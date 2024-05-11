«Монреаль» — «Интер Майами». Месси и Суарес поставили на уши МЛС

20 голов на двоих забили в этом сезоне Лионель и Луис. Дальше — больше.

12 мая состоится матч МЛС «Монреаль» – «Интер Майами». Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.82. Шансы сине-бело-чёрных оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монреаль» — «Интер Майами» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Монреаль» – «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют сине-бело-чёрные, сыграет коэффициент 1.35. Гол «цапель» доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Монреаль» — «Интер Майами» (12.05.2024)

12 мая на стадионе «Сапуто» пройдёт матч в МЛС между «Монреалем» и «Интер Майами». Начало игры – в 2:30 мск. Для Лионеля Месси это будет первый матч в Канаде. Будет интересно посмотреть, чем он закончится.

После отличного старта тренерской карьеры в МЛС Лоранс Куртуа слегка сдаёт. Его подопечные не могут выиграть на протяжении трёх последних матчей первенства. Пока способ решить данную проблему наставник не нашёл, но его опыт должен помочь. А ведь сине-бело-чёрные начинали сезон с трёхматчевой беспроигрышной серии.

Как итог, в последних семи встречах у них всего одна победа – в игре с «Цинциннати» (2:1), три поражения – в матчах с «Чикаго Файр» (3:4), «Ди-Си Юнайтед» (0:1) и «Сиэтл Саундерс» (0:5). Плохи дела с обороной у «Монреаля». Клуб пропустил 20 голов в 10 матчах. Больше всех – в Восточной конференции.

Возможно, поможет добиться лучшего результата домашний стадион. Всё-таки в текущем сезоне сине-бело-чёрные провели только две встречи на своём поле и обе не проиграли, но пропустили суммарно три мяча. Это говорит о том, что где-то выручает атакующий потенциал, но защита всё равно не справляется.

«Интер Майами» — совсем другое дело. Команда провела сумасшедший матч с «Нью-Йорк Ред Буллз», разгромив соперника со счётом 6:2. Это была настоящая месть. В очной встрече до этого «красные быки» выиграли у «цапель» — 4:0. Но тогда в составе отсутствовал Месси. На этот раз он вышел на поле с первых минут.

Лионель забил гол и отдал пять результативных передач. Луис Суарес оформил хет-трик и отдал голевой пас. Эта пара разрывает МЛС, как в былые времена в «Барселоне». Есть ощущение, что «цапли» пытаются заставить соперника поверить, что он находится в безопасности, позволяя ему открыть счёт. Подумать только, в четырёх последних встречах подряд «Интер Майами» пропускал первым, а затем был неудержим в нападении.

Неужели Херардо Мартино настолько хитёр и это часть его большого плана? Суммарно в этих четырёх последних играх «цапли» забили 16 голов. Шесть из них записал на свой счёт Месси, а также отдал девять результативных передач. Луис Суарес за это время забил пять мячей и сделал два голевых паса. Оба футболиста возглавляют гонку лучших бомбардиров МЛС.

«Интер Майами» начал сезон превосходно и лидирует в Восточной конференции. Команда набрала 24 очка, опережая ближайшего преследователя на три очка. Но у подопечных Херардо Мартино сыграно на одну встречу больше. По забитым голам в 10 матчах «цаплям» нет равных – 32 мяча. Что может придумать «Монреаль»?

Скорее всего, ничего. Предлагаем ставку на победу «цапель» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.45. Ожидаем очередной парад голов от Месси и Суареса. Эти двое поставили на уши МЛС. Дальше будет только лучше. Даже не сомневаемся.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Монреаль» — «Интер Майами» 12 мая 2024 года

Такие клубы, как «Монреаль» со слабой защитой, становятся лакомым кусочком для «Интер Майами», результативность которого зашкаливает. Месси и Суарес на двоих уже забили 20 голов. К слову, среди всех клубов МЛС только «Лос-Анджелес Гэлакси» общекомандными усилиями забил больше – 21. Поэтому мы считаем, что «цапли» выиграют и будет тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Интер Майами» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.