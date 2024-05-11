«Каролина» — «Рейнджерс», четвёртый матч. Для Панарина нет невозможного

Сначала команда Артемия выбила «Вашингтон», а теперь так же легко проходит бывших одноклубников Овечкина.

12 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» можно с коэффициентом 2.15. Шансы «синерубашечников» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Рейнджерс» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Каролина» — «Рейнджерс» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Каролина» — «Рейнджерс» (12.05.2024)

Уже 12 мая в Кубке Стэнли может определиться первый полуфиналист. В 1/4 финала плей-офф НХЛ четвёртый матч проведут «Каролина» и «Рейнджерс». Начало встречи – в 2:00 мск. Счёт в серии – 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» одержали ещё одну трудовую победу в минувшем матче с «Каролиной» (3:2 ОТ). Вновь командам потребовался овертайм, в котором на второй минуте Панарин забросил победную шайбу. Хотя игра для «синерубашечников» начиналась не совсем удачно. Они проигрывали после первого периода – 0:1. Во втором, даже находясь в меньшинстве, подопечные Питера Лавиолетта сравняли счёт. В третьем периоде Алекси Лафреньер с передачи Артемия Панарина красивым броском вывел команду вперёд.

Почти за полторы минуты до окончания основного времени Андрей Свечников сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Однако в нём «Рейнджерс» всё равно оказались быстрее и точнее «Каролины». Стоит выделить игру россиян. Свечников забросил шайбу и отдал голевой пас, Панарин тоже записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

В третьем матче «Рейнджерс» было так же непросто справляться с градом бросков соперника. Тем не менее подопечные Питера Лавиолетта выиграли. К тому же это была встреча на выезде. Соответственно, «Харрикейнз» помогали домашние трибуны. В остальном с каждым следующим матчем между этими клубами увеличивается напряжение.

У «Рейнджерс» слишком классная атака, чтобы с ней не считаться. Мика Зибанеджад забил три гола и отдал девять результативных передач в плей-офф. Винсент Трочек забросил пять шайб и отдал семь голевых пасов. Но в третьей игре наконец-то вышел на первый план Артемий Панарин, став настоящим героем. Дальше его показатели будут только лучше.

Пусть защита «синерубашечников» проделывает колоссальную работу по сдерживанию разящих атак «Каролины», но Шестёркин всегда готов выручать и отражать броски. Во многом благодаря его старательной работе на воротах удаётся не пропускать больше. Ведь шансов у «Харрикейнз» достаточно. Только в третьей игре «Рейнджерс» получили 16 минут штрафного времени.

«Ураганы» почти в два раза больше бросков нанесли по воротам Шестёркина в минувшей встрече. К сожалению, пробить голкипера очень сложно. Несмотря на это, заметно, что на домашней арене «Каролина» прибавила и выглядит интереснее, чем в гостевых встречах. Ещё бы тренерскому штабу подумать, как улучшить показатели реализации.

Себастьян Ахо является главным раздражителем защиты соперника. В плей-офф НХЛ он забросил две шайбы и отдал семь голевых пасов. Он очень хорошо проявляет себя. Неоценимый вклад вносил Сет Джарвис, записавший на свой счёт четыре гола и столько же передач. Однако в последних двух встречах он не смог отметиться результативным действием. Быть может, прибавит в четвёртом матче.

Зато героем мог стать Свечников, забросивший шайбу и сделавший один голевой пас в третьей игре с «Рейнджерс». Андрей старается, но порой ему не хватает помощи от сокомандников. В последней встрече место в воротах занял Пётр Кочетков – впервые в этом плей-офф. Род Бриндамор пытается привнести в команду что-то новое.

В двух из трёх встреч между командами сыграл тотал больше 5.5 шайбы. «Рейнджерс» продолжают показывать результативный хоккей, несмотря на все старания «Каролины». У клуба из Нью-Йорка больше шансов одержать победу и закрыть серию. «Ураганы» даже переиграли «синерубашечников» по броскам в третьем и втором матчах, но и это не помогло.

Похоже, шансов уже не остаётся. Предлагаем ставку на то, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.70. Сначала Панарин отправил в отпуск команду Овечкина со счётом 4-0 в серии, а теперь попытается провернуть то же самое с бывшими сокомандниками Александра – Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.

Прогноз и ставки на матч «Каролина» — «Рейнджерс» 12 мая 2024 года

Видимо, для Питера Лавиолетта нет нерешаемых задач, как и для Панарина. Они близки к тому, чтобы вывести свою команду первой в полуфинал плей-офф НХЛ. Сначала «синерубашечники» выбили «Вашингтон», а теперь отправят в отпуск Кузнецова и Орлова, бывших игроков «Кэпиталз». Удивительно! Наконец-то возвращается к отличной форме Артемий. Если он будет играть так же, как в регулярке, шансов у «ураганов» просто не останется.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.