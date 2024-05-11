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Каролина — Рейнджерс, прогноз на матч плей-офф НХЛ 12 мая 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Каролина» — «Рейнджерс», четвёртый матч. Для Панарина нет невозможного
Максим Ермаков
«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ
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Сначала команда Артемия выбила «Вашингтон», а теперь так же легко проходит бывших одноклубников Овечкина.

12 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» можно с коэффициентом 2.15. Шансы «синерубашечников» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Рейнджерс» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Каролина» — «Рейнджерс» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Каролина» — «Рейнджерс» (12.05.2024)

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже 12 мая в Кубке Стэнли может определиться первый полуфиналист. В 1/4 финала плей-офф НХЛ четвёртый матч проведут «Каролина» и «Рейнджерс». Начало встречи – в 2:00 мск. Счёт в серии – 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

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«Рейнджерс» одержали ещё одну трудовую победу в минувшем матче с «Каролиной» (3:2 ОТ). Вновь командам потребовался овертайм, в котором на второй минуте Панарин забросил победную шайбу. Хотя игра для «синерубашечников» начиналась не совсем удачно. Они проигрывали после первого периода – 0:1. Во втором, даже находясь в меньшинстве, подопечные Питера Лавиолетта сравняли счёт. В третьем периоде Алекси Лафреньер с передачи Артемия Панарина красивым броском вывел команду вперёд.

Почти за полторы минуты до окончания основного времени Андрей Свечников сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Однако в нём «Рейнджерс» всё равно оказались быстрее и точнее «Каролины». Стоит выделить игру россиян. Свечников забросил шайбу и отдал голевой пас, Панарин тоже записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

В третьем матче «Рейнджерс» было так же непросто справляться с градом бросков соперника. Тем не менее подопечные Питера Лавиолетта выиграли. К тому же это была встреча на выезде. Соответственно, «Харрикейнз» помогали домашние трибуны. В остальном с каждым следующим матчем между этими клубами увеличивается напряжение.

У «Рейнджерс» слишком классная атака, чтобы с ней не считаться. Мика Зибанеджад забил три гола и отдал девять результативных передач в плей-офф. Винсент Трочек забросил пять шайб и отдал семь голевых пасов. Но в третьей игре наконец-то вышел на первый план Артемий Панарин, став настоящим героем. Дальше его показатели будут только лучше.

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Пусть защита «синерубашечников» проделывает колоссальную работу по сдерживанию разящих атак «Каролины», но Шестёркин всегда готов выручать и отражать броски. Во многом благодаря его старательной работе на воротах удаётся не пропускать больше. Ведь шансов у «Харрикейнз» достаточно. Только в третьей игре «Рейнджерс» получили 16 минут штрафного времени.

«Ураганы» почти в два раза больше бросков нанесли по воротам Шестёркина в минувшей встрече. К сожалению, пробить голкипера очень сложно. Несмотря на это, заметно, что на домашней арене «Каролина» прибавила и выглядит интереснее, чем в гостевых встречах. Ещё бы тренерскому штабу подумать, как улучшить показатели реализации.

Себастьян Ахо является главным раздражителем защиты соперника. В плей-офф НХЛ он забросил две шайбы и отдал семь голевых пасов. Он очень хорошо проявляет себя. Неоценимый вклад вносил Сет Джарвис, записавший на свой счёт четыре гола и столько же передач. Однако в последних двух встречах он не смог отметиться результативным действием. Быть может, прибавит в четвёртом матче.

Зато героем мог стать Свечников, забросивший шайбу и сделавший один голевой пас в третьей игре с «Рейнджерс». Андрей старается, но порой ему не хватает помощи от сокомандников. В последней встрече место в воротах занял Пётр Кочетков – впервые в этом плей-офф. Род Бриндамор пытается привнести в команду что-то новое.

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В двух из трёх встреч между командами сыграл тотал больше 5.5 шайбы. «Рейнджерс» продолжают показывать результативный хоккей, несмотря на все старания «Каролины». У клуба из Нью-Йорка больше шансов одержать победу и закрыть серию. «Ураганы» даже переиграли «синерубашечников» по броскам в третьем и втором матчах, но и это не помогло.

Похоже, шансов уже не остаётся. Предлагаем ставку на то, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.70. Сначала Панарин отправил в отпуск команду Овечкина со счётом 4-0 в серии, а теперь попытается провернуть то же самое с бывшими сокомандниками Александра – Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.

Прогноз и ставки на матч «Каролина» — «Рейнджерс» 12 мая 2024 года

Видимо, для Питера Лавиолетта нет нерешаемых задач, как и для Панарина. Они близки к тому, чтобы вывести свою команду первой в полуфинал плей-офф НХЛ. Сначала «синерубашечники» выбили «Вашингтон», а теперь отправят в отпуск Кузнецова и Орлова, бывших игроков «Кэпиталз». Удивительно! Наконец-то возвращается к отличной форме Артемий. Если он будет играть так же, как в регулярке, шансов у «ураганов» просто не останется.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

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