Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв. Кикбоксинг спасёт россиянина

12 мая на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе состоится турнир UFC on ESPN 56. В одном из поединков американец Чейз Хупер подерётся с российским бойцом Вячеславом Борщёвым. Начало поединка – не ранее 1:30 мск.

Где смотреть бой Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв

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Коэффициенты букмекеров на бой Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв 12 мая 2024 года

Эксперты считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Борщёва можно с коэффициентом 1.63. Шансы Хупера оценили в 2.33. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 53.0. Букмекеры уверены, что поединок завершится досрочно. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.64.

Анализ и прогноз на бой UFC on ESPN 56 Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв (12.05.2024)

Закрывать прелимы UFC on ESPN 56 будет поединок в лёгком весе между Чейзом Хупером и Вячеславом Борщёвым. Встреча состоится на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе. Начало – не ранее 1:30 мск.

Американец подходит к бою с отличным настроем. Впервые в своей карьере в промоушене он одержал две победы кряду. А вот у россиянина не всё так однозначно. Пока непонятно, на что он действительно способен. Минувший поединок для него завершился вничью.

Как только Хупер решил перейти в лёгкую весовую категорию, он начал добиваться прогресса. Напомним, последний бой в полулёгком весе завершился для Чейза поражением. Его отправил в нокаут Стив Гарсия в первом раунде. Поэтому принятое решение о смене дивизиона оказалось верным.

Американец быстро адаптировался и доказал, что способен выдерживать мощные удары соперников, обладает хорошим кардио и готов к трудностям. В двух поединках в лёгком весе он одержал две победы. Сначала Хупер победил Ника Фиоре судейским решением, а затем выиграл удушающим приёмом сзади у Джордана Ливитта. Причём сделал это в первом раунде.

Чейз показал себя с лучшей стороны в грэпплинге. Он умеет работать в партере и наверняка именно этими навыками будет пользоваться во время боя с Борщёвым, у которого ужасная защита от тейкдаунов. Это его слабое место, о котором знали все его соперники и этим пользовались. Хупер сделает то же самое. Он попытается перевести Вячеслава в партер, а дальше он уже знает, что делать.

Россиянин заслужил место в UFC, проявив себя на Претендентской серии Даны Уайта. Он жёстко нокаутировал Криса Данкана. Лига ожидала, что это будет зрелищный боец, который наведёт шума. Неужели все ошибались? Пока рекорд россиянина составляет две победы, два поражения и одну ничью.

Борщёв тренируется вместе с Юрайей Фейбером. Между бойцами завязалась большая дружба. Естественно, американец неоднократно обучал Вячеслава борцовским приёмам и защите. Быть может, в один момент он научится отлично действовать в партере. Ну а пока россиянин может похвастаться своим кикбоксингом высокого уровня.

Он построил отличную карьеру в этом виде спорта, но решил перебраться в ММА и, как следствие, попал в UFC, опять же благодаря помощи Юрайи Фейбера. Но грэпплинг остаётся основным недостатком бойца из России, а от ударной техники мало толку, когда тебя постоянно хотят повалить на пол.

С Хупером шансы у Вячеслава обязательно будут. Давайте вспомним, что в стойке Чейз не так хорош, как предыдущие соперники Борщёва. Если получится провести пару защит от тейкдаунов, то можно поймать американца на контратаке и отправить в нокаут. Россиянин уже несколько раз показывал, как умеет жёстко нокаутировать соперников.

На что ставить в бою Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв

Несмотря на то что поединок состоится в прелимах, он очень интересен. Есть шансы, что соперники проведут его в стойке. Но опять же всё зависит от того, насколько хорошо будет защищаться от тейкдаунов Борщёв. Если у него ничего не получится, то, вероятнее всего, Чейз проведёт удушающий.

Это не значит, что у Вячеслава нет шансов на победу. Они есть, причём большие. Хупер не выделяется большим атлетизмом и не обладает сумасшедшей силы ударами. Борщёву необходимо подловить его на ранних минутах и провести один из своих коронных ударов школы кикбоксинга. Поверим в нашего российского бойца и поставим на его победу нокаутом за 2.28.

Ставка: победа Борщёва нокаутом за 2.28.