 2019 года и тогда «кленовые листья» крупно выиграли у соперника со счётом 8:0. Будет ли что-то похожее в этот раз? Почему бы нет! У Великобритании нет никаких шансов выиграть или чем-то удивить канадцев. Предлагаем поставить ни индивидуальный тотал сборной Канады больше 6.5 шайбы за 1.55.

Прогноз на матч Норвегия — Чехия

Вряд ли норвежцы рассчитывают на борьбу за медали, но они способны удивлять. Достаточно вспомнить прошлый чемпионат мира, на котором они сенсационно обыграли канадцев (3:2 Б). Это была большая победа, которая запечатлелась в памяти болельщиков сборной. Основной костяк «белых медведей» составляют хоккеисты, выступающие в финских и шведских лигах. Первый матч на ЧМ-2024 Норвегия уже проиграла — Швейцарии со счётом 2:5.

Чехия приятно удивила в первой игре домашнего чемпионата мира, победив сборную Финляндии (1:0 Б). Это был очень вязкий матч, в котором команды не хотели пропускать и проигрывать. Но чехам повезло больше. «Народная команда» плохо провела Еврохоккейтур, заняв по его итогам лишь третье место в общей таблице, но стартовала на ЧМ-2024 как положено хозяйке. В составе Радима Рулика достаточно игроков из НХЛ. Интересно, что место на воротах в первой встрече занял Лукаш Достал. Он справился. Даже более чем.

В восьми последних матчах чемпионата мира чехи побеждали норвежцев. Они наверняка продлят эту серию после сегодняшней встречи. Подопечные Радима Рулика во всех компонентах превосходят «белых медведей». А победа в игре с Финляндией говорит о том, что результаты Еврохоккейтура остались в прошлом. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 шайбы за 1.57.

Прогноз на матч США — Германия

Американцы привезли на чемпионат мира в Чехию очень сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. 23 игрока представляют сильнейшую лигу. Но первый блин получился комом. США провели встречу с такой же мощной сборной Швеции и потерпели разгромное поражение со счётом 2:5. Главной проблемой «ледяных янков» стало то, что играло только первое звено. Все остальные, грубо говоря, бездействовали. Нужно срочно их перестроить.

Германия не из робкого десятка, что доказывает серебро, добытое на прошлом чемпионате мира. В составе немцев нет россыпи талантов из НХЛ, но кое-кого привезти всё-таки удалось. Среди них вратарь Филипп Грубауэр («Аризона»), Нико Штурм («Сан-Хосе») и Джон-Джейсон Петерка («Баффало»). Преимущество «орлов» в том, что основной состав составляют хоккеисты выступающие в местной лиге. Они хорошо знакомы друг с другом, поэтому нет проблем со взаимопониманием.

Первый матч Германия провела великолепно, победив Словакию со счётом 6:4. 10 шайб забросили на двоих команды — невероятно. Классно проявили себя игроки «Айсбарен Берлин». США вряд ли станут проблемой для немецкой сборной. На прошлом чемпионате мира они уже обыгрывали американцев — 4:3 ОТ. Мы бы не стали выбирать фаворита или победителя, а предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

Экспресс на 11 мая

Ставка 1: индивидуальный тотал Канады в матче с Великобританией больше 5.5 шайбы за 1.55.

Ставка 2: индивидуальный тотал Чехии в игре с Норвегией больше 3.5 шайбы за 1.57.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче США — Германия за 1.75.

Общий коэффициент: 1.55 Х 1.57 Х 1.75 = 4.26.